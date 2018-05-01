Российский боец Федор Емельяненко после победы над американцем Фрэнком Миром техническим нокаутом в первом раунде на турнире Bellator 198 поднялся на 30 строчек в мировом рейтинге тяжеловесов.

Ранее Федор занимал 53-е место, сейчас же расположился на 23-м. Фрэнк Мир находится на 27-й строчке.

Напомним, что в рейтинге лидирует американец хзорватского происхождения Стипе Миочич, который является чемпионом UFC.

Из российский бойцов в этом рейтинге выше всех находится Александр Волков, который расположился на четвертой строчке.

Все россияне в топ-100 мирового рейтинга тяжеловесов

4. Александр Волков (UFC, 30 побед — 6 поражений)

12. Виталий Минаков (Fight Nights, 21-0)

20. Алексей Олейник (UFC, 57-11-1)

23. Федор Емельяненко (Bellator, 37-5)

24. Сергей Харитонов (Bellator/M-1, 28-7)

26. Мухомад Вахаев (ACB, 6-4-1)

28. Сергей Павлович (Fight Nights, 12-0)

29. Денис Гольцов (PFL, 21-5)

33. Александр Емельяненко (WFCA/RСС, 26-7)

38. Шамиль Абдурахимов (UFC, 18-5)

39. Салимгерей Расулов (ACB, 16-7)

42. Зелимхан Умиев (WFCA, 11-1)

47. Дмитрий Сосновский (UFC, 11-0)

52. Евгений Ерохин (ACB, 18-6)

53. Михаил Мохнаткин (Fight Nights, 10-2-2)

58. Евгений Гончаров (WFCA, 10-2)

60. Валентин Молдавский (Bellator, 6-1)

81. Кирилл Сидельников (Bellator, 11-5)

88. Сергей Билостенный (ACB, 5-1)

99. Казбек Сайдалиев (WFCA, 7-2)

Напомним, что турнир Bellator 198 состоялся в прошлые выходные в Роузмонте (США). Федор Емельяненко нокаутировал Фрэнка Мира на 48-й секунде поединка и пробился в полуфинал Гран-при организации в тяжелом весе. Следующий бой Последний император проведет в сентябре этого года против американца Чела Соннена.