29 апреля в США состоится турнир Bellator 198. В рамках четвертьфинала Гран-при тяжеловесов россиянин Федор Емельяненко проведет бой против американца Фрэнка Мира.

Вспоминаем пять последних поединков соперника Последнего императора.

Турнир: UFC 169 – Barao vs. Faber 2

Дата: 1 февраля 2014 года

Соперник: Алистар Оверим (Голландия)

Результат боя: победа Оверима единогласным решением судей.

Турнир: UFC Fight Night 61 – Bigfoot vs. Mir

Дата: 22 февраля 2015 года

Соперник: Антонио Силва (Бразилия)

Результат боя: победа Мира нокаутом в первом раунде.

Турнир: UFC Fight Night 71 – Mir vs. Duffee

Дата: 15 июля 2015 года

Соперник: Тодд Даффи (США)

Результат боя: победа Мира нокаутом в первом раунде.

Турнир: UFC 191 – Johnson vs. Dodson 2

Дата: 5 сентября 2015 года

Соперник: Андрей Орловский (Белоруссия)

Результат боя: победа Орловского единогласным решением судей.

Турнир: UFC Fight Night 85 – Hunt vs. Mir

Дата: 19 марта 2016 года

Соперник: Марк Хант (Новая Зеландия)

Результат боя: победа Ханта нокаутом в первом раунде.