В рамках бойцовского шоу фанатов ММА ждет два титульных противостояния в тяжелом (Стипе Миочич — Фрэнсис Нганноу) и полутяжелом весах (Даниэль Кормье — Волкан Оздемир).

Несомненно, большинство любителей единоборств будут смотреть турнир только из-за этих двух противостояний. Однако, в андеркарде подерется россиянин Ислам Махачев, И выступлению этого парня нужно уделить внимание. Его соперником станет опытный бразильский боец Глейсон Тибау, который дебютировал еще в далеком 1999 году.

Это сейчас Ислам Махачев — мало кому знакомый боец даже в России. Ему всего 26 лет и через пару-тройку лет он может стать грозной силой в легком дивизионе UFC. Ислам является близким другом и спарринг-партнером Хабиба Нурмагомедова. Тренируется он, как и многие дагестанские парни, у Абдулманапа Нурмагомедова — отца Хабиба. Можно сказать, что Ислам и Хабиб росли вместе, они как братья.

Ислам дерется в UFC с 2015 года и провел в этом промоушене уже четыре поединка, в которых одержал три победы. Здесь он и потерпел первое поражение в своей карьере. Это случилось 3 октября в бою против Адриано Мартинса техническим нокаутом в первом раунде.

Махачев мог бы уже давно стать звездой, если бы громил топовых бойцов, или, трепал язык на пару с Конором Макгрегором. Но Ислам — скромный парень, с ним и интервью-то сложно найти в Сети. И грозных соперников ему еще не давали. Да, он бил крепких Лео Кунтца, Криса Уэйда и Ника Ленца. Но по-настоящему серьезных оппонентов он еще не встречал. Глейсон Тибау сегодняшний — тоже не топ. Лучшие годы бразильца позади. И не дрался он на протяжении двух лет. Из-за этого Глейсон выбыл из различных рейтингов. Если Махачев одержит победу, то, скорее всего, поднимется в рейтинге в ТОП-30. Это очень важно для нашего спортсмена.

Тибау в 2012 году встречался в откгоане с Хабибом Нурмагомедовым и ту встречу проиграл единогласным решением судей. После этого он десять поединков, в которых уступил четыре раза. Причем два последних поединка перед простоем сроком в два года и вовсе «слил» Тони Фергюсону (сабмишен) и Абелю Трухильо (дисквалификация).

Можно предположить, что для Махачева бой станет легкой прогулкой, но это не так. Бразилец будет лезть из кожи, чтобы выиграть. Во-первых, он имеет шанс взять своеобразный реванш за поражение Хабибу. Во-вторых, поражение может стоить ему дальнейшей карьеры в UFC. Поэтому, не стоит недооценивать ветерана.

Но все равно. Ислам является фаворитом. Во время поединка за его спиной будет находится Хабиб, который знает как бить Тибау. Махачев не является нокаутером, но что-то подсказывает, поединок получится на загляденье. Исламу пора показывать себя. Настало его время.

Полный файткард UFC 220

"TD Garden", Бостон, штат Массачусеттс, США

Стипе Миочич (17-2) - Фрэнсис Нганноу (11-1)

Бой за титул чемпиона UFC в тяжёлом весе

Даниэль Кормье (19-1) - Волкан Оздемир (15-1)

Бой за титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе

Шейн Бургос (10-0) - Кальвин Каттар (17-2)

Жан Вильянте (15-9) - Франсимар Барросо (19-6)

Томас Алмейда (21-2) - Роб Фонт (14-3)

Кайл Бохняк (7-2) - Брэндон Дэвис (8-2)

Сабах Хомаси (11-7) - Абдул Разак Альхассан (8-1)

Алешандре Пантожа (18-2) - Дастин Ортис (17-7)

Дэн Айдж (8-1) - Хулио Арсе (13-2)

Энрике Барсола (13-3-1) - Мэтт Бессетт (22-7)

Марина Мороз (8-2) - Джейми Мойл (4-2)

Ислам Махачев (14-1) - Глейсон Тибау (33-12)