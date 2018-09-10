9 сентября в Дагестане должен был состоятся сольный концерт Егора Крида. Но не состоится, теперь уже точно.

С чего все началось?

23 июня 2018 года в Махачкале выступали HammAli & Navai, после чего Нурмагомедов опубликовал яростный пост в своем Instagram: «Современный Дагестан. Разве это завещали нам праведные предшественники», - отреагировал боец на танцующих и веселящихся посетителей концерта азербайджанского коллектива.

В результате поста Нурмагомедова в соцсетях разразилась травля музыкантов. В основном – представителей лейбла Black Star. Еще один известный дагестанский боец Ислам Махачев и вовсе считает, что музыка этого коллектива «топливо из ада».

Black Star отменил концерт Егора Крида и рэпера Doni в Дагестане, объяснив это невозможностью гарантировать безопасность посетителей. В комментариях, сообщающих о предстоящем мероприятии, посыпались тонны гневных высказываниях, в основном от жителей Дагестана.

«Ввиду неспокойной обстановки на местах, мы не хотим рисковать безопасностью людей, желающих попасть на концерт. Очень сожалеем о сложившейся ситуации и надеемся, что уже в скором времени артисты лейбла все-таки смогут выступить для наших людей в Дагестане», - сообщили представители лейбла.

Нурмагомедов также не остался в стороне от этой новости, прокомментировав ее следующим образом: «Невелика потеря».

Тимати впрягся за своих парней

Основатель Black Star Тимати, известный своими теплыми отношениями с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, ответил Нурмагомедову.

«Надо уважать чужое мнение. Поддерживать волну, что артисты не должны приезжать, потому что они не нравятся лично тебе, — это как-то неправильно. Мы же не призываем своих фанатов не ходить на твои бои или игнорировать какие-то федерации. По мне, это глупо», - заявил Тимати.

Пока Нурмагомедов не ответил известному рэперу. Но почувствовав поддержку со стороны своего босса в словесную перепалку вступил сам оскорбленный Егор Крид.

«Не ожидал, что один из моих любимых бойцов Хабиб Нурмагомедов будет против моего концерта в Махачкале. Ас-саляму алейкум, Хабиб. Может, для тебя и невелика потеря, но для людей, которые любят мои песни, которые столько ждали концерт и купили билеты - потеря огромная», - оставил пост Крид в своем Instagram.

Мнения под комментариями Тимати и Крида разделились: кто-то поддерживал артистов, а кто-кто продолжал настаивать на несоответствии песен исполнителей моральным нормам Дагестана.

Нурмагомедов моралист?

Еще недавно сам дагестанский боец попал в нелицеприятную историю со своим братом Абубакаром. Хабиб платил деньги прохожим за то, чтобы они выполняли физические упражнения. Снимая все происходящее на видео, чемпион UFC не упускал возможности посмеяться над неуклюжими людьми. Все это вызвало негатив по отношению к Нурмагомедову, который всегда характеризовался своей религиозностью и консервативными взглядами.

What are your thoughts on this video posted by Khabib of him and his cousin paying homeless people to do press ups for money... 🤔



Personally we feel it's disgusting and degrading.. Especially them constantly laughing at those involved.. 😡 pic.twitter.com/msE5i9ureE — The MMA Bible (@TheMMABible) 6 августа 2018 г.

О скромности Крида и Тимати тоже речи не идет. Летом реперы устроили импровизированный концерт на крыше внедорожника в центре Москвы, заблокировав тем самым движение по Большой Дмитровке. Музыкантов обвинили в нарушении общественного порядка, после чего они выплатили штраф в размере 20 тысяч рублей.