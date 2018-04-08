Сегодня Хабиб Нурмагомедов вошел в историю ММА, став первым российским бойцом, который выиграл титул чемпиона UFC. Орел победил американца Эла Яквинту и стал обладателем пояса в легком весе. Что дальше ждет Нурмагомедова? Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко называет несколько вариантов продолжения карьеры.

Самый денежный вариант

Теперь Хабиб будет получать намного бОльшие гонорары, чем раньше. Чемпионы зарабатывают не только на поединках, но и на процентах от проданных трансляций. А это уже не сотни тысяч долларов, а миллионы.

В карьере Хабиба было много непростых моментов: тяжелые травмы, отмены поединков. Но он стал чемпионом по праву, заслуженно.

Весь мир ждет его противостояния против экс-чемпиона Конора Макгрегора. Да, ирландец в преддверии UFC 223 зачетно пошумел, устроив грандиозный скандал с погромом автобуса с участниками шоу в Бруклине. Ирландец был арестован, а глава UFC Дана Уайт заявил, что не хочет видеть Конора в организации. Конечно, это было сказано на эмоциях, и, вероятно, Макгрегор и дальше будет выступать в сильнейшей лиге мира. Он слишком ценная фигура в шахматах UFC, а точнее, король, который привлек огромное внимание к смешанным единоборствам. Он, даже не участвуя в турнире UFC 223, одним своим появлением устроил нешуточный ажиотаж.

Нурмагомедов — Макгрегор. Что может быть интереснее? Предыстория взаимоотношений спортсменов прекрасная. Хабиб «наехал» на близкого друга Макгрегора Артема Лобова за нелицеприятные высказывания в свой адрес. В ответ горячий ирландец собрал свою команду и разгромил автобус, в котором находился Хабиб. Устраивайте поединок прямо сейчас — билеты будут проданы за считанные часы. Да и арену выберете побольше, многие захотят посмотреть, как безумная вражда спортсменов проявит себя в октагоне. А затем и фильм по всей этой истории можно снять.



Конор Макгрегор

Самый зрелищный вариант

Помимо Макгрегора есть еще один парень, который мечтает стереть в порошок Нурмагомедова. И зовут его Тони Фергюсон. Его бой против Хабиба отменялся уже четыре раза. Дважды по вине американца, дважды — россиянина. Четыре раза — это наверное, рекорд в ММА. Дана Уайт уже наложил крест на этом противостоянии, сколько денег он потерял из-за этих двух бойцов. Не сосчитать.

Тем не менее, лучший борец UFC и один из самых зрелищных ударников организации могли бы устроить настоящее шоу в «клетке». Фанаты до сих пор надеются, что поединок рано или поздно состоится. Оба спортсмена имеют длинные победные серии. И оба недолюбливают друг друга. Слишком много слов было сказано за три года вражды. Только октагон может показать, кто из этих парней круче и кто настоящий чемпион.



Тони Фергюсон

Самый скучный вариант

Бывший чемпион в легком весе Эдди Альварес тоже надеется, что рано или поздно ему дадут шанс вернуть титул.

Он уже не один раз намекал об этом руководству UFC. Но сейчас он находится на вторых ролях. Еще бы. Ведь есть более раскрученные личности: Нурмагомедов, Фергюсон и Макгрегор. Как вернуться в чемпионскую гонку, когда в дивизионе есть такие бойцы?

Если же Дана Уайт сдержит свои обещания (Макгрегор не будет выступать в UFC, а Фергюсон и Хабиб не подерутся), то он должен стать главным претендентом на бой против Нурмагомедова. Но этот поединок не станет топовым и не соберет большую аудиторию. Если говорить честно, то шансов у Альвареса на победу мало. Хабиб просто сметет его в своей излюбленной манере: переведет в партер и будет методично избивать. Этот бой не выгоден для промоушена. Но, повторимся, состояться все-таки может.



Эдди Альварес

Самый необычный вариант

Все известно, что между поединками Хабиб весит 90 кг. Чтобы сбросить до 70-ти, приходится сильно напрягать свой организм, что плохо сказывается на здоровье спортсмена.

Хабибу давно предлагали подняться в полусредний дивизион. Уже поговаривают, что Дана Уайт может устроить ему бой против чемпиона Тайрона Вудли. Неплохой шанс стать обладателем еще одного пояса в UFC. Но согласится ли на это Нурмагомедов, неизвестно. Хотя, он мог бы уверенно выступать в этом весе. Все данные для этого у него есть.



Тайрон Вудли