Пять последних поединков Фрэнка Мира (видео)
29 апреля в США состоится турнир Bellator 198. В рамках четвертьфинала Гран-при тяжеловесов россиянин Федор Емельяненко проведет бой против американца Фрэнка Мира.
Вспоминаем пять последних поединков соперника Последнего императора.
Турнир: UFC 169 - Barao vs. Faber 2
Дата: 1 февраля 2014 года
Соперник: Алистар Оверим (Голландия)
Результат боя: победа Оверима единогласным решением судей.
Турнир: UFC Fight Night 61 - Bigfoot vs. Mir
Дата: 22 февраля 2015 года
Соперник: Антонио Силва (Бразилия)
Результат боя: победа Мира нокаутом в первом раунде.
Турнир: UFC Fight Night 71 - Mir vs. Duffee
Дата: 15 июля 2015 года
Соперник: Тодд Даффи (США)
Результат боя: победа Мира нокаутом в первом раунде.
Турнир: UFC 191 - Johnson vs. Dodson 2
Дата: 5 сентября 2015 года
Соперник: Андрей Орловский (Белоруссия)
Результат боя: победа Орловского единогласным решением судей.
Турнир: UFC Fight Night 85 - Hunt vs. Mir
Дата: 19 марта 2016 года
Соперник: Марк Хант (Новая Зеландия)
Результат боя: победа Ханта нокаутом в первом раунде.