Российский боец Андрей Корешков брутально нокаутировал черногорца Васо Бакочевича и теперь готов принять участие в Гран-при в полусреднем весе, где его ждёт тяжёлое испытание.

Кто такой Васо?

Выбор черногорского джорнимена в качестве соперника для экс-чемпиона Bellator и лучшего российского полусредневеса на турнире в Риме удивил и фанатов, и специалистов. Выходец из небольшого прибрежного городка Рисан к своим 28 годам провёл более 50 боёв и проиграл из них больше трети. Среди многочисленных жертв Васо вы вряд ли найдёте хоть одну знакомую фамилию, однако свои главные бои в таких статусных организациях, как KSW и FIGHT NIGHTS он проиграл.

Пять лет назад он приезжал в Москву для боя с Зубайрой Тухуговым и поначалу оправдывал своё грозное прозвище Психопат и едва не закатил драку уже на взвешивании.

В бою Васо выглядел куда скромнее и к концу первого раунда после вертушки чеченского проспекта ушёл в нокаут. При личном общении Бакочевич ничуть не был похож на психопата, а оказался общительным и приятным парнем, который в отличие от большинства своих соотечественников принципиально не употребляет алкоголь и действительно готов выходить драться против кого угодно, что и не раз демонстрировал в своей карьере. В последнее время из лёгкого веса он перебрался в полусредний и даже в средний и это пошло черногорцу на пользу.

К бою с Корешковым он подошёл на серии из семи побед подряд в локальных балканских организациях.

"Мне нечего терять, но победа пошлёт меня на небеса. Мой противник - один из

лучших бойцов этой категории. Я уважаю его, но не боюсь. Мои шансы очень малы, но я готов шокировать этот грёбаный мир", - написал перед боем Васо.

Даже не вспотел

Гостями турнира стали два самых известных россиянина в Bellator. Фёдор Емельяненко прилетел в Рим для начала промо своего осеннего боя с Чейлом Сонненом, а Александр Шлеменко как всегда находился в углу своего ученика Корешкова. При всех достоинствах Васо, вряд ли кто-то ожидал, что он окажет серьезное сопротивление Корешкову. Вся интрига сводилась лишь к тому, когда черногорец упадет.

С первых секунд Спартанец начал использовать своё превосходство в габаритах и расстреливать соперника ударами с дистанции. Бакочевич пытался ответить правым оверхендом, который было видно за версту и не успел даже подойти к сопернику. Пристрелявшись, Корешков вложился в мощный удар ногой с разворота, от которого черногорец сначала подпрыгнул, а затем рухнул на настил, как мешок с картошкой. Беспристрастный секундомер зафиксировал время победы - 66 секунд. Маловато даже для открытой тренировки.

Что дальше?

Матчмейкеры на этом турнире и планировали убить двух зайцев: показать Корешкова европейской публике и при этом обеспечить ему лёгкую прогулку без травм накануне старта в Гран-при в полусреднем весе. Аналогичный турнир в тяжах уже после первого раунда был признан настолько успешным, что его опыт было решено повторить в полусреднем весе, где после хорошего вливания ветеранов UFC наметилась серьёзная конкуренция. Поэтому Корешкова уже в первом раунде ждёт очень непростое испытание. Кто же станет соперником Андрея?

Действующий чемпион организации Рори Макдональд в день старта Гран-при будет драться с Гегардом Мусаси за титул в среднем весе и присоединится к этой компании чуть позже. Британских звёзд Пола Дейли и Майкла Пейджа давно мечтают свести друг с другом. В качестве вариантов для Корешкова остаётся финал трилогии с Дугласом Лимой, который окончательно выявит среди них сильнейшего и встречи с Лоренцом Ларкиным и Джоном Фичем.

Ларкин выглядит более предпочтительным вариантом для самого Корешкова. Он предпочитает вести бои в стойке, но при этом уступает Андрею и в технике и в ударной мощи. Фич - напротив крайне неприятный соперник, стилистически напоминающий Бен Аскрена. В этом случае Корешков рискует три раунда провести под тёплым одеялом, если не сумеет хорошо попасть в первые несколько секунд каждого из раундов. В то же время Фичу уже 40 и против более молодого соперника может уже не хватить привычного багажа.

Имя ещё одного участника Гран-при станет известно позже. Почему бы им не сделать непобеждённого украинца Ярослава Амосова (20-0!), который накануне успешно дебютировал в Bellator, разбив в одну калитку матёрого ветерана UFC Джеральда Харриса.