Россиянин Хабиб Нурмагомедов победил американца Эла Яквинту в главном поединке турнира UFC 223 и стал чемпионом промоушена в легком весе. Первым чемпионом UFC из России.

Бой получился нелегким, но победа была одержана уверенно. Неделя до поединка выдалась напряженной, нервной и скандальной. Бой Хабиба могли и отменить...

Чехарда с соперниками

Изначально Хабиб Нурмагомедов должен был встречаться с «временным» чемпионом в легком весе Тони Фергюсоном, но американец за шесть дней до поединка получил травму колена во время видеосъемки, находясь в медийной студии.

На коротком уведомлении его заменил чемпион в полулегком весе Макс Холлоуэй, который известен всем двумя уверенными победами над легендой ММА Жозе Алдо. Однако, врачи по медицинским показателям не допустили Макса до поединка. И это за несколько часов до официального взвешивания.

Дальше было еще смешнее и более напряженно. Бой с участием Хабиба и вовсе могли отменить. Поединок был предложен экс-чемпиону Энтони Петтису, но этот парень выдвинул свои условия UFC, мол, платите мне миллион долларов. Руководство посчитало, что спортсмен перегибает и отказало ему в прошении. Следом неожиданно появилась кандидатура Пола Фелдера. Но быстро от этой идеи отказались: боец находится слишком далеко от Хабиба в рейтинге. Казалось, что турнир потеряет главного хедлайнера шоу, но Хабиб заявил, что готов драться против любого, лишь бы за титул чемпиона. «Привозите хоть Кинг-Конга, я готов».

В итоге, вся эта неразбериха закончилась на позитивной ноте. Через пять часов после начала официальной процедуры взвешивания матчмейкерам UFC удалось найти решение этого поистине сложнейшего уравнения. Американский боец Эл Яквинта, в активе которого было 13 побед при трех поражениях, согласился на бой против лучшего российского легковеса. А Пол Фелдер, который должен был с ним драться, выбыл из турнира. Любопытно, но еще два месяца назад Яквинта говорил, что готов сразиться с Хабибом не меньше, чем за два миллиона долларов. «Вы видели, как этот парень уничтожил Эдсона Барбозу? Я выйду против него за миллиона два — не меньше», - говорил Эл в одном из интервью.

Сумасшедший ажиотаж

Весь этот цирк, который произошел на взвешивании мог очень негативно сказаться на статусе турнира. Если бы не события, которые произошли несколькими днями ранее до этого мероприятия.

В отеле Нью-Йорка Нурмагомедов встретился с российским бойцом Артемом Лобовым, который выступает под флагом Ирландии и является близким другом и спарринг-партнером Макгрегора. Хабиб, схватив Лобова за шею, «наехал» на него за недавнее интервью Артема, где он нелицеприятно высказывался в адрес Орла. Это все закончилось пощечиной, которую Хабиб отвесил Артему.

На следующий день Макгрегор со своей командой устроил дебош после медийного дня. Он со своими друзьями разгромил автобус, в котором сидели участники турнира, в том числе и Хабиб со своим менеджером. В фургоне было разбито стекло, осколки поранили нескольких бойцов, которых позже сняли с турнира по медицинским показателям. Глава UFC Дана Уайт был в шоке: «Не хочу видеть Макгрегора на турнирах, он принес много ущерба. И защищать его я больше не буду». Самого ирландца арестовали, а затем и выпустили под залог в 50 тысяч долларов. Артема Лобова убрали из файткарда UFC 223 и теперь, скорее всего, он будет уволен из организации.

В итоге, было отменено три поединка. Однако, ажиотаж был невероятным. И все благодаря безумному ирландцу, который даже отношения к бойцовскому шоу не имел никакого. Фанаты мечтали, чтобы он явился в воскресенье на арену и лично бросил вызов Хабибу.











Хабиб — чемпион! Забит — только учится

В андеркарде главного поединка турнира выступил еще один россиянин — Забит Магомедшарипов, который считается одним из самых перспективных бойцов полулегкого веса. Его соперником был американец Кайл Бочняк, который дал настоящий поединок нашему спортсмену. Магомедшарипов был лучше оппонента, зрелищнее, но ему не удалось завершить схватку досрочно. А на последних минутах боя бойцы зарубились не на шутку и стало боязно за Магомедшарипова. Но все для него закончилось хорошо. Он одерживает третью победу в UFC и в будущем может стать чемпионом.

А вот Хабиб Нурмагомедов, который был фаворитом в бою против Эла Яквинты, чемпионом уже стал, причем победил очень уверенно. В первых двух раундах россиянин переводил бой в партер, где наносил заметный урон сопернику. Третий и четвертый раунды прошли в стойке. Нурмагомедов не делал попыток перевести бой в партер, нанося удары руками и лоукики. У Яквинты потекла кровь из носа, и, казалось, поединок скоро закончится. Но смелый американец достоял до финального гонга.

Хабиб Нурмагомедов (Россия) Боец Эл Яквинта (США) 10:32:00 Контроль в клинче 00:00:00 0 Нокдауны 0 179 Всего точных ударов 25 159 Всего точных значимых ударов 25 8 Тейкдауны 0 1 Попытки сабмишена 0

Нурмагомедов стал первым чемпионом UFC из России. Исторический момент. Что будет дальше? Точно станет интереснее. Кстати, а Конора Макгрегора на турнире так и не заметили.