Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс рассказал о лучших российских бойцах, похвалил своего принципиального соперника Даниэля Кормье и признался, что эмоционально воспринял похвалу Майка Тайсона.

«ПРИЯТНО ПРИЕЗЖАТЬ В РОССИЮ»

– С чем связан визит в Москву?

– Тема приезда – проект «Хардкорд». Это большая онлайн-платформа, которая стартует, чтобы помочь людям найти лучший зал рядом с домом, помочь бойцам найти менеджера или менеджеру найти бойцов, найти замену на турнир. Эта платформа станет как онлайн-менеджер для всех, кто выступает в единоборствах. Это большое подспорье, ведь очень трудно найти в нашем деле правильный путь. Проект создан, чтобы помогать молодым бойцам, менеджерам и промоутерам.

– Насколько много ваших фанатов в России?

– У меня очень большое число поклонников здесь. Я это вижу, ощущаю. Меня узнают на улицах, останавливают, чтобы сфотографироваться. Я очень благодарен своим болельщикам в России, поэтому, когда приезжаю в вашу страну, мне очень приятно.

– Сколько раз вы уже бывали в России?

– Трижды: два раза в Москве и один раз в Дагестане.

– Назовите три особенности нашей страны.

– В России самые большие в мире ресторанные меню. По крайней мере, что я видел. Здесь великолепная архитектура. Третий момент – мужчины в России не очень часто улыбаются.

– Это из-за холода. Скулы мерзнут.

– Никогда не бывает слишком холодно для улыбки.

«3 НОЯБРЯ НЕ ВЕРНУСЬ»

– Чем вы занимались последний год, когда вам приходилось отбывать дисквалификацию?

– Я уделял много времени себе, семье и друзьям. Старался быть хорошим другом. И тренировался не покладая рук. Делал акцент на работу с «весами», «железом». Уделил внимание боксу. Так я провел год.

– Сколько вы сейчас весите?

– В районе 100-102 килограммов.

– Чел Соннен в одном из своих подкастов сказал, что вы можете выступить уже 3 ноября. Есть такая вероятность?

– Это только слухи. Я был бы рад выйти в октагон 3 ноября. Возможно, даже успел бы подготовиться. Но предстоит трудный путь и мне надо набраться терпения.

– Вы как-то пытаетесь ускорить процесс?

– От меня ничего не зависит, и я ничего не могу сделать. Все зависит от вышестоящих органов. Я могу только контролировать свою подготовку.

«ТУРНИР В РОССИИ БУДЕТ ВЕЛИКОЛЕПНЫМ»

– Будете ли вы присутствовать на турнире 15 сентября?

– К сожалению, меня там не будет. Перелет очень длительный. Турнир будет великолепным, поскольку его ждали очень долго. Турнир проводится в подходящее время. Думаю, что будет аншлаг. В России очень любят смешанные единоборства.

– А готова ли Россия была принять турнир UFC пару лет назад?

– Трудно сказать. Я не знаю, была ли готова Россия принять турнир пару лет назад. Факт, что сейчас готова. И это самое главное.

– Главная звезда ММА – Конор Макгрегор, а на каком уровне находит Нурмагомедов? В топ-5, топ-10?

– Он, безусловно, сходит в топ-5 бойцов современности. Он очень крепкий боец, ведь его до сих пор никто его не побеждал.

– Конор может нокаутировать Хабиба?

– Да. Он очень силен. Он постоянно отправляет соперников в нокаут. Ему хватить сил, чтобы нокаутировать Хабиба. В этом бою я не болею ни за кого. Только за сам бой. Считаю, что Макгрегору нужно поработать над своей выносливостью перед этим боем. Свои недостатки нужно превратить в преимущество.

– В России считается, что величайшим бойцом ММА является Федор Емельяненко. Согласны ли с этим вы, и какое мнение на этот счет у американцев?

– Я считаю, что Федор – величайший боец. Выдающийся спортсмен. У российских болельщиков есть все основания полагать, что именно он является лучшим бойцом в истории. Болельщики в США должны быть согласны с этим мнением.

– Как вам последние бои Емельяненко в Bellator?

– При всем уважении к Федору ему пора завершать карьеру. Федор – великолепный боец, но даже мне, его болельщику, тяжело смотреть на проигранные бои. Мое мнение, стоит уйти, находясь на пике карьеры.

– Получается, что в UFC он так не проведет ни одного поединка?

– Никогда не бывает слишком поздно. При хорошем предложении, правильной сумме, все может случиться.

– Топ-5 лучших российских бойцов ММА по вашей версии?

– Топ – Хабиб, Федор и Александр Емельяненко, Адлан Амагов и Алексей Олейник.

– Вы бы хотели продолжать драться в полутяжёлом весе или шагнуть тяжи, чего ждут многие фанаты и что удалось вашему принципиальному визави Даниэлю Кормье?

– Я бы очень хотел в тяжелой весовой категории. Я бы мог кушать, что мне хочется, упорнее тренироваться и набирать мышечную массу.

«КОРМЬЕ – НЕОСПОРИМЫЙ ЧЕМПИОН»

– Как на счет боя с Кормье в тяжах?

– Я бы хотел победить Кормье в полутяжелом весе, а уже потом в тяжелом. Потому что в «полутяжах» его настрой и собранность будут утеряны. В тяжелом весе ему будет более привычно и комфортно.

– Как вы оцените свои личные отношения? Показная ненависть перед боями может смениться конструктивным диалогом после?

– Мне кажется, с Кормье мы можем спокойно поговорить, даже провести совместное благотворительное мероприятие. Это важно. Мы оба движимы бойцовской страстью, оба – мужчины, делаем одно дело. Несмотря на все взаимоотношения, мне кажется, что это было бы хорошо.

– После победы над Стипе Миочичем Даниэль, наконец, стал настоящим и неоспоримым чемпионатом? Или он занял ваше место?

– Я действительно, думаю, что он неоспоримый чемпион. Он победил Стипе в тяжелом весе. Это не вызывает вопросов. Я не думаю, что он занимает мое место. То, что уготовано для него – то его, а что для меня – то мое. Я займу свое место.

– После победы над Миочичем у Кормье была перепалка с Броком Леснаром. Как бы себя повели вы на месте Даниэля?

– Я был бы очень зол. Мне очень сложно контролировать свои эмоции. Но я прекрасно отношусь к Леснару. Он – отличный шоумен, боец и человек.

– Вы дважды побеждали Кормье. Был ли такой момент, когда вам было его жалко?

– Да. После второго боя. Я его победил, и он хотел покинуть октагон, не давая интервью и не разговаривая ни с кем. Я подошел к нему и сказал, что он прекрасный воин и человек.

– Как вы можете охарактеризовать свои отношения с главой UFC Даной Уайтом как менеджером и как с человеком?

– У нас неплохие отношения. Не самые лучшие. Я отношусь к нему с огромным уважением как к менеджеру и промоутеру. Он очень много работает. Я хочу улучшить с ним отношения, чтобы всегда можно было подойти и спросить: «Как дела?»

– Не было мысли сменить организацию?

– Признаюсь, такие мысли меня посещали. Но это нормальная ситуация для человека, который так долго находится вне игры. Я понимаю, что UFC – это та вершина, на которой хочет быть каждый боец, поэтому свое будущее я вижу только здесь.

«ПОСЛЕ СЛОВ ТАЙСОНА ХОТЕЛОСЬ СЕБЯ УЩИПНУТЬ»

– С кем из чемпионов прошлых лет вы жалеете, что не сможете встретиться?

– Если коротко, это Андерсон Сильва. Это величайший боец с богатым наследием.

– По уровню хайпа и гонораров поединок Флойда Мейвезера и Конора Макгрерора стал лучшим в индустрии в последние годы. Вы бы согласились попробовать себя в боксе? И с кем?

– Естественно, я бы принял такое предложение. Было бы интересно подраться с Энтони Джошуа или Деонтеем Уайлдером. Мы могли бы дать многое болельщикам.

– В старом интервью Майка Тайсона спросили, кто ему любимый боец. Он ответил, что вы. Причем его ответ сопровождался детскими эмоциями и радостью. Какие у вас были эмоции, когда это услышали?

– Если честно, это невероятные эмоции. Хочется себя ущипнуть, чтобы проверить, правда это или нет. Это чудо, когда-то твой кумир, становится твоим другом. По бойцовским качествам это благословенное для меня событие.

– Федор Емельяненко, Брок Леснар и Дэниэл Кормье. С кем из этих бойцов поединок получился самым интересным и самым прибыльным?

– Леснар, Федор и Кормье. В таком порядке, если говорить о финансах. С точки зрения конкуренции – Кормье, Емельяненко и Леснар.