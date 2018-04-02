8 апреля в Нью-Йорке (США) лучший российский легковес Хабиб Нурмагомедов сразится за пояс чемпиона UFC против американца Макса Холлоуэя. Стоп... А куда делся Тони Фергюсон?

«Советский спорт» рассказывает, что случилось с говорливым Тони и оценивает шансы Нурмагомедова стать первым чемпионом UFC из России.

Тони, ты где?

В понедельник «временный» чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон сообщил, что получил травму колена и не сможет принять участие в главном поединке турнира UFC 223, в котором должен был подраться с Хабибом Нурмагомедовым за полноценный титул чемпиона, который, напомним, отобрали у ирландца Конора Макгрегора.

Таким образом, бой Хабиба и Тони отменяется уже в четвертый (!) раз, начиная с 2015 года. Дважды «слетал» россиянин, дважды – американец. Тут – ничья. Возможно, это судьба такая у парней, не дано им подраться и выявить сильнейшего?

«Не объяснить словами, насколько сильно я расстроен и разочарован сейчас, – пишет Фергюсон в социальной сети. – В пятницу я выполнял обязательства перед UFC по медийной работе, и, когда я был в студии, со мной произошел несчастный случай. В результате я повредил связки колена. Врач UFC считает, что я не могу драться, по мнению одного из них мне потребуется операция. Хочу извиниться перед болельщиками, UFC, друзьями, тренерами».

Очень нелепая травма, которая лишила нас битвы года в легком дивизионе UFC. Боец травмировался не на тренировке, не бегая по улице, а, находясь в медийной студии. Это что нужно было сделать, чтобы повредить связки колена?

Хабиб отреагировал достойно и не стал припоминать Фергюсону тот момент, когда американец на протяжении полугода напоминал про тирамису, который, якобы помешал Нурмагомедову нормально согнать вес в прошлый раз.

«На счет этой ситуации я просто хочу сказать Тони: больше не болтай, в голове конечно много мыслей, на тебя похожим не буду, надеюсь, этот урок научит тебя следить за языком», – довольно кратко россиянин прокомментировал ситуацию.

Бой Хабиба не отменили

Руководство UFC все просчитало заранее. В голове совершенно точно сидел вариант, при котором один из хедлайнеров шоу травмируется. До турнира остается меньше недели. Вместо Тони в октагон выйдет его соотечественник Макс Холлоуэй, который является чемпионом промоушена в полулегком весе. Он, кстати, родился в Казахстане и имеет гражданство этого государства.

Бой, по-прежнему, будет носить статус титульного. Этот факт подтвердил глава лиги Дана Уайт: «Холлоуэй не проигрывал с 2013 года, когда уступил Конору Макгрегору. Этот парень пользуется своими шансами. Если он выиграет этот бой, то будет удерживать два пояса одновременно. Промежуточного, временного титула не будет. Это титульный поединок. Победитель станет чемпионом».

«Бой между королевской коброй и сетчатым питоном. Когда их нашли, оба были мертвы». Макс Холлоуэй о поединке против Хабиба

Хабиб теперь точно победит?

Снятие Фергюсона, конечно, огорчило фанатов ММА, но на замену ему вышел не менее опасный боец, который владеет уже одним поясом UFC. Для Хабиба ничего по сути не поменялось. Его ждет жесткое противостояние против одного из самых опасных бойцов планеты, который на этот раз будет весить больше обычного, но несколько килограммов не скажутся на его физическом состоянии. Холлоуэй очень рад, что ему предоставили такой шанс и он сделает все возможное, чтобы получить второй титул.

Фаворитом схватки считается Нурмагомедов, и по всей видимости, он даже план на бой менять не будет. Макс хороший ударник, но бьется в стойке хуже Фергюсона. А в борьбе он даже хуже своего соотечественника. Поэтому, если Хабиб переведет его в партер, то его ничего не спасет. Опасаться россиянину стоит ударов на ближней и средней дистанции. И не стоит забывать, что Макс дважды «вырубил» в последнее время Жозе Алдо – парня, который уже сейчас считается живой легендой ММА. Так что легко Хабибу точно не будет. Но и сложней уж точно не станет.

UFC 223 Хабиб Нурмагомедов Боец Макс Холлоуэй Россия Гражданство Казахстан, США Легкая (до 70 кг) Весовая категория Полулегкая (до 66 кг 25 побед – 0 поражений Статистика в ММА 19 побед – 3 поражения 29 лет Возраст 26 лет 177 см Рост 180 см

Что? Где? Когда?

Турнир UFC 223 состоится в Нью-Йорке (США). Бой Хабиба Нурмагомедова и Макса Холлоуэя состоится ориентировочно в 08:00 по московскому времени 8 апреля.