Без конкуренции

Турниры Вадима Финкельштейна в последние годы попадают в спортивную программу Петербургского международного экономического форума, поэтому состав участников должен соответствовать. Еще в 2012-м на глазах Владимира Путина Федор Емельяненко нокаутировал Педро Хиззо и завершил спортивную карьеру (чтобы возобновить ее через три года). Карды двух последних турниров, проходивших во время ПМЭФ, возглавлял Александр Шлеменко, и оба боя он выиграл (у Вячеслава Василевского и Брэндона Хэлси).

Боец из Омска мог бы и в третий раз стать главным лицом турнира, но его возвращение в рейдж назначили на неделю позже. 1 июня «Шторм» будет драться в Челябинске. Однако и без него в главном бою M-1 Challenge 92 был топ-спортсмен. Сергея Харитонова, выступавшего также в Pride, Strikeforce и Bellator, ждала встреча с «череповецким гигантом» Антоном Вязигиным. Ему дорогу наверх открыла победа над Зауром Гаджибабаевым, добытая за 16 секунд.

Стоит отметить, что никто из конкурентов не поставил свои бои на те же сроки. Два последних года соперничество M-1 Global во время ПМЭФ составляли коллеги из Fight Nights с поединками Емельяненко – Мальдонадо и Мохнаткин – Павлович. Сейчас же лига Камиля Гаджиева не полезла в Петербург, так что команда Финкельштейна могла быть довольна собой еще до турнира.

Силовой экстрим

Карды M-1 Challenge в прошлом пытались разнообразить боем по правилам исторического фехтования и поединком футбольных болельщиков. А вот встреч представителей силовых видов спорта еще не было. Более того, участники этого первого боя – уроженец Кубы Фредди Гонзалез (чемпион мира по пауэрлифтингу) и петербуржец Максим Баруздин (обладатель шести силовых рекордов, занесенных в Книгу рекордов России) – уже соревновались раньше, только это происходило непосредственно на тренажерах в рамках проекта Vortex Sport Battle. Тогда победил российский атлет, и в качестве реванша проигравший предложил бой по правилам ММА.

Здесь у кубинца по прозвищу «Эль Гиганте» уже есть опыт: три победы и одно поражение. Для Баруздина это был дебют, и он получился сверхуспешным. Гонзалез быстро рухнул на спину и почти не отбивался от ударов соперника. Бой остановили на 18-й секунде первого раунда. Вряд ли это будет первый и последний опыт Баруздина в смешанных единоборствах. Он готов выслушать предложения по следующему поединку.

Другие эмоции от победы испытывал немец Саба Болаги. Боец вышел в рейдж под легендарную музыкальную тему из «Темного рыцаря», но выиграл у Азизбека Сатыбалдиева совсем не потому, что четко изучил соперника, как мог бы его герой в костюме летучей мыши. Помогла неаккуратность оппонента из Киргизии, который ногой ударил лежачего немца по затылку. К Болаги даже вызвали врача, но продолжить поединок боец не смог. Киргизу показали красную карточку и дисквалифицировали, а избранный победитель после объявления решения судей только качал головой. Не так ему хотелось выиграть.

Гость из «Зенита»

К главному карду на «М-1 Арене» появились гости ПМЭФ. А пока они заканчивали свои дела в «Экспофоруме» и добирались с юга Петербурга, главным посетителем турнира был Денис Терентьев. Защитник «Зенита» вместе с другом отсмотрел все бои андеркарда, но на основной части вечера его место пустовало. Зато футболист раздал пару интервью для телевидения, а на пишущих журналистов сил не осталось. Только слова, что он недавно перенес операцию и не сразу вернется в общую группу. Оно и видно: футболист сейчас прихрамывает.

А пропустил потом Терентьев много интересного. Француз Микаэль Лебу показывал большие пальцы судейскому столу – такой была его реакция на решения двух арбитров отдать победу Павлу Гордееву, а не ему. Гига Кухалашвили заработал красную карточку за то, что весь третий раунд опирался на канаты. Сергей Романов, получив два предупреждения, не смог нокаутировать Тьяго Варежао, и благодаря этому бразилец урвал победу раздельным решением. Единственный чемпионский бой закончился в перерыве перед третьим раундом. Арман Ашимов не смог продолжить встречу с Александром Доскальчуком из-за перелома руки, и украинец полноценно завладел титулом в наилегчайшем весе.

Харитонов и Вязигин начали главный бой турнира уже в ночи. На часах было 0:20 (а ближайшее метро уже закрыто), но «М-1 Арена» если и опустела, то не более чем на треть. Только оставшиеся зрители не получили того, за чем пришли. Большую часть первой пятиминутки соперники провели в партере, а вторая закончилась очень быстро. И не из-за нокаута, а травмы глаза, которую получил Харитонов от попадания Вязигина. На поврежденном месте была отчетливо видна кровь. Рефери остановил бой, и результат объявили по запискам первого раунда и 20 секунд второго – это победа Сергея.

Второй раунд

Шоу рисковало закончиться свистом, пока Харитонов не взял микрофон.

– Вадим! – искал боец руководителя M-1 Global, пока Финкельштейн не подошел к рейджу. – Думаю, ты назначишь матч-реванш. Я прошу это перед всеми в прямом эфире.

Зал отреагировал сдержанно, но очевидно, что одобрительно.

– Антон, ты не виноват, ты не специально это сделал, – обратился Харитонов к Вязигину. – Я уверен на 200 процентов.

– Я подготовлюсь еще лучше и буду увереннее, – обещал собравшимся соперник. – Извиняюсь перед всеми, так получилось.

Наконец микрофон принял сам Финкельштейн.

– Сделаем это в Ингушетии, в июле, – объявил президент лиги.

А если точнее – новая встреча Харитонова и Вязигина теперь состоится 1 июля на традиционной «Битве в горах».