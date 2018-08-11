– Вы были ярким чемпионом в ACB, но в UFC вам все приходиться начинать с нуля, будто у вас не было предыдущих боев и побед. Не напрягает?

– Никакой неудовлетворенности нет. Именно от того, что тебе приходиться заново работать на какие-то рейтинги. Наоборот, это подкупает. В каждой новой среде есть какие-то новые планы, цели, которые мы хотим достигать. И это мотивирует. В одном месте ты, наоборот, расслабляешься. Новое место, наоборот, тебя подвигает, подталкивает к новым шагам.

– Ваша первая победа в UFC получилась яркой. Насколько сложно вам ментально было перестроиться к новой организации, к новым вызовам?

– Не думаю, что это просто или, напротив, сложно. Это также очередной бой. Бесспорно, ответственный. Да, это UFC – высшая лига мира, поэтому бой именно более ответственный. Я старался не зацикливаться на этом. Настраивался только на бой. Стремился выйти и идеально выполнить свою работу. Зрелищно.

– Визуально казалось, что Ишихара – вам не соперник, но первые минуты боя прошли в равном ключе. Это вы дали ему возможность присмотреться к себе?

– Конечно, бой ведь длинный. Мне нужно было почувствовать соперника, подобрать ударную дистанцию. Поэтому в первые секунды я не торопился. Я знал, что Ишихара – неудобно бьет, он ведь левша. Как только я смог подобраться к нему, «почувствовать», то не стал затягивать бой.

– Следующий соперник – Дуглас Силва (разговор состоялся до того, как было объявлено о травме бразильца). Насколько он опасен? После победы над ним вы войдете в чисто топ-15?

– В обновленном рейтинге Силва на 14-м месте. Если я у него выиграю, то, да, я автоматически попаду в топ-15. Это большой шаг для меня. Ответственный. Поэтому мне хочется победить его. Но как всегда хочу сделать это эффектно с профессиональной точки зрения.

– Многие боксеры и бойцы говорят, что им нет разницы, где драться. Однако UFC впервые приходит в Россию, в Москву. Это имеет какой-то дополнительный аспект?

– Я уже дрался в Москве несколько раз. Мне очень нравится это делать. Здесь есть своя большая поддержка – много друзей и болельщиков. Спасибо им, что приходят за меня переживать.

Честно говоря, мне нет разницы, в каком городе или стране драться. С профессиональной точки зрения скажу, что, если это происходит в другом часовом поясе или климате, то туда нужно приехать как минимум за две недели. Надо акклиматизироваться.

– Подготовку ведете в России?

– Да, в Омске. И уже за несколько дней до боя прилетим в Москву.

– Какие-то особенности в этой подготовке будут, учитывая специфику соперника?

– Такого нет, чтобы я к кому-то как-то особенно готовился. Понятно, что, если твой соперник – борец, боксер, ударник, то добавляем в свой план подготовки какие-то специальные элементы. Мой соперник опытный, разносторонний боец. Поэтому я стараюсь делать все – и бороться, и отрабатывать ударную технику и повышаю физические качества. Не хочу зацикливаться на его сильных сторонах. Хочу называться свои сильные стороны. Я знаю, что они выше уровнем.

– Какой срок вы себе отмерили, чтобы провести титульный бой – ближайший год, два, три…

– Дай бог, мой предстоящий бой завершится успешно, и я войду в топ-15 рейтинга. Там уже и работа менеджеров и мой труд в совокупности должны дать хороший результат. Не хочется далеко загадывать, но, думаю, что, если все будет продвигаться, как нам хочется, то пара лет.

– Если бы ваш бой с Ти Джеем Диллашоу состоялся в обозримом будущем, буквально до конца года, как бы вы оценили свои шансы на победу? Сколько у него слабых мест, которыми вы можете воспользоваться?

– Слабые места есть у всех – это сто процентов. И Диллашоу – не исключение. Я знаю, что мои ударные навыки лучше. Моя любительская база шире. Я долго тренировался. Если бы выпала возможность, провести такой бой, я бы дал согласие. И, если бы был определенный период для подготовки, то неизвестно, чем бы этот бой завершился.

– То есть, если бы вам сказали, что следующий бой против Диллашоу, вы бы на него согласились?

– Да, это сто процентов. Любому сопернику, с кем мне предложат драться, я не скажу нет. Будь то самые топовые бойцы, нокаутеры . Никогда никому я не говорил «нет». Никогда соперников не выбирал. Я любым из них, если будет такой контракт, я буду готов драться. Скажу «Поехали»!