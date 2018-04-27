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29 апреля в США состоится турнир Bellator 198. В рамках четвертьфинала Гран-при тяжеловесов россиянин Федор Емельяненко проведет бой против американца Фрэнка Мира.

Вспоминаем пять последних поединков соперника Последнего императора.

Турнир: UFC 169 – Barao vs. Faber 2
Дата: 1 февраля 2014 года
Соперник: Алистар Оверим (Голландия)
Результат боя: победа Оверима единогласным решением судей.

Турнир: UFC Fight Night 61 – Bigfoot vs. Mir
Дата: 22 февраля 2015 года
Соперник: Антонио Силва (Бразилия)
Результат боя: победа Мира нокаутом в первом раунде.

Турнир: UFC Fight Night 71 – Mir vs. Duffee
Дата: 15 июля 2015 года
Соперник: Тодд Даффи (США)
Результат боя: победа Мира нокаутом в первом раунде.

Турнир: UFC 191 – Johnson vs. Dodson 2
Дата: 5 сентября 2015 года
Соперник: Андрей Орловский (Белоруссия)
Результат боя: победа Орловского единогласным решением судей.

Турнир: UFC Fight Night 85 – Hunt vs. Mir
Дата: 19 марта 2016 года
Соперник: Марк Хант (Новая Зеландия)
Результат боя: победа Ханта нокаутом в первом раунде.

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