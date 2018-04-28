«Советский спорт» дает прогноз на поединок между Федором Емельяненко и Фрэнком Миром, который состоится 29 апреля в Роузмонте (США) в рамках турнира Bellator 198.

- 29 апреля в «клетку» возвращается Последний император для того, чтобы попробовать пробиться в полуфинал Гран-при Bellator в тяжелом весе. Соперник непростой, но в то же время, проходимый. В свои лучшие годы Федор Емельяненко на раз-два побеждал таких парней, как Фрэнк Мир.



Поражение Федора в бою против Мэтта Митриона заставило сообщество ММА задуматься, а может ли сейчас Емельяненко конкурировать хотя бы с середняками? Букмекеры не верят в россиянина. Коэффициент на его победу - 2,00. На Мира — 1,7.

Это, честно говоря, удивительно. Мир, он хоть и бывший чемпион сильнейшей лиги мира, но уже давно не тот. Да и когда он был чемпионом в UFC, организация не считалась самой крутой.



В чем его преимущество перед Федором? Однозначно в физической мощи и грэпплинге. В этом аспекте Мир большой мастер. Поэтому Емельяненко нежелательно бороться с ним. К тому же, бой пройдет на территории американца, что дает ему тоже небольшое преимущество.

В чем Федор сильнее? Он быстрее, выносливее и имеет за спиной огромный опыт выступлений в различных лигах и странах. Американец не дрался больше двух лет — это большой простой для тяжеловеса. Это точно скажется в поединке. К тому же Фрэнк не может похвастаться своими выступлениями в последние годы. Восемь крайних поединков и всего две победы.



Многие давно списали Федора со счетов. Но сейчас наступает именно тот момент, когда нужно всех переубедить. Если Емельяненко пройдет Мира, то следующим соперником станет Чел Соннен. Короче говоря, у Последнего императора очень хорошие шансы на выход в финал Гран-при, где он может встретиться, например, с Мэттом Митрионом.

Прогноз «Советского спорта»: победа Емельяненко нокаутом.

Bellator 198

Роузмонт, США

Дата: 29 апреля

Федор Емельяненко (Россия, 36-5) — Фрэнк Мир (США, 18-11)

Четвертьфинал Гран-при в тяжелом весе