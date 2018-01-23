Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко продолжает подготовку к четвертьфиналу Гран-при Bellator в тяжелом весе против американца Фрэнка Мира. Накануне он стал гостем турнира Bellator 192, где ответил на вопросы журналистов. «Советский спорт» публикует самые интересные ответы Последнего императора.

Напоминаем, что бой Емельяненко — Мир состоится 28 апреля. Победитель этого противостояния сразится с американцем Челом Сонненом, который единогласным решением судей победил соотечественника Квинтона Джексона.

"МНЕ НРАВИТСЯ ФОРМАТ "ГРАН-ПРИ"

- Вы звезда в своей стране. В недавнем времени на одном турнире в России дрались дети. Вы сделали замечания организаторам. Это помогло решить проблему?

- Эту проблему нужно решать законодательно. Есть правила вида спорта, ограничение в возрасте. Поэтому я и выразил свое недовольство, возглавляя Союз ММА России. Это, конечно, помогло.

- Вы достигли высот в ММА. Что вас дальше мотивирует выступать?

- Я получаю удовольствие от этого.

- В Bellator проходит Гран-при тяжеловесов. Участники дерутся по олимпийской системе. Что вас привлекает в этом формате?

- Отбираются лучшие бойцы. Олимпийская система всегда привлекала внимание зрителей и бойцов.

- Кто из восьмерки бойцов имеет преимущество?

- На любое преимущество можно смотреть как и на недостаток. Бойцам, которые полегче, не хватает мощи. Но с другой стороны увеличивается скорость. Все зависит от того, как спортсмены будут использовать свои лучшие стороны.

- Что ты можешь сказать о своем противостоянии с Фрэнком Миром?

- Фрэнк замечательный боец. Один из лучших. Бывший чемпион UFC. Он побеждал топовых бойцов. Очень рад, что мне достался топовый соперник.

- Что тебе нравится в сопернике?

- Он очень хороший грэпплер и в стойке может побиться. Не пасует даже с хорошими ударниками.

- Вам было бы приятнее побить Чела Соннена, а не Фрэнка Мира?

- Все будет видно в будущем.

"РЕВАНШ С МИТРИОНОМ? ИНТЕРЕС ЕСТЬ"

- Есть в этом турнире боец, с которым бы ты хотел сразиться?

- Сейчас это Фрэнк Мир.

- Есть ли интерес к матчу реваншу с Мэттом Митрионом?

- Конечно, мне интересно. Бой, который у нас состоялся в 2017 году еще не поставил все точки. Если все будет хорошо, мы вновь встретимся в «клетке».

- Что можешь сказать о таких бойцах, как Конор Макгрегор, которые зарабатывают колоссальные деньги и не защищают титулы?

- Это должно быть прописано в контракте. Промоушен должен был это предусмотреть. Деньги — это не самое главное в жизни. Главное то, кем ты будешь, останешься ли человеком при больших деньгах? Конор не хочет защищать титул? Мне это чувство незнакомо. Если я даю слово, заключаю контракт, то должен его отработать.

- Если бы вам было 28 лет и вы заработали 100 миллионов евро, дальше бы продолжили выступать?

- Я в свои 28 лет зарабатывал столько… Я не стою 100 миллионов долларов. Зачем мне думать о том, чего нет и не могло быть? Те деньги, которые я зарабатываю, слава Богу, зарабатываю только честным трудом.

- Какой совет можешь дать молодым бойцам?

- Главное, чтобы желания подкреплялись действиями. Чтобы шли к своей цели с большим трудолюбием. И всегда нужно оставаться людьми.

- Как бы прошел ваш бой против чемпиона UFC Стипе Миочича во времена Pride?

- Я не отношусь к тем людям, которые загадывают. Только в реальном бою можно посмотреть. Мне сейчас уже 42-й год идет. Скажем так, чувствую я себя хорошо. Но мне уже не 28 лет и гадать я бы не хотел.

- Что можешь сказать о Хабибе Нурмагомедове?

- Он хорошо дерется. Хочу пожелать ему удачи в предстоящем поединке.