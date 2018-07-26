Америку не обгоним, будет видно голый зад

Дебют UFC в России случайно или закономерно совпал с коллапсом крупнейших промоутерских организаций Fight Nights и ACB. Третья из сильнейших лиг М-1 была вынуждена заключить с UFC соглашение и превратиться по сути в одну из многочисленных ее фарм-лиг. Еще недавно все эти проекты были готовы конкурировать с сильнейшим промоушеном мира если не в ближайшей, то в отдаленной перспективе и даже сманивать у него крепких борцов средней руки. Теперь об этом можно будет забыть.

Российское ММА-сообщество встретило случившееся с изрядным пессимизмом и начало говорить если не о гибели ММА в России, то о глубоком кризисе. Но даже полное закрытие экономически не выгодных проектов никак не повлияет на индустрию, в которой уже задействованы тысячи занимающихся и выстроена многовекторная пирамида с десятками региональных и любительских турниров, вершиной которой станет та самая UFC, прихода которой мы ждали не один десяток лет. Успех первого турнира в «Олимпийском» будет для российского спорта куда важнее существования сомнительных проектов.

Для того чтобы это понять, нужно смириться с одним фактом. Спорт в нашей стране не может быть столь успешным и самоокупаемым бизнесом, как в США, а потому любое подобие конкуренции будет поддерживаться до тех пор, пока денежный ручеек не иссякнет. РПЛ никогда не сравнится по прибыльности с АПЛ, КХЛ с НХЛ, а АСВ с UFC, поэтому любые разговоры о реальной конкуренции – это дешевый популизм. В реальности ММА в России существуют примерно в таких же диких условиях, как и 20 лет назад за океаном. Так может лучше пока как в старом анекдоте не обгонять Америку, а прикрыть свой голый зад?

За чей счет банкет?

Ни одна из организаций в России, за исключением давно живущей по средствам М-1, не является окупаемой. Более того никто достоверно не знает ни их бюджета, ни точных гонораров бойцов, ни источников происхождения денег и их чистоты, а судя по аресту братьев Магомедовых, с этим не все однозначно. Кроме того, российское ММА-сообщество продолжает жить по своим правилам, где в ходу дикие судейские решения, изменения результатов боев росчерком пера главы организации, полное отсутствие допинг-контроля и атлетических комиссий, которые бы следили за здоровьем бойцов и их допуском после тяжелых травм и нокаутов. При этом непомерные амбиции заставляют российские лиги стремиться к мировой экспансии и проведению турниров во всех концах света от Бразилии до Австралии, большинство из которых не вызывают большого интереса ни там, ни здесь.

О том, насколько эти модели соответствует мировым реалиям, говорят факты о первом турнире UFC. До прихода на наш рынок мирового гегемона полный «Олимпийский» удавалось собрать только М-1 на бой Федора Емельяненко на пике славы, но для этого не надо быть семи пядей во лбу. UFC проводит в Москве скромный по статусу турнир серии Fight Night, который не продается по PPV и не привлекает главных звезд организации. Участниками главного боя станут два ветерана, которым на пару исполнится 85 лет, а кард окончательный вид примет лишь за пару недель до боя. Но даже при всем при этом билеты на турнир уже сейчас разлетелись как горячие пирожки, а судя по планам Даны Уайта и его компании, эти турниры должны стать регулярными. Так, может, на примере мирового лидера и наши промоутеры научатся производить качественный продукт и при этом жить по средствам?

Больше наших в UFC – лучше для спорта

Одна-две качественные лиги – это лучше, чем четыре или пять проектов с сомнительными перспективами. Зритель не запутается, в какой из четырех лиг выступает его любимый боец и будет точно знать, что у него найдется достойный соперник, а боец, подписывая выгодный контракт, будет уверен, что завтра промоушен не загнется, а работой он будет обеспечен по крайней мере на ближайшие пару лет. Промоутерам не придется снова себе в убыток вступать в гонку гонораров, чтобы обойти конкурентов. Наконец, со временем должны уйти как класс договорные бои, надутые допингом бойцы и разовые «квасные» шоу в формате «Россия против всего мира».

С регулярным проведением турниров российская колония бойцов в UFC увеличится и может стать третьей после американской и бразильской, а заодно и уйдут споры о том, кто лучший боец страны в том или ином весе. Выступления в сильнейшей лиге станут главным критерием и ориентиром для молодых и амбициозных российских бойцов, многие из которых подпишут контракты уже в самое ближайшее время.

Так два чемпиона Fight Nights Никита Крылов и Сергей Павлович готовятся к дебюту в «Олимпийском», причем соперником первого может стать рейтинговый поляк Ян Блахович. Бывший проспект М-1 Адам Яндиев дебютирует боем с другим поляком Кшиштофом Йотко. Наконец, в рамках нового соглашения сразу четыре чемпиона M-1 Challenge в ближайшее время будут должны перейти в UFC. Речь о Мовсаре Евлоеве (61 кг), Дамире Исмагулове (70 кг), Алексее Кунченко (77 кг) и Артеме Фролове (84 кг). Так что следите за новостями и радуйтесь.