Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко рассказывает, что вчера творилось в Бруклине во время официального взвешивания участников турнира UFC 223, который пройдет рано утром в воскресенье по московскому времени.

За Фергюсоном «слетел» и Холлоуэй

За несколько часов до взвешивания чемпион полулегкого веса Макс Холлоуэй, который должен был оспорить титул в легком весе в бою против Хабиба Нурмагомедова, был снят с турнира UFC 223. Сам боец был готов выйти в октагон, однако врачи по медицинским показателям запретили Максу драться. Якобы спортсмен не успевал быстро скинуть лишний вес. Это могло привести к нарушению функций организма. Холлоуэй был расстроен и принес извинения российскому спортсмену за сорванный поединок, назвав Хабиба братом. Не менее расстроенным выглядел Нурмагомедов. Он очень давно и тщательно готовился к титульному сражению. Уже за шесть часов до взвешивания он был полностью готов и согнал лишнее. Он весил даже меньше 70 кг! Такая долгая и хорошая подготовка… Все напрасно?

Энтони Петтис — только ради денег!

Очень быстро появилась информация, что с Хабибом за пояс может подраться Энтони Петтис, у которого день назад «слетел» поединок против Майкла Кьезы по вине Конора Макгрегора и его команды, которая напала на автобус с бойцами и разбила стекло, осколки которого поранили лицо Кьезе.

Петтис, которому предоставили сказочный шанс (он 12-й номер рейтинга!), явился на взвешивание и не уложился в лимит легкого веса. Для того, чтобы претендовать на титул и драться с Хабибом ему нужно было сбросить всего 100 граммов за два часа. Задача — выполнимая. Наверное, любой фанат Хабиба, начиная с шести вечера буквально за полчаса скинул этот вес, переживая за то, что бой их кумира могут отменить вообще. А такой вариант был.

Петтис пошел скидывать лишнее… Фанаты успокоились. Но лишь на полчаса. Энтони заявил, что будет драться только за один миллион долларов. Руководство UFC, конечно, ему отказало в этом. Затем Петтис якобы был готов провести трехраундовый поединок вместо пятираундового. UFC и на этот шаг не решился.

Пол Фелдер был готов, но получил отказ

Следующим кандидатом стал Пол Фелдер, который выразил свое желание подраться с Хабибом. Однако, его желанию не суждено было воплотиться в жизнь. Объяснили это так: «Нурмагомедов и Фелдер находится далеко друг от друга в рейтинге». Таким образом, и этот бой не состоится. Мало того, что спортсмену не дали сразиться за пояс чемпиона, так и вовсе сняли с турнира… Обидно.

Спаситель

А сняли Фелдера потому, что его соперником на турнире UFC 223 должен был стать Эл Яквинта. Теперь этот самый Яквинта (11-й номер рейтинга) завтра сразится с Хабибом Нурмагомедовым. И это уже официальная информация, которая была объявлена в пятницу в 23:00 по Москве.

Целых пять часов длилась эта Санта-Барбара на взвешивании. Российские фанаты с самого ее начала сходили с ума. В группах в социальных сетях, как только появлялся новый пост с места событий, буквально за несколько минут публиковались тысячи сообщений.

В итоге, удалось договориться с Яквинтой и Хабиб, как настоящий воин, принял этот поединок. Победитель станет полноценным чемпионом. Осталось ждать совсем недолго.

Изначально в рамках турнира должно было состояться 13 поединков. В итоге осталось десять. Не забудьте, что помимо Хабиба Нурмагомедова, в Бруклине подерется еще один российский спортсмен — Забит Магомедшарипов. Его поединок станет пятым по счету и перемещен в мейнкард.