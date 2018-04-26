До поединка между Федором Емельяненко и Фрэнком Миром на турнире Bellator 198 остается несколько дней. В преддверии боя российский спортсмен заявил, что хотел бы выиграть Гран-при тяжеловесов, а также отметил сильные стороны своего соперника.

Напомним, что турнир Bellator 198 состоится 29 апреля в Роузмонте (США) рано утром по московскому времени. Поединок Федор Емельяненко – Фрэнк Мир будет главным в рамках бойцовского шоу.

– Как настроены на поединок?

– Чувствую себя хорошо. Очень рад находиться в Чикаго. Счастлив принимать участие в Гран-при Bellator. Фрэнк Мир – выдающий боец, сильный спортсмен. Счастлив, что мне выпала возможность встретиться с ним в «клетке».

– Фанаты с нетерпением ждут этот поединок.

– Конечно. Я давно думал об этом бое. Раньше Фрэнк был в лидерах рейтинга тяжеловесов.

– Следили ли вы за карьерой Мира в UFC?

– Да, конечно следил. Смотрел все его бои. Знаю не только о его выступлениях, но и о том, что у него происходило в жизни.

– Мир выглядит больше вас. Беспокоит этот факт?

– Габариты играют большую роль. Они влияют на ход поединка. Но главное – это навыки бойца, которыми он обладает. Нужно подходить к поединку в очень хорошей физической форме.

– Чего именно вы остерегаетесь больше всего?

– Фрэнк прекрасно чувствует дистанцию. Кроме того, он очень сильный борец, в особенности в партере. Очень много побед он добился сабмишенами. В этом аспекте он силен. Но я бы не стал говорить, что это то, чего мне стоило бы опасаться. Я учитываю все навыки Мира.

– Вы уже имели опыт выступления в Гран-при. Каково это, вновь участвовать в турнире на выбывание?

– Такие турниры всегда очень интересны. Они привлекают много внимания со стороны зрителей. В Гран-при Bellator участвуют много ярких спортсменов. Благодаря олимпийской системе, до конца дойдет самый сильный участник.

– Вы задумывались о том наследии, которое создаете?

– Для меня главное то, чтобы меня помнили как личность, а не как бойца. Как русского православного человека.

– Если выиграете турнир, что это будет для вас?

– Не люблю думать о том, чего я еще не сделал. Конечно, мне хотелось бы выиграть. Это было бы здорово для престижа моей страны.