Новая американская промоутерская организация Professional Fighters League (PFL), которая была основана на основе лиги WSOF, наконец-то объявила о составе участников Гран-при в шести весовых категориях из 72 спортсменов.

Что это такое?

Раньше существовал промоушен WSOF, который считался третьим по статусу в Штатах. В этой лиге дрались неплохие спортсмены, которые впоследствии переходили в UFC. Самый последний пример — Джастин Гэйтжи, который был чемпионом WSOF в легком весе, а теперь устраивает мегакрутые побоища в UFC.

Руководители WSOF в 2017 году объявили об реорганизации и переименовании лиги в PFL. В этом году уже запланированы Гран-при в шести весовых категориях. К концу года матчмейкеры обещают, что будут выявлены шесть лучших, которые получат шесть миллионов долларов (каждый — по миллиону).

Первое шоу по обновленной системе состоится 8 июня в Нью-Йорке (США). Заключительный турнир пройдет 31 декабря.

Самое интересное — это система проведения Гран-при. Сначала спортсмены проведут некий групповой турнир. Победа – три очка, ничья – одно, поражение – ноль. За финиш в первом раунде добавят три очка, во втором – два, в третьем – одно. Лучшие участники пробьются в плей-офф, где уже начнутся поединки по олимпийской системе, то есть, на выбывание. Как мы писали выше, чемпионы получат по одному миллиону долларов, финалисты — 500 тысяч, полуфиналисты — по 200, четвертьфиналисты — по 50.

Участники кто?

Всего — 72 участника, среди которых — 12 россиян.

Полулегковесы: Магомед Идрисов (8-0, экс-чемпион М-1), Бекбулат Магомедов (19-1, экс-чемпион WSOF), Тимур Валиев (12-2).

Легковесы: Рашид Магомедов (20-2, экс-чемпион М-1, бывший боец UFC), Ислам Мамедов (14-1),

Полусредневес: Абубакар Нурмагомедов (14-1).

Средневесы: Шамиль Гамзатов (11-0), Гасан Умалатов (17-4-2, бывший боец UFC).

Полутяжеловесы: Базигит Атаев (17-1), Максим Гришин (25-7, чемпион WFCA), Рашид Юсупов (8-0, экс-чемпион М-1).

Тяжеловес: Денис Гольцов (20-5, экс-чемпион ACB).

Помимо российских спортсменов, в Гран-при поучаствуют довольно-таки знаменитые бойцы, такие как экс-чемпион Bellator в легком весе Уилл Брукс, экс-чемпион М-1 в полутяжелом весе Винни Магальяеш, бывший чемпион Bellator в среднем весе Брэндон Хэлси и другие.

Первый турнир

Кард шоу PFL 1 будет состоять из поединков полулегковесов и тяжеловесов.



Полулегковесы:

Андрэ Харрисон — Джумабик Турксун

Ланс Палмер — Бекбулат Магомедов

Алешандре Алмейда — Ли Ковилл

Магомед Идрисов — Стивен Силер

Маркус Гальвао — Назарено Мэйлгари

Тимур Валиев — Макс Кога



Тяжеловесы:

Майк Кайл — Шон Джордан

Денис Гольцов — Ник Россборо

Джаред Рошолт — Валдрин Истрефи

Кайо Аленчар — Джейк Хун

Джош Коупленд — Джек Мэй

Франсимар Барросо — Даниэл Гейлмор