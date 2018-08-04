5 августа в Лос-Анджелесе (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 227. На этот российские спортсмены принимать участие в бойцовском шоу не будут, но фанатов ММА по всему миру ждут два ярких реванша.

Ти Джей Диллашоу будет защищать свой пояс чемпиона в легчайшем весе в бою против Коди Гарбрандта, а Деметриус Джонсон (чемпион в наилегчайшем весе) сразится против Генри Сехудо.

Что? Где? Когда? «Советский спорт» составил гид по турниру.

ФАЙТКАРД ТУРНИРА

UFC 227

«Staples Center», Лос-Анджелес, штат Калифорния, США

Предварительный кард

1) Вулиджи Бурен – Марлон Вера

2) Даниэлль Тэйлор – Веили Занг

3) Кьюнг Хо Канг – Ракардо Рамос

4) Алекс Перез – Хосе Торрес

5) Шеймон Мораеш – Мэтт Сэйлес

6) Ирена Алдана – Бет Коррейа

7) Педро Муньос – Бретт Джонс

Основной кард

8) Бенито Лопес – Рики Симон

9) Джей Джей Элдрич – Поляна Виана

10) Ренато Моикано – Каб Свонсон

Со-главный поединок

Деметриус Джонсон – Генри Сехудо

Защита Джонсона титула чемпиона UFC в наилегчайшем весе

Главный поединок

Ти Джей Диллашоу – Коди Гарбрандт

Защита Диллашоу титула чемпиона UFC в легчайшем весе

ВО СКОЛЬКО НАЧНЕТСЯ ШОУ?

Первый поединок турнира начнется в 1:15 по московскому времени 5 августа (воскресенье). Главные бои турнира начнутся в 5:00 мск. Титульные схватки стартуют в 6:30 мск.

ВИДНЫЕ ЛИЦА

К большому сожалению, несколько поединков сорвались из-за травм. Речь идет о противостояниях Александр Густафссон – Волкан Оздемир и Дерек Брансон – Карлос Джуниор.

В андеркарде для российского зрителя мало, что интересного. Если вы планируете смотреть турнир, то нужно включать кнопку телевизора не раньше пяти утра, когда начнутся главные поединки бойцовского шоу. Самое интересное, конечно же, начнется где-то в 6:30. Именно в это время запланирован со-главный поединок между Деметриусом Джонсоном и Генри Сехудо.

Неоспоримый чемпион наилегчайшего веса Джонсон уже проводил поединок с Сехудо в 2016 году. Тогда Деметриус одержал уверенную победу техническим нокаутом во втором раунде. И вот, спустя два года спортсмены вновь встретятся в «клетке». Дело в том, чем Джонсон опустошил свой дивизион, перебив всех своих конкурентов. Бой против Сехудо сделан только для того, чтобы чемпион вновь защитил свой титул, чтобы не простаивал.

В главном бою турнира нас ждет реванш Диллашоу и Гарбрандта. В конце прошлого года они устроили крутую рубку в октагоне и победителем вышел Ти Джей, отобрав чемпионский пояс у Коди. Некогда близкие друзья превратились во врагов.

ГДЕ СМОТРЕТЬ БОИ?

Телеканал «Матч ТВ» начнет трансляцию в 5:00 утра по московскому времени и покажет главный кард турнира.