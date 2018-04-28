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29 апреля рано утром (04:00) по московскому времени «Советский спорт» начнет текстовую трансляцию главных поединков турнира Bellator 198, который пройдет в Роузмонте (США).

В главном поединке бойцовского шоу россиянин Федор Емельяненко сразится против американца Фрэнка Мира. Эта схватка состоится в рамках четвертьфинала Гран-при организации в тяжелом весе.

Ранее спортсмены прошли процедуру взвешивания. Федор Емельяненко показал на весах 108,9 кг, а Фрэнк Мир – 118,6 кг.

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