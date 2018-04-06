Экс-чемпион Bellator Виталий Минаков заявил, что россиянину Хабибу Нурмагомедову будет проще справиться с Максом Холлоуэем, чем с Тони Фергюсоном.

Нурмагомедов должен был провести бой с Фергюсоном 8 апреля, но американец получил травму за неделю до встречи, и его заменил Холлоуэй.

– Видел несколько боев Холлоуэя. Он больше ударник, чем борец. Фергюсон, который должен был стать соперником Хабиба, был более серьезным противником, чем Холлоуэй. У Фергюсона другая база, он не настолько хорош в борьбе, как Хабиб, но лучше в ударной технике.

Хабибу нужно работать в своем обычным стиле – идти в клинч, переводить в партер. Я думаю, что Холлоуэй ничего не сможет противопоставить Нурмагомедову.

Американцу нужно обыгрывать Хабиба в ударной технике. Это единственный аспект, в котором Нурмагомедов не так силен. Во всем другом Хабиб на две головы сильнее.

– Временным чемпионов в этом весе был Фергюсон. Без него разыграют полноценный титул. Спортивный принцип соблюден?

– С какой стороны посмотреть. С точки зрения политики, наверное, все было сделано правильно. С точки зрения спорта – не совсем. Это крайность. Одно дело, если соперник избегает боя и симулирует. Тогда можно было лишать временного титула. Но если случилась травма – не стоит этого делать. Не настолько долгим будет простой. Не было необходимости непременно сейчас проводить титульный бой.

А с политической точки зрения – и не придерешься. Все уже устали только обсуждать бой Хабиба с Фергюсоном. Когда бой срывается четвертый раз, может правильно дать возможность провести поединок с другим.

– А Тони и Хабиб еще встретятся? Это по-прежнему актуально?

– Сегодня – да. Как будет завтра? Я думаю, что когда они встретятся, победит Хабиб. А болельщикам Нурмагомедова вообще без разницы с кем он будет драться. Хоть Фергюсон, хоть Конор Макгрегор, хоть кто-то другой. Главное, чтобы был титул. И если Хабиб заберет пояс, Фергюсон ему уже не будет нужен. Это же не Макгрегор. И уже без пояса. Хабиб окажется на вершине и будет драться с теми, кто к нему близко подберется.

С психологической точки зрения, Хабиб к этому моменту уже раскрепостится, ему будет станет проще.