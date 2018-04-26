Федор Емельяненко: Моя победа в Гран-при добавила бы престижа России
До поединка между Федором Емельяненко и Фрэнком Миром на турнире Bellator 198 остается несколько дней. В преддверии боя российский спортсмен заявил, что хотел бы выиграть Гран-при тяжеловесов, а также отметил сильные стороны своего соперника.
Напомним, что турнир Bellator 198 состоится 29 апреля в Роузмонте (США) рано утром по московскому времени. Поединок Федор Емельяненко – Фрэнк Мир будет главным в рамках бойцовского шоу.
– Как настроены на поединок?
– Чувствую себя хорошо. Очень рад находиться в Чикаго. Счастлив принимать участие в Гран-при Bellator. Фрэнк Мир – выдающий боец, сильный спортсмен. Счастлив, что мне выпала возможность встретиться с ним в «клетке».
– Фанаты с нетерпением ждут этот поединок.
– Конечно. Я давно думал об этом бое. Раньше Фрэнк был в лидерах рейтинга тяжеловесов.
– Следили ли вы за карьерой Мира в UFC?
– Да, конечно следил. Смотрел все его бои. Знаю не только о его выступлениях, но и о том, что у него происходило в жизни.
– Мир выглядит больше вас. Беспокоит этот факт?
– Габариты играют большую роль. Они влияют на ход поединка. Но главное – это навыки бойца, которыми он обладает. Нужно подходить к поединку в очень хорошей физической форме.
– Чего именно вы остерегаетесь больше всего?
– Фрэнк прекрасно чувствует дистанцию. Кроме того, он очень сильный борец, в особенности в партере. Очень много побед он добился сабмишенами. В этом аспекте он силен. Но я бы не стал говорить, что это то, чего мне стоило бы опасаться. Я учитываю все навыки Мира.
– Вы уже имели опыт выступления в Гран-при. Каково это, вновь участвовать в турнире на выбывание?
– Такие турниры всегда очень интересны. Они привлекают много внимания со стороны зрителей. В Гран-при Bellator участвуют много ярких спортсменов. Благодаря олимпийской системе, до конца дойдет самый сильный участник.
– Вы задумывались о том наследии, которое создаете?
– Для меня главное то, чтобы меня помнили как личность, а не как бойца. Как русского православного человека.
– Если выиграете турнир, что это будет для вас?
– Не люблю думать о том, чего я еще не сделал. Конечно, мне хотелось бы выиграть. Это было бы здорово для престижа моей страны.