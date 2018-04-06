До турнира по смешанным единоборствам UFC 223, который пройдет в Нью-Йорке (США) остаются считанные часы.

Уже совсем скоро в «клетку» выйдут российские бойцы Забит Магомедшарипов и Хабиб Нурмагомедов. Во сколько начнется турнир? Где смотреть за поединком Хабиба? Во сколько он выйдет в октагон? «Советский спорт» составил гид по бойцовскому шоу, которое обещает стать для российских фанатов ММА грандиозным.

НЕМНОГО О ТУРНИРЕ

UFC 223 пройдет в Нью-Йорке. В рамках турнира пройдет 13 поединков, в том числе два титульных. Джоанна Еджейчик попробует вернуть титул в минимальной весовой категории в поединке-реванше против Роуз Намаюнас, а Хабиб Нурмагомедов сразится против Макса Холлоуэя за пояс в легкой весовой категории.

В рамках бойцовского шоу также выступит полулегковес Забит Магомедшарипов, который в сильнейшей лиге мира провел уже два поединка (выиграл оба досрочно) и считается одним из самых перспективных миксфайтеров планеты. Соперником Забита станет американец Кайл Бочняк.

КОГДА НАЧАЛО?

Турнир начнется в ночь с субботы на воскресенье по московскому времени, в 1:15. Естественно, сначала нас ждут предварительные схватки, затем главные бои турнира (ориентировочно в 5:0 мск.) и два титульных противостояния (примерно, 6:30 мск.).

Отметим, что поединок Забита Магомедшарипова и Кайла Бочняка откроет турнир UFC 223, то есть будет первым в сетке.

Хабиб Нурмагомедов и Макс Холлоуэй — хедлайнеры шоу, поэтому их схватка состоится примерно в 7:00 по московскому времени. Но стоит обратить внимание, что время начала боя зависит от продолжительности поединков, которые пройдут до него. Советуем проснуться пораньше на полчаса, чтобы не пропустить.

ВСЕ БОИ UFC 223

А теперь перейдем к файткарду. Как написано выше, на турнире пройдет 13 боев.

Предварительные поединки

Забит Магомедшарипов (14-1-0) - Кайл Бочняк (8-2-0)

Девин Кларк (8-2-0) - Майкл Родригес (9-2-0)

Бек Роулингс (7-7-0) - Эшли Эванс-Смит (5-3-0)

Эван Данем (18-6-1) - Оливер Обин-Мерсье (11-2-0)

Джо Лоузон (27-15-0) - Крис Грюцмахер (13-3-0)

Рэй Борг (11-3-0) - Брэндон Морен (14-4-0)

Каролина Ковалькевич (11-2-0) - Фелис Херриг (14-6-0)

Главные поединки

Эл Яквинта (13-3-1) - Пол Фелдер (15-3-0)

Майкл Кьеза (14-3-0) - Энтони Петтис (20-7-0)

Ренато Мойкано (11-1-1) - Кэлвин Каттар (8-2-0)

Титульные поединки

Роуз Намаюнас (8-3-0) - Джоанны Еджейчик (14-1-0)

Хабиб Нурмагомедов (25-0-0) - Макс Холлоуэй (19-3-0)

ГДЕ СМОТРЕТЬ UFC 223

Как обычно, есть несколько вариантов. Телеканал «Матч ТВ» покажет только основные поединки, начиная с 5:00 по московскому времени.

Если вы хотите увидеть бойцовское шоу целиком, то можно найти трансляцию в интернете. В последнее время никаких проблем с этим нет.

Также можно на сайте UFC приобрести за 2020 рублей (35 долларов) PPV-трансляцию с американскими комментаторами.

А ЧТО СО ВЗВЕШИВАНИЕМ?

Все мы помним, как Хабиб Нурмагомедов готовился к прошлому поединку против Тони Фергюсона в прошлом году Тогда российский боец жестко гонял вес, за что и поплатился. За некоторое время до официального взвешивания он потерял сознание и был доставлен в госпиталь, где врачи сообщили об аномальной сгонке веса и проблем с печенью. Бой сорвался.

Сейчас, вроде бы, такого повториться не должно. Нурмагомедов уже давно и плавно стал убирать лишние килограммы. Взвешивание участников турнира UFC 223 пройдет в пятницу (18:00 мск). А показательное взвешивание пройдет в субботу в 1:00 по московскому времени.

КТО ФАВОРИТЫ?

«Советский спорт» представляет коэффициенты на победу бойцов.

Забит Мгомедшарипов (1,1) - Кайл Бочняк (3,2)

Девин Кларк (1,85) - Майкл Родригес (1,85)

Бек Роулингс (2,5) - Эшли Эванс-Смит (1,47)

Эван Данем (1,65) - Оливер Обин-Мерсье (2,1)

Джо Лоузон (1,55) - Крис Грюцмахер (2,3)

Рэй Борг (1,3) - Брэндон Морено (3,2)

Каролина Ковалькевич (1,4) - Фелис Херриг (2,7)

Эл Яквинта (1,8) - Пол Фелдер (1,9)

Майкл Кьеза (1,7) - Энтони Петтис (2,0)

Ренато Мойкано (2,2) - Кэлвин Каттар (1,7)

Роуз Намаюнас (1,8) - Джоанны Еджейчик (1,8)

Хабиб Нурмагомедов (1,15) - Макс Холлоуэй (5,0)