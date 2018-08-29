Самый популярный американский боксер современности Флойд Мэйвезер в интервью TMZ заявил, что не смотрел поединки с участием чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, а даже похвалил Конора Макгрегора за его мужской и бойцовский характер. Ирландец в ответ просто послал Флойда куда подальше.

Напомним, что в августе 2017 года состоялся бой Флойда Мэйвезера и тогда еще чемпиона UFC в легком весе Конора Макгрегора по правилам бокса. Американец уверенно победил Конора техническим нокаутом в десятом раунде. Это не было сенсацией. Спортсменам удалось заработать кучу денег. Так Мэйвезер обогатился на 100 миллионов долларов, Макгрегор — на 30.

Позже ходили слухи, что ведутся переговоры о реванше, но уже по правилам ММА. Слухи так и остались слухами. Макгрегор не провел бой против Мэйвезера в «клетке». Сейчас ирландец тренируется, чтобы выступить на турнире UFC 229, который пройдет 7 октября. Соперником станет Хабиб Нурмагомедов.

Флойд заявил, что хочет присутствовать на этом поединке, а также высказался о российском бойце.

«Прогнозы? Я не знаю, кто одержит победу. Честно скажу, что я никогда не видел в деле Нурмагомедова. Да, я слышал, что он крутой борец, но в стойке он так себе. Фанаты ММА хотят видеть бой в стойке. Макгрегор явно сильнее в этом компоненте. Конор очень серьезный соперник. Он никогда и не перед кем не пасует, всегда готов драться. Никого он не боится. Он настоящий воин», - сказал Мэйвезер.

Помимо этого, боксер сделал официальное предложение ирландскому бойцу. Он пригласил его тренироваться вместе.

«Хочу пригласить Конора потренироваться у нас в зале в Mayweather Boxing Club. Думаю, ему это точно не помешает».



Мэйвезер побеждает Макгрегора в боксерском поединке. Фото - Reuters

Ответ Конора долго ждать не пришлось. Он не согласился ехать к Мэйвезеру, мало того, он послал его куда подальше.

«Нафиг всех Мэйвезеров, за исключением старшего и Роджера. У нас нет мира, малыш. Отвали», - сказал Макгрегор.

Ирландец ответил очень дерзко. По всей видимости, он обиделся на Флойда за то, что боксер отказался принять реванш по правилам ММА. Но если бы не Мэйвезер, то Макгрегор бы не заработал такую кругленькую сумму в размере 30 миллионов долларов за поединок в боксе. Казалось бы, благодарить должен. Но, таков весь Конор.