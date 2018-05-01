Фанатов ММА в мае ожидает большое количество крутых поединков. «Советский спорт» составил для вас список всех самых интригующих противостояний месяца. Эти бои желательно не пропускать.

5 мая. Москва, Россияне

ACB 86

Российская лига собирается устроить в Москве настоящий фурор. Каждый бой файткарда мог бы стать главным. Зрителей и фанатов ММА ожидают три титульных поединка.

Марат Балаев сразится против Юсуфа Раисова за пояс в полулегком весе. Спортсмены уже встречались. В прошлый раз Балаев оказался сильней и на данный момент он обладает титулом. Но в реванше шансов больше у Юсуфа — молодого спортсмена, которым уже давно интересуется UFC. Эта схватка станет главным поединком турнира.

Чемпион лиги в наилегчайшем весе Аскар Аскаров, который не знает горечи поражений, сразится против Расула Албасханова, а обладатель пояса в полутяжелом весе Батраз Агнаев подерется с Довлетджаном Ягшимурадовым.

В рамках шоу должен был выступить и Расул Мирзаев, но его дебют в лиге ACB пока отложен. Спортсмен иполучил травму. Его в поединке против Абдул-Рахмана Темирова заменит бразилец Дэнис Силва.

Также стоит обратить внимание на следующие бои: Сиро Родригес — Беслан Исаев, Глеристоне Сантос — Али Багов, Мурад Мачаев — Мухамед Коков, Акоп Степанян — Арман Оспанов, Андрей Кошкин — Расул Шовхалов, Георгий Караханян — Алексей Полпудников.

5 мая. Екатеринбург, Россия

Russian Cagefighting Championship 2

Турнир в Екатеринбурге интересен двумя поединками. В главной схватке бойцовского шоу Александр Емельяненко сразится с бразильцем Габриэлем Гонзагой — экс-бойцом UFC.

Несомненно, Гонзага — самый серьезный оппонент Александра за последнее время. Однако, лучшие годы бразильца давно позади. Самая его памятная победа — над Мирко Крокопом Филиповичем, датированная 2007 годом. Последний раз он одерживал победу в 2015 году над россинином Константином Ерохиным. 11 апреля 2016 года Гонзага провел на данный момент свой последний поединок, проиграв нокаутом в первом раунде Деррику Льюису в UFC. Два года он не выступал. Емельяненко должен проходить его без проблем. И не только потому что Габриэль сейчас не блистает, а потому, что сам Емельяненко набрал сумасшедшую форму.

В со-главном поединке турнира Иван Штырков попробюует победить еще одного представителя Бразилии Джеронимо дос Сантоса. Мондрагон в последнее время часто выступает в России, но неудачно. Он проигрывал Виталию Минакову, Зелимхану Умиеву, Сергею Харитонову и Александру Емельяненко. Всем — в первом раунде. Иван также должен его побеждать без особых проблем.

12 мая. Шеньчжень, Китай

M-1 Challenge 91

Организация M-1 Global проведет турнир совместно с промоушеном WKG. Два чемпиона определят короля дивизиона в наилегчайшем весе, победитель Гран-При Bellator проведет бой с ветераном UFC, а также лучшие бойцы Поднебесной сразятся с сильнейшими бойцами со всего света.

Кайо Магальяэш (Бразилия) - Михаил Заяц (Россия)

Мусу Нуертибиеке (Китай) - Даниэль Суэйн (США)

13 мая. Сан-Хосе, США

Bellator 199

В рамках турнира состоится последний четвертьфинал Гран-при тяжеловесов. Райан Бэйдер проведет поединок против Мухаммеда Лаваля. Первый является неоспоримым фаворитом этой схватки. В полуфинале победитель этой пары встретится с Мэттом Митрионом. В со-главном бою шоу Джон Фитч подерется с Полом Дэйли.

13 мая. Рио-де-Жанейро, Бразилия

UFC 224

Бразильянка Аманда Нуньес будет защищать пояс чемпионки UFC в полулегком весе против Ракель Пеннингтон. Нуньес — явная фаворитка противостояния. К тому же она дерется у себя на родине при поддержке трибун. Скорее всего, бой завершится нокаутом в первом раунде.

Также стоит отметить противостояние Рафаэля дос Аньоса и Колби Ковингтона. Второй — человек, который оскорбил недавно всех бразильцем, обозвав их зверьми. Его ждет несладкий прием в Рио. Дос Аньос сделает все, чтобы победить и порадовать местную публику.

В третьем по значимости поединке встретятся легенды ММА, которые скоро завершат свою карьеру: Витор Белфорт и Лиото Мачида. Олдскульный поединок, который заставит всех фанатов ММА ностальгировать.

Россияне будут следить на этом турнире за тяжеловесом Алексеем Олейником, который встретится с местным спортсменов Жуниором Албини. Шансы на победу — 50 на 50. Еще один россиянин Рамазан Эмеев проведет свой второй поединок в промоушене. Его соперником будет Альберто Мина.

19 мая. Ноттингем, Великобритания

ACB 87

Лига ACB вновь пытается покорить Великобританию. В главном поединке турнира англичанин Кейн Муса сразится против шотландса Роберта Вайтфорда. В со-главном бою вечера россиянин Ибрагим Чужигаев выйдет в «клетку» против англичанина Скотта Аскхэма.

19 мая. Ростов-на-Дону, Россияне

Fight Nights Global 87

На турнире в Ростове-на-Дону можно выделить два противостояния. Бразилец Фабио Мальдонадо попробует защитить пояс чемпиона лиги в полутяжелом весе от посягательств Никиты Крылова. Фаворитом является Никита, который с самого начала сотрудничества с FN считался звездой промоушена. В главном бою шоу боец из Армении Давид Хачатрян сразится с ирландцем Питером Куилли.

20 мая. Сантьяго, Чили

UFC Fight Night 129

В главном поединке неномерного турнира UFC Камару Усман по прозвищу Нигерийский кошмар схлестнется с Демианом Майей. Бой должен получиться очень зрелищным, оба спортсмена любят радовать публику нестандартными действиями в октагоне.

24 мая. Санкт-Петербург, Россия

M-1 Challenge 92

В Санкт-Петербурге в рамках официальной программы Петербургского Международного Экономического Форума пройдет грандиозный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 92. Возглавлять шоу будет бой тяжеловесов с участием звезды мировых смешанных единоборств – Сергея Харитонова, которому бросит вызов молодой нокаутер – Антон Вязигин.

25 мая. Лондон, Великобритания

Bellator 200

В рамках юбилейного турнира промоушена выступит россиянка Анастасия Янькова, которая пока что не знает горечи поражений. Ее соперницей станет Кейт Джонсон — довольно-таки серьезная спортсменка. В со-главном противостоянии турнира подерутся ветераны: Рой Нельсон и Мирко Филипович. Победитель этой пары может стать одним из участников Гран-при тяжеловесов, если кто-то из основной сетки получит травму. Главный бой — титульный в среднем весе. Гегард Мусаси попробует отобрать пояс у бразильца Рафаэля Карвалью.

27 мая. Ливерпуль, Великобритания

UFC Fight Night 130

Файткард турнира не блещет звездами первой величины, но стоит обратить внимание на главный поединок бойцовского шоу. Стивен Томпсон и Даррен Тилл в октагоне будут выяснять, кто из них достоин в ближайшее время получить бой за титул чемпиона UFC.