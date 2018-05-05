5 мая в России пройдут два больших турнира по смешанным единоборствам. В Екатерибурге состоится шоу RCC 2, в рамках которого Александр Емельяненко подерется с экс-бойцом UFC Габриэлем Гонзагой, а Иван Штырков сразится с Джеронимо дос Сантосом. В Москве состоится турнир ACB 86. В рамках ивента зрителей ожидают очень много интересных противостояний.

5 мая. Москва, Россияне

ACB 86



Российская лига собирается устроить в Москве настоящий фурор. Каждый бой файткарда мог бы стать главным. Зрителей и фанатов ММА ожидают три титульных поединка.



Марат Балаев сразится против Юсуфа Раисова за пояс в полулегком весе. Спортсмены уже встречались. В прошлый раз Балаев оказался сильней и на данный момент он обладает титулом. Но в реванше шансов больше у Юсуфа — молодого спортсмена, которым уже давно интересуется UFC. Эта схватка станет главным поединком турнира.

Чемпион лиги в наилегчайшем весе Аскар Аскаров, который не знает горечи поражений, сразится против Расула Албасханова, а обладатель пояса в полутяжелом весе Батраз Агнаев подерется с Довлетджаном Ягшимурадовым.







В рамках шоу должен был выступить и Расул Мирзаев, но его дебют в лиге ACB пока отложен. Спортсмен иполучил травму. Его в поединке против Абдул-Рахмана Темирова заменит бразилец Дэнис Силва.



Также стоит обратить внимание на следующие бои: Сиро Родригес — Беслан Исаев, Глеристоне Сантос — Али Багов, Мурад Мачаев — Мухамед Коков, Акоп Степанян — Арман Оспанов, Андрей Кошкин — Расул Шовхалов, Георгий Караханян — Алексей Полпудников.



5 мая. Екатеринбург, Россия

Russian Cagefighting Championship 2



Турнир в Екатеринбурге интересен двумя поединками. В главной схватке бойцовского шоу Александр Емельяненко сразится с бразильцем Габриэлем Гонзагой — экс-бойцом UFC.



Несомненно, Гонзага — самый серьезный оппонент Александра за последнее время. Однако, лучшие годы бразильца давно позади. Самая его памятная победа — над Мирко Крокопом Филиповичем, датированная 2007 годом. Последний раз он одерживал победу в 2015 году над россинином Константином Ерохиным. 11 апреля 2016 года Гонзага провел на данный момент свой последний поединок, проиграв нокаутом в первом раунде Деррику Льюису в UFC. Два года он не выступал. Емельяненко должен проходить его без проблем. И не только потому что Габриэль сейчас не блистает, а потому, что сам Емельяненко набрал сумасшедшую форму.

В со-главном поединке турнира Иван Штырков попробюует победить еще одного представителя Бразилии Джеронимо дос Сантоса. Мондрагон в последнее время часто выступает в России, но неудачно. Он проигрывал Виталию Минакову, Зелимхану Умиеву, Сергею Харитонову и Александру Емельяненко. Всем — в первом раунде. Иван также должен его побеждать без особых проблем.