29 апреля в Роузмонте (США) состоится турнир Bellator 198. В главном поединке бойцовского шоу россиянин Федор Емельяненко сразится с американцем Фрэнком Миром. Эта схватка состоится в рамках четвертьфинала Гран-при промоушена в тяжелом весе.

Что ждут зрители и фанаты от этого противостояния? Кто является фаворитом? Что говорят букмекеры? Когда состоится турнир? А главное — где смотреть в прямом эфире? «Советский спорт» составил гид по турниру Bellator 198. Из нашего материала вы можете узнать всю интересующую вас информацию.

Где и когда?

Bellator – вторая по статусу лига ММА в мире после UFC. В Роузмонте (США) пройдет 198-й по счету турнир этой организации. Начнется он ночью 29 апреля по московскому времени. Главные бои файткарда стартуют в 04:00 мск. Бой Федора Емельяненко ориентировочно начнется около 06:00 утра.

Состав участников турнира

Всего запланировано 11 боев.

1. Майк Будник (14-4) — Том Шоаф (8-3)

2. Нейт Уильямс (27-17) — Джоуи Дейл (11-9)

3. Мэттью Пол (1-2) — Брайан Бут (4-3)

4. Эрик Уисли (28-9-1) — Морган Сикингер (20-10)

5. Даниэль Ститтген (12-5) — Марк Стоддард (15-9)

6. Рмандел Камерон (4-3) — Пи Джей Каджигас (5-6)

7. Диллон Дэнис (0-0) — Кайл Уолкер (2-3)

8. Геральд Харрис (25-5) — Рафаэль Ловато (7-0)

9. Нейман Грейси (7-0) — Хавьер Торрес (10-3)

10. Эммануэль Санчес (16-3) — Сэм Сицилиа (16-8)

11. Федор Емельяненко (36-5) — Фрэнк Мир (18-11)

Главный бой. С кем дерется Федор?

Фрэнк Мир — бывший чемпион UFC в тяжелом весе. В 2016 году он провел последний поединок, проиграв нокаутом новозеландцу Марку Ханту. После того поединка в организме Мира были обнаружены запрещенные препараты и он был дисквалифицирован. Фрэнк и UFC расторгли контракт и спортсмен подписал контракт с лигой Bellator. Последний раз Мир одерживал победу в июле 2015 года, когда нокаутировал Тодда Даффи в первом раунде. За последние десять поединков он одержал четыре победы и потерпел шесть поражений. На данный момент он имеет серию из двух неудач кряду (Андрей Орловский и Марк Хант). Фрэнк Мир младше Федора Емельяненко на три года. Ему 38 лет. У него есть преимущество в мощи, он тяжелее Федора как минимум на 10 килограммов. Однако, скорость — не конек американца. Тут с Федором конкурировать он не сможет. Фрэнк — базовый борец, мастер бразильского джиу-джитсу. Многие эксперты предрекают ему победу именно в борьбе, однако последний раз он заставлял сдаться соперника семь лет назад.

Какие ставки?

Любопытно, но еще месяц назад Фрэнк Мир был фаворитом у букмекеров. На его победы был коэффицитент 1,7, в то время, как на победу Федора — 2,1. На данный момент все поменялось ровно наоборот. Теперь российский спортсмен является фаворитом у букмекеров. Такие вот они нестабильные.

Емельяненко провел три тренировочных сбора в преддверии боя. Первый — в Москве, второй — в Старом Осколе, третий — в Голландии, где ему помогали кикбоксеры.

Мир готовился в США, в Лас-Вегасе.

Слова перед поединком

Фрэнк Мир

- Когда вы обсуждаете Федора и говорите, что он один из величайших тяжеловесов мира, я отвечаю: «Мы говорим о клетке или ринге?» Это важное различие. Настолько же важное как различие тенниса на гравии и на траве… В боксерском ринге по правилам Pride Федор является одним из Зала Славы, одним из пяти лучших тяжеловесов в истории. Но для клетки он маловат, у него нет правильной техники работы у сетки. Не уверен, что в этом случае могу считать его одним из пяти лучших тяжеловесов в истории. Давний спор бойцов: Pride или UFC? Мне удалось несколько раз доказывать свое против чемпионов Pride. Мирко Филипович считали монстром. Ногейра добился успеха в UFC с несколькими победами и вышел на меня. И я тоже его победил. Предстоящий бой добавит еще одно имя в список. Федор был первым номером. Длительное время. Я солгал бы вам, если бы заявил, что не думал об это все время.

- Говорить о себе в интервью по четыре раза за день это не является моим любимым способом провести время. Но есть фанаты, и они хотят тебя услышать. Ты можешь вести себя как козел, как ведет себя Федор, и не соглашаться на интервью. Но в этом кроется причина, почему бои Федора тяжело продать на PPV. По этой причине ему сложно заполнить арену.

Федор Емельяненко

- Фрэнк хорошо чувствует дистанцию в ходе поединка. Он очень силен в партере. Не то чтобы мне стоит бояться этого, но на это его качество я обращал внимание в ходе подготовки. Этот бой я тоже хотел провести давно. Было время, когда он был среди лучших бойцов и был на вершине рейтингов. Самое главное для меня это то, чтобы меня запомнили фанаты не как бойца, а как личность, как христианина. Конечно, я хотел бы победить в Гран-при, потому что это добавило бы престижа моей стране.

Питер Тайссе, тренер Федора Емельяненко

- Если смотреть статистику, Мир выиграл 50% своих боёв сдачей противника, а сам никогда не сдавался. Он является опасным бойцом, с хорошей техникой в «партере». Поэтому, значительная часть тренировок Федора была акцентирована на бой в партере. Мы провели очень много спаррингов. У Фкдора был очень хороший тренировочный лагерь, который начался в России и закончился в Нидерландах. Фрэнк Мир – сильный боец, 28 апреля будет интересная битва.

Расул Мирзаев, боец лиги ACB

- Встречаются два легендарных человека, особенно Федя. Я всегда болел за этого человека, именно он был стимулом для меня. Мы будем болеть за Федора! Для него это будет очень сложный бой. Мир все-таки бывший чемпион UFC. Бой непредсказуем. Я не знаю, как будут развиваться события.

Где следить за поединком?

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию главных поединков турнира. Заходите на наш сайт 29 апреля в 04:00 утра.

Конечно, лучше увидеть этот бой. Телеканал «Матч ТВ» покажет главные бои турнира Bellator 198. Трансляция начнется в 04:00 мск.