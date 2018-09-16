Участник главного боя турнира в Москве Марк Хант рассказал о ловушке Алексея Олейника, жажде реванша с Емельяненко, отношении к допингистам и будущем своей карьеры.

Легендарный новозеландский боец Марк Хант в главном бою вечера турнира UFC в Москве проиграл удушающим приемом в первом раунде россиянину Алексею Олейнику. На послематчевой пресс-конференции он прокомментировал ход боя и рассказал о своих карьерных планах.

- Марк, вы потратили столько времени, чтобы добраться в Россию для того, чтобы так быстро проиграть. Что вы чувствуете после этого?

- Я чувствую себя отлично, просто был сложный бой, и я попался на этот прием соперника. Поздравляю Алексея, он проделал отличную работу.

- Олейник говорил, что не будет пытаться делать вам свой коронный удушающий прием потому что у вас такая короткая шея и сделать его практически нереально. Вы готовились к тому, что он все равно будет пытаться вас задушить или восприняли его слова всерьез?

- Я много тренировал технику в партере, зная сильные стороны Алексея, но я попался на его уловку. Такие дела случаются.

- У вас был пластырь на руке. Это не было связано с какой-то инфекцией или порезом?

- Да нет, я просто неудачно попытался выдрать волос, но наверное этого делать не стоило. Мне нравится, выдирать волосы на своем теле, но это не очень хорошо.

- Во время боя было видно, что после ваших лоу-киков у Олейника отекает нога. Почему вы перестали бить их к концу раунда, ведь это могло привести к положительному для вас результату?

- Не думаю, что это сильно помогло мне, ведь в итоге я проиграл.

- Для вас следующий бой последний по контракту с UFC. Вы собираетесь закончить карьеру, продолжить драться в UFC или перейти в другую организацию?

- Я много лет работал в UFC и уже привык к этой компании. Но мне бы хотелось провести еще несколько боев в своей карьере, поэтому ее продолжение будет зависеть от того, что мне предложат. Может быть, меня уволят. Но в любом случае я хочу сделать хороший прощальный аккорд старого бойца.

- У вас неплохо складывалось начало боя. В какой момент что-то пошло не так?

- Я работал по своему плану, но просто попался. Алексей поймал меня в ловушку, затащил на землю и там уже задушил. Я ничего не смог с этим сделать. Он доказал, что его работа в партере просто на уровень выше моей. Он в этом деле один из лучших.

- Вы в Москве первый раз? Успели посмотреть город?

- Да. Я погулял по Москве с удовольствием. Ожидал увидеть город немного другим, но реальность превзошла мои ожидания. Мне вообще нравится ваша страна, и от нее остались хорошие впечатления.

- В соцсетях накануне боя вы крепко прошлись по Вердуму. Вы хотите с ним подраться?

- Нет. Вы знаете, что я не хочу драться с обманщиками. Он употреблял допинг и одерживал нечестные победы. Такие парни портят профессию. Они крадут наши деньги, наши победы. Можно сказать, что этот жулик ограбил моих детей. Но я доволен, что его наконец поймали.

- Все, кто проигрывал Федору Емельяненко брали у него реванш. Было бы вам интересно подписать контракт с Bellator и провести бой с Федором?

- Я однозначно проведу еще несколько боев до завершения карьеры, несмотря на мой возраст. Я очень уважаю Федора. Он великий боец, который побил меня в PRIDE, но, конечно, я бы не отказался от реванша. Мне бы, конечно, хотелось еще подраться в UFC, но посмотрим, что произойдет дальше после моего последнего боя по контракту.

- Кто победит в бою Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова и почему?

- Тут очень сложно назвать фаворита. Я колеблюсь. Если говорить о начале боя, то больше шансов закончить его у Конора, но в пятираундовом противостоянии больше шансов у Хабиба, который более вынослив. Поэтому очень сложно сделать прогноз.