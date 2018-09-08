Валентина Шевченко рассказала о том, как жить на три страны, что изменилось в ее жизни после перестрелки в перуанском ресторане, а также назвала наилегчайший вес – удобной для себя весовой категорией.

«МНЕ БЫ ХОТЕЛОСЬ ПОБЫВАТЬ В РОССИИ»

– У вас гражданство трех стран. Скажите, в чем проявляется ваша перуанская, киргизская и российская стороны?

– Я родилась в Кыргызстане, как понимаете, это моя родина. Однако я прожила несколько лет в России. Выступала за национальную сборную России по тайскому боксу. Последние восемь лет я живу в Перу.

– Но хотелось бы узнать, что вы вобрали в себя от каждой страны.

– Когда ты живешь в определенной стране, ты воспринимаешь ее культуру, ощущаешь течения внутри этого государства. Конечно, я в первую очередь ассоциирую себя с Кыргызстаном, ведь это моя родина. Но и пробыв много лет в России и Перу, я чувствую культуру этих стран, они для меня не чужие.

– В России многие считают, что если твой родной язык – русский, ты и сам русский. Какой язык является для вас самым удобным и насколько верно утверждение?

– Конечно, я – русская. Мой первый язык – «великий и могучий», поэтому с этим высказыванием не поспоришь.

– Родом из Киргизии боксер и чемпион мира Дмитрий Бивол. Знакомы ли вы с ним? Кто из вас популярнее?

– Нет, я не знакома с Дмитрием. Кто популярнее из нас в Кыргызстане? Я сказать затрудняюсь.

– В России за вас многие болеют как за свою. Вам бы хотелось приехать на один из мастер-классов и организовать здесь бой?

– Конечно, мне бы хотелось побывать в России. Не только для участия в каком-либо краткосрочном мастер-классе, но и на более длительное время. Но так получается, что либо я готовлюсь к очередному бою, либо моя сестра. Когда наш график выступлений и тренировок будет менее насыщенный, мы обязательно навестим друзей в России.

«УЖЕ ТРИ ГОДА ЖИВУ В США»

– Почему вы стали жить в Перу? Казалось бы, удобнее тренироваться и жить в США.

– Последние два с половиной – три года мы так и делаем. Работаем именно в США. Что касается Перу, то там мы очень часто путешествуем. Мы – это наш тренер Павел Федотов, я и моя сестра.

Когда мы только начинали карьеру, то было очень тяжело найти для нас подходящих соперников для спаррингов. Поэтому Павел решил посмотреть новые страны, попутешествовать по Южной Америке. Перу оказалась первой страной этого континента, где мы побывали. Местные жители очень любят боевые искусства, и мы сразу же стали их преподавать: проводить мастер-классы, организовывать различные семинары. Нам здесь очень понравилось – мы задержались в Перу на длительное время.

– Широкую огласку получил случай со стрельбой в ресторане. После этого было ли желание покинуть Перу или хотя бы не ходить по ресторанам?

– Так получилось, что в момент этого инцидента, завершалось время нашего пребывания в Перу. По сути, мы уже жили в Техасе. В Перу мы приехали примерно на месяц. UFC организовал пресс-туры. Они как раз подходили к концу, оставалась неделя. Это было перед началом моей подготовки к бою с Холли Холм.

– Последствия перестрелки в Перу вас с тренером больше не беспокоят, ведь поначалу вам приходили угрозы?

– Конечно, страсти улеглись. Столько времени прошло. Тем более после того инцидента мы в Перу не появлялись.

– После этого случая что-нибудь изменилось? Может, думали взять пистолет себе или ходить с телохранителем?

– В Перу ношение оружие не противоречит закону. Конечно, в подобных ситуациях оно не повредило бы. После новых инцидентов, даже таких неприятных, нужно делать выводы. Мое отношение к оружию не изменилось, наоборот, я стала больше практиковаться в стрельбе.

«Я НЕ ПРОИГРАЛА НУНЬЕС ВТОРОЙ БОЙ»

– Два ваших боя с Амандой Нуньес. Насколько по своим ощущениям первый поединок с ней отличался от второго? И как сейчас вы оцениваете судейский вердикт в обоих случаях?

– Я не считаю, что проиграла Нуньес последний поединок. Если вернуться назад и просмотреть бой, то чаша весов была на моей стороне. Единственное, за что смогли зацепиться судьи – это тейкдаун в последнем раунде.

Я считаю, что наше противостояние с Амандой еще не закончилось. Думаю, что оно еще получит продолжение.

– Интересен ли вам поединок Нуньес с Кристиной Жустино? Кто фаворит в этой паре?

– Думаю, что это бой двух сильных соперниц. У них обеих есть сильные качества. Победит та, в чью сторону будет складываться ситуация в конкретный момент. Ожидать можно, что угодно. Уверена, что поединок получится очень интересным.

– Нуньес жаловалась на то, что все хотят видеть с титулами симпатичных блондинок, а латинки мало кому интересны. Как яркий представитель людей со светлыми волосами, ощущаете ли вы к себе дополнительное внимание?

– Люди хотят видеть интересных, зрелищных бойцов, которые демонстрируют красивую динамичную технику. Тут нет разницы, какой у тебя цвет кожи или волос.

«НАИЛЕГЧАЙШИЙ ВЕС – МОЙ»

– Ронда Роузи – это лучший боец в истории женских ММА или в большей степени – продукт рекламы и раскрутки?

– Я не спорю: Роузи – хороший боец. В ее послужном списке есть победы над сильными соперниками. Все-таки она была первой чемпионкой UFC. Очевидно, что ее имя будет стоять особняком. Его будут часто вспоминать.

– Поправьте меня, если это не так, но легчайший вес был создан именно для Роузи, а вот наилегчайший получается сделан под вас?

– Не могу сказать. Я очень рада, что наилегчайший вес «открыт». В этой категории я чувствую себя удобно, он подходит для меня. Это мой природный вес. В весовую категорию «61 килограмм» я никогда не заходила. Я очень рада, что сейчас появился еще один вариант, где я буду чувствовать себя очень комфортно.

– Сильно пришлось менять под него тренировки, диету, питание?

– Тренировки, диета, питание – все, как и раньше. После качественных тренировок мой вес уменьшается до 59 килограммов. В последние недели, дни перед взвешиванием я «скидываю» еще один килограмм, хотя, по сути, я это сгонкой не считаю.

– За день до боя Никко Монтано снялась с поединка против вас. Вам есть что сказать?

– Не удивлена ситуацией с Никко. Я уже говорила: она может сняться с боя в любой момент. Она пыталась избежать боя уже несколько раз, я уже трижды готовилась зря.

Все выглядит так, будто это был ее план: показаться в неделю боя, чтобы стать более узнаваемой, а потом сняться в последнюю минуту.

Она говорила о бойцовском духе и характере. Какой там дух? Не верю, что она снялась из-за проблем со здоровьем – на открытой тренировке она выглядела прекрасно. Ее выходка – тотальный непрофессионализм.

«БОЙ С ЭНДЖЕЙЧИК ВОЗМОЖЕН В БУДУЩЕМ»

– Почему вы не принимали участие в первом поединке за титул в этом дивизионе? Я могу ошибаться, что ощущение, что этой возможности вы заслуживали больше, чем Никко Монтано и Роксанна Модаффери.

– Дело в том, что история про 57 килограммов начиналась с реалити-шоу. Это не был выбранный поединок, чтобы взяли двух соперниц и назначили между ними бой. Предварительно они прошли отбор – телевизионное реалити-шоу, в котором участвовали 16 девушек. Его победителями стали Никко и Сиджара Юбэнкс, которая не смогла «сделать» вес к титульному бою. Поэтому ее заменила Роксанна.

– Не было ли возможности встретиться с Йоанной Энджейчик в UFC? Спуститься вам или подняться ей. Какие были ощущения, когда соперница, которая трижды проиграла вам в тайском боксе, была с титулом, а вы – нет?

– Йоанна – очень хороший боец. Как я говорила ранее, у нас в тайском боксе есть своя история, которую мы написали. Почему бы не начать нашу историю в UFC, боях MMA. Кто знает, как это сложится в будущем.

– Визуально Холли Холм намного больше вас выглядела в поединке, но победили вы. Значит, разница в массе не имеет первостепенно значение. Что имеет?

– Я предпочитаю не гонять вес, а подходить к смене веса плавно, чтобы не чувствовать этой разницы. В бою важна не только техника, но и сила, тактика, умение реагировать оперативно на действия соперника.

«СЕСТРА БЫСТРО ВОЙДЕТ В ТОП БОЙЦОВ UFC»

– Ваша соперница Ники Монтано преподнесла не один сюрприз на своём пути в победе в The Ultimate Fighter? Чем она могла бы вас удивить?

– Меня чем-либо удивить сложно, поскольку я в боевых искусствах уже 25 лет. Я видела разных соперниц с разной техникой и разным характером, которые говорили перед боем разные слова. То есть, я готова ко всему.

– Как оцениваете перспективы дебюта в UFC вашей сестры?

– Очень высоко. Антонина – неоднократная чемпионка мира по тайскому боксу. 11-кратная. Она очень сильный боец, тем более, одна из самых высоких в этой весовой категории. Я считаю, что она очень быстро займет топовые позиции в различных рейтингах своего дивизиона.

– Для вас с сестрой важна постоянная осязаемая поддержка? Если её нет в углу, чувствуете себя не так комфортно?

– Конечно, мне всегда важно, чтобы моя семья, команда, была со мной рядом во время боев. В частности, чтобы были Павел Федотов и Антонина, чтобы я чувствовала их поддержку. Это придает мне силы.