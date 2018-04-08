Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов после победы на турнире UFC 223 над Элом Яквинтой на американском телевидении рассказал о своих планах на будущее.

- Это была непростая неделя для тебя. Но ты выстоял. Как оцениваешь свое выступление? Бой получился таким, каким ты его ждал?

- Все получилось хорошо, но мне нужно пересмотреть бой, чтобы делать выводы. Это был хороший поединок. Я хотел прочувствовать все пять раундов. За время поединка я понял, что у меня неплохой джеб. Так что я умею не только бороться.

- Ты хорошо скрываешь свои чувства, весь негатив, который давит на тебя. Что ты чувствовал перед боем? Ты дрался с парнем, который стоит в рейтинге на 11-м месте. Он вообще не должен был с тобой драться.

- Каждую минуту все может поменяться. Что я думаю об Яквинте? Он настоящий бандит, бруклингский гангстер. Он бил многих сильных парней в «клетке». Выражаю ему свое уважение. Благодарю Эла и всю его команду. Он крутой мужик.

- На этой неделе ты вел себя как настоящий чемпион. Ты принимал бои с любымы соперниками, которых тебе предлагали. Многие должны равняться на тебя. А был ли хоть один момент в поединке, когда ты был потрясен?

- Пару раз он достал меня. Он хорошо дрался в стойке. И повалить на настил октагона его было очень непросто. Яквинта универсальный боец. Честно говоря, я до сих пор не могу поверить в происходящее. Кажется, что это сон. Сейчас мне нужно прийти в себя, отдохнуть. Если Всевышний хочет дать тебе победу, то никто этого изменить не сможет. А он хотел дать мне победу. На этой неделе у меня поменялось пять оппонентов. Я уложился в весовую категорию, сильно устал. Мне все равно с кем драться, давайте кого угодно. Сейчас я единственный чемпион в легкой весовой категории. Хочу оставаться активным спортсменом. Через месяц начинается месяц Рамадан, возьму время отдохнуть, поеду домой, увижу семью. Следующий поединок хотел бы провести в ноябре.

- Сейчас у тебя много вариантов по поводу следующего соперника. Но ты хочешь драться с Джорджем Сен-Пьером.

- Сен-Пьер — это величайший боец, который выступал выступает в UFC. Я его большой фанат. Когда я рос, всегда смотрел его поединки. Когда он защищал свой пояс чемпиона лет десять назад, я выступал в юниорских соревнованиях по боевому самбо. А теперь мы реально можем с ним подраться. Он говорил, что хотел бы стать чемпионом в легком весе. Почему бы это не устроить? Если он сможет сделать вес, то я готов к поединку. Что касается Тони Фергюсона, то он тоже заслуживает поединок за титул. Но когда я снялся перед турниром UFC 209, мне сказали, раз уж ты «слился», то должен заново заслужить право на бой чемпионом. Если Тони хочет бой со мной, пусть сначала сразится с каким-нибудь другим парнем.

- Конор Макгрегор?

- Я заставлю его вести себя скромнее. Уже говорил, что готов встретиться с ним и его командой в любое время и в любом месте. Или в «клетке», или за ее пределами. Я никуда не бегаю. Яквинта — вот кто настоящий бандит, а не Конор. Мы с ним дрались, как мужчина с мужчиной. А Макгрегор прискакал к автобусу со своими цыплятами, да еще и камер прихватил. Когда я поймаю этих ребят, они будут плакать как дети. Если хотите найти меня, просто пришлите сообщение.