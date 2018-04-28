29 апреля в Роузмонте (США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 198. В главном поединке бойцовского шоу в рамках четвертьфинала Гран-при в тяжелом весе россиянин Федор Емельяненко сразится с американцем Фрэнком Миром. Многие эксперты ММА, букмекеры и фанаты уверены, что Мир является фаворитом противостояния. Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко с этим категорически несогласен.

КРАТКО: КТО ТАКОЙ ФРЭНК МИР?

Фрэнк Мир — 38-летний боец из Лас-Вегаса (США). Он является бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе. За свою карьеру провел 29 поединков, в которых одержал 18 побед и потерпел 11 поражений. Свой последний бой провел в марте 2016 года, когда нокаутом в первом раунде проиграл новозеландцу Марку Ханту. После того поединка Мир был отстранен от участия в соревнованиях по ММА за нарушение антидопинговых правил сроком на два года и потерял контракт с сильнейшей лигой мира. Сейчас является бойцом Bellator и принимает участие в Гран-при.

Чаще всего Фрэнк одерживал победы сабмишенами (9) и нокаутами (5). Три раза он побеждал единогласным решением судей и один раз победа ему была присуждена дисквалификацией соперника.

Мир за свою карьеру 11 раз терпел поражения, восемь раз — нокаутами и три раза — единогласным решением судей. Он ни разу не сдавался и не проигрывал болевыми или удушающими приемами.

Отец Мира — русский, родившийся на Кубе, а его предки — из русской общины в Касабланке Марокко. Фамилия происходит от русского слова «мир». Интересный факт





СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ФРЭНКА МИРА

Чтобы хотя бы немного понять, какие у американца сильные и слабые стороны, пришлось пересмотреть его последние бои в UFC, которые он провел в период с 2014 по 2016 годы.

За это время он проиграл Алистару Овериму (единогласным решением судей), Андрею Орловскому (единогласным решением судей) и Марку Ханту (нокаутом). Выигрывал Антонио Силву и Тодда Даффи (обоих — нокаутами).

Пожалуй, начнем со слабых сторон американского тяжеловеса.

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

Борьба

Эксперты считают, что борьба Мира на данный момент намного круче, чем у Федора Емельяненко. Так ли это? Давайте разбираться. Фрэнк — крупный мужчина с тяжелым ударом. Однако, за пять последних поединков он провел лишь пару тейкдаунов, да и то в бою против Андрея Орловского, который, мягко говоря, ну вообще к борьбе почти отношения не имеет.

В схватке с Алистаром Оверимом, который, кстати, тоже не борец, а ударник, Мир ничего не продемонстрировал. Мало того, Оверим довольно успешно действовал в партере, разбивая лицо Фрэнка в кровь. Так сейчас действует Хабиб Нурмагомедов со всеми своими оппонентами. В схватке против Алистара Фрэнк не знал, что делать. Как только он оказывался снизу, пропускал неимоверное количество ударов. Когда же у него был шанс выйти на удушающий прием, Оверим с легкостью выбрался из захвата.

В трех последних боях из пяти соперник Федора Емельяненко пробовал провести проход в ноги, но ни разу (!!!) у него не получилось. Очень медленно Мир действовал и очень прямолинейно. Никакой хитрости, никакого креатива. Соперники с легкостью угадывали перемещения Фрэнка по «клетке».

Последний раз Мир побеждал сабмишеном в далеком 2011 году. Федор, к слову, не побеждал болевыми и удушающими приемами и вовсе с 2008 года.

Короче говоря, я не вижу никаких перспектив для Мира в борьбе. Он стал медленным и неинтересным в этом компоненте боя.

Также отмечу, что в клинче американец тоже очень сильно сдал. Он теряется, когда соперник играет с ним в «обнимашки». Ничего кроме пропущенных ударов в голову и по корпусу. На данный момент — работа в клинче — большая слабость Фрэнка.

Удары ногами

Нет ничего более смешного, когда неуклюжий мужик весом в 120 килограммов пытается повеселить публику хайкиками, ударами с разворота и другими приемами, которыми пользуются легковесы.. Видимо, Мир один из них, из весельчаков. Очень часто он размахивает ногами, причем всегда мимо. Соперники (Алистар Оверим и Андрей Орловский) с легкостью перехватывали конечности Фрэнка и переводили его в партер, где, как написано выше, у Мира в последнее время большие проблемы. Ноги — не преимущество американца, а, наоборот, большая проблема. Зачем он пользуется ими в поединках — большой вопрос.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

Хороший удар

Какие могут возникнуть проблемы у Федора Емельяненко в предстоящем бою? На самом деле их немного, но они есть.

У Мира очень сильные удары руками. Например, Антонио Силву он опрокинул одним лишь джебом, а Тодда Даффи просто уничтожил в мегазарубе. Чаще всего Фрэнк бьет двоечкой, но иногда добавляет боковой удар слева или апперкот.

В последнее время Мир вступает с соперниками в жесткий обмен ударами. В схватке против Даффи он мог проиграть, но удача улыбнулась, и он одержал победу. Но, тут становится боязно за Федора, который, кажется, теряет самоконтроль, когда начинается мясорубка. Тактика уходит на второй план, в действие вступают руки. Все мы помним его бои против Фабио Мальдонадо и Мэтта Митриона. Они ничем хорошим не закончились. Если Емельяненко будет также действовать против Мира, то вновь российские фанаты могут быть огорчены. Один точный удар Фрэнка может послать в нокаут любого соперника, и, Федор - далеко не исключение.

Выносливость

Если Мира не нокаутировать в первом раунде, то шанс, что он достоит до конца боя, очень велик. Он полностью выкладывается в первом раунде. Во втором, кажется, что он сдувается. Но это лишь обман американца. В конце третьего раунда он вновь может взорваться и нанести большой урон сопернику.

ВЫВОДЫ

Что делать Федору?

Самое главное, что хотелось бы видеть — это правильную тактику на поединок. Здесь россиянину нужно грамотно бить руками на средней и дальней дистанции, как он это делал в поединке против Джеффа Монсона. Про удары ногами лучше забыть, за исключением лоукиков. В борьбу лезть опасно, так как Мир парень большой и может удивить. У него борцовское прошлое. Но, если бойцы окажутся в партере, Емельяненко нужно плавно и технично выматывать Фрэнка, нанося удары руками и локтями. Главное — не угодить на удушающий прием.

Форсировать события тоже не стоит. Федор намного быстрее соперника и выносливее. А то, что американец не дрался больше двух лет — большой плюс для нашего спортсмена.