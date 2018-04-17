Шанс на миллион. 12 российских бойцов участвуют в новом турнире по ММА в США
Новая американская промоутерская организация Professional Fighters League (PFL), которая была основана на основе лиги WSOF, наконец-то объявила о составе участников Гран-при в шести весовых категориях из 72 спортсменов.
Что это такое?
Раньше существовал промоушен WSOF, который считался третьим по статусу в Штатах. В этой лиге дрались неплохие спортсмены, которые впоследствии переходили в UFC. Самый последний пример — Джастин Гэйтжи, который был чемпионом WSOF в легком весе, а теперь устраивает мегакрутые побоища в UFC.
Руководители WSOF в 2017 году объявили об реорганизации и переименовании лиги в PFL. В этом году уже запланированы Гран-при в шести весовых категориях. К концу года матчмейкеры обещают, что будут выявлены шесть лучших, которые получат шесть миллионов долларов (каждый — по миллиону).
Первое шоу по обновленной системе состоится 8 июня в Нью-Йорке (США). Заключительный турнир пройдет 31 декабря.
Самое интересное — это система проведения Гран-при. Сначала спортсмены проведут некий групповой турнир. Победа – три очка, ничья – одно, поражение – ноль. За финиш в первом раунде добавят три очка, во втором – два, в третьем – одно. Лучшие участники пробьются в плей-офф, где уже начнутся поединки по олимпийской системе, то есть, на выбывание. Как мы писали выше, чемпионы получат по одному миллиону долларов, финалисты — 500 тысяч, полуфиналисты — по 200, четвертьфиналисты — по 50.
Участники кто?
Всего — 72 участника, среди которых — 12 россиян.
Полулегковесы: Магомед Идрисов (8-0, экс-чемпион М-1), Бекбулат Магомедов (19-1, экс-чемпион WSOF), Тимур Валиев (12-2).
Легковесы: Рашид Магомедов (20-2, экс-чемпион М-1, бывший боец UFC), Ислам Мамедов (14-1),
Полусредневес: Абубакар Нурмагомедов (14-1).
Средневесы: Шамиль Гамзатов (11-0), Гасан Умалатов (17-4-2, бывший боец UFC).
Полутяжеловесы: Базигит Атаев (17-1), Максим Гришин (25-7, чемпион WFCA), Рашид Юсупов (8-0, экс-чемпион М-1).
Тяжеловес: Денис Гольцов (20-5, экс-чемпион ACB).
Помимо российских спортсменов, в Гран-при поучаствуют довольно-таки знаменитые бойцы, такие как экс-чемпион Bellator в легком весе Уилл Брукс, экс-чемпион М-1 в полутяжелом весе Винни Магальяеш, бывший чемпион Bellator в среднем весе Брэндон Хэлси и другие.
Первый турнир
Кард шоу PFL 1 будет состоять из поединков полулегковесов и тяжеловесов.
Полулегковесы:
Андрэ Харрисон — Джумабик Турксун
Ланс Палмер — Бекбулат Магомедов
Алешандре Алмейда — Ли Ковилл
Магомед Идрисов — Стивен Силер
Маркус Гальвао — Назарено Мэйлгари
Тимур Валиев — Макс Кога
Тяжеловесы:
Майк Кайл — Шон Джордан
Денис Гольцов — Ник Россборо
Джаред Рошолт — Валдрин Истрефи
Кайо Аленчар — Джейк Хун
Джош Коупленд — Джек Мэй
Франсимар Барросо — Даниэл Гейлмор