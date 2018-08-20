На минувших выходных Александр Емельяненко провел тяжелый поединок. Его соперник Тони Джонсон нанес ему большие физические увечья. Поединок завершился вничью. Сразу после боя Емельяненко в своем инстаграме сообщил: «Вот такая у меня работа! Вот так я зарабатываю свой хлеб!»

Оказалось, что смешанные единоборства — не единственная работа Александра Емельяненко. Как выяснил «Советский Спорт», в апреле этого года Емельяненко учредил фирму ООО «Компания Александра Емельяненко». Основной вид деятельности организации — производство сухих бетонных смесей. Фирма зарегистрирована в городе Грозный Чеченской республики.

Для Александра это не первый бизнес. В прошлом он уже владел несколькими компаниями, но до сих пор предпринимательские инициативы Емельяненко не завершались успехом.

Свою первую фирму он учредил десять лет назад — 2 июля 2008 года. Коротко она называлась — ООО «АЕ». Полное название фирмы — ООО «А.Емельяненко». Компания регистрировалась под продажи фирменной одежды Александра, если судить по указанному виду деятельности. В общей сложности фирма просуществовала два года. Серьезных прибылей не принесла.

Помимо ООО «АЕ» в июле 2008 года Емельяненко учредил компанию ООО «Новый урожай». Как и в случае с «АЕ», фирму Александр зарегистрировал в Санкт-Петербурге. Вид деятельности компании — оптовая торговля. Осенью 2012 года фирму ликвидировали.

В компаниях «АЕ» и «Новый урожай» Александр Емельяненко был единоличным владельцем и гендиректором. Весной 2010 года он решил создать совместное предприятие. Его партнером стал некто Павел Рысев. Вместе они учредили ООО «Центр «РЕЗЕРВ». Фирма регистрировалась для расследовательской деятельности и обеспечения безопасности. В 2012 году компанию закрыли.

Спустя десять лет после регистрации первой фирмы, несмотря на неудачный предпринимательский опыт, Александр Емельяненко снова решил заняться бизнесом. Серьезные намерения Емельяненко подтверждает его стремление к образованию. Недавно в своем инстаграм он сообщил, что будет поступать в Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика Миллионщикова. Для учебы Емельяненко выбрал направление «Нефтегазовое дело».

Ориентиром успеха для Александра Емельяненко может служить родной брат Федор. В этом году глава союза ММА России попал в список Forbes. Федор Емельяненко занял 40-е место среди всех российских спортсменов, артистов и шоуменов. Журнал оценил доход Федора в 1,5 млн долларов по итогам 2018 года. В средствах массовой информации он упоминался 2 274 раза. В «Яндексе» информацию о Емельяненко искали 5 776 108 раз.