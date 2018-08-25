В это воскресенье рано утром по московскому времени в Линькольне (США, штат Небраска) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 135. «Советский спорт» уверяет, что главный поединок бойцовского шоу обязательно нужно посмотреть.

В рамках шоу состоятся 13 поединков. Хедлайнерами шоу станут легковесы Джастин Гэтжи и Джеймс Вик. В целом, файткард этого турнира получился блесклым на большие имена. Скорее всего, российские зрители даже не знают бойцов, который будут драться в Линькольне, за исключением Джастина Гэтжи. Да и его бои, наверное, смотрят только преданные фанаты боевого спорта.

Брайан Барбарена, Джейк Элленбергер, Анджела Хилл, Андре Фили… «Кто эти ребята?», – спросят любители ММА. Никто в России их знать не знает и никогда о них и не слышал. Но за главным боем турнира, в котором подерутся Джастин Гэтжи и Джеймс Вик, обязательно нужно наблюдать.

Джастин был чемпионом легкого веса в американской лиге WSOF, которая сейчас называется PFL. В этом промоушене Джастин бил всех подряд, и немудренно, что UFC удалось его переманить к себе. Многие считали, что Гэтжи станет звездой и в сильнейшей лиге мира, заберет себе чемпионский пояс и переплюнет Конора Макгрегора в красноречии.

В UFC Дастин начал потрясающе, победив Майкла Джонсона техническим нокаутом во втором раунде. Тот бой получился нелегким, каждый удар любого из соперника мог в любой момент вырубить оппонента. Но сложилось так, что Гэтжи победит, везунчик. Схватка получилась очень зрелищной, нервной: просто не оторвать глазю. Поединок был номинирован на звание лучшего по итогам 2017 года. Если вы его не смотрели, то обязательно уделите 15 минут времени, вам понравится.

Однако, потом Гэтжи потерпел два поражения кряду от Эдди Альвареса и Дастина Порье. Но он сражался, как лев. Эти два боя тоже можно занести в актив Джастина. Даже проиграв, он получил огромную армию фанатов, которые любят в ММА не итоговые результаты, а бесшабашность времен японского Pride. Он не боится идти в размен ударами, не убегает в «клетке» от соперника. Для него любой поединок – это локальная война с огнестрельным оружием в виде его рук и ног.

Мало кому в UFC в начале карьеры доставались такие сильные соперники, как мне. Джеймс Вик находится на десятой строчке рейтинга. Меня ждет вызов, с которым я раньше не сталкивался. Это значит, что мне придется разбираться с ним по ходу боя Джастин Гэтжи

На турнире его соперником станет Джеймс Вик – парень, который за свою семилетнюю карьеру в ММА проиграл всего один поединок (Бенеилу Дариушу в 2016 году нокаутом в первом раунде – прим.ред.).

В отличие от Гэтжи, Вик – более универсальный боец. Он не так сильно нацелен на атаку. В основном действует по ситуации и не бросается вперед, как танк. Ему удалось одержать всего три победы нокаутами из 13 (еще по пять сабмишенами и по очкам).

Джастин Гэтжи Боец Джеймс Вик 18 побед – 2 поражения Выступление в ММА 13 побед – 1 поражение Легкая Весовая категория Легкая 29 лет Возраст 31 год 2,3 Коэффициенты на победу 1,7 Дастин Порье (поражение техническим нокаутом в четвертом раунде) Последний бой Франциско Триналдо (победа единогласным решением судей) 7 Место в рейтинге 10

Кто фаворит?

Букмекеры уверены, что выиграет Вик. Коэффициент на его победу равен 1,7, в то время, как на победу Гэтжи – 2,3. Однако, ММА – очень непредсказуемый спорт. Любой удар может стать последним.

Где смотреть?

Главные поединки турнира покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляция начнется в воскресенье в 5:00 по московскому времени и закончится в 8:00.