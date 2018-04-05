Конор Макгрегор вломился на одно из мероприятий UFC в преддверии турнира в Нью-Йорке и устроил скандал.

Боец и члены его команды, включая Артема Лобова появились в Barclays Center, произошли стычки с охраной.

Зарубежная пресса сообщает, что команда Макгрегора стучала в окна фургона. В автомобиль был брошен стул и другие тяжелые предметы. Один пассажир (боец Майкл Кьеза) даже получил несколько порезов, пишет американский журналист Ариэль Хельвани.

Конор кричал кому-то, чтобы тот вышел из фургона, а затем ирландца оттащила охрана. Источники утверждают, что в этом фургоне находились участники предстоящего турнира и члены команды Нурмагомедова, который 8 апреля сразится против Макса Холлоуэя за титул чемпиона в легком весе.

Правоохранительные органы сообщают, что Макгрегор будет арестован, а Артем Лобов снят с турнира UFC 223.

«Молодец», — коротко прокомментировал в Instagram-аккаунте MMAHistoryToday Нурмагомедов видео, где Макгрегор атакует транспортное средство.

"Полиция разыскивает Конора Макгрегора в данный момент, его самолет не сможет взлететь и не имеет права покидать Нью-Йорк. Если его не поймают, он сдастся сам. Это не укладывается в голове, невозможно в это поверить, но это действительно плохой шаг в его карьере», - прокомментировал ситуацию глава UFC Дана Уайт.

Из-за чего все это?

Напомним, что на днях Хабиб Нурмагомедов в отеля Нью-Йорка повздорил с Лобовым, который является спарринг-партнером и близким другом Макгрегора.

Ранее в одном из интервью Лобов назвал Хабиба ссыкуном. Нурмагомедов, встретив Артема, решил разобраться.

- Ты говорил такое?, - спрашивал Нурмагомедов.

- Нет, не говорил.

- Нет, ты такое говорил. Больше такого не произноси, - сказал Хабиб и дал пощечину Лобову.

После этого инцидента спортсменов разняли.

Видимо, именно из-за этой ситуации и всполошился Макгрегор, который всем видом дал понять, что будет мстить за своего товарища Лобова.

Что же нас ждет дальше? Конор будет присутствовать на бое Хабиба с Холлоуэем. Вполне вероятно, что скандал продолжится. Безумный ажиотаж в США к этому бойцовскому шоу.