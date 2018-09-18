Чемпион UFC в наилегчайшем весе и олимпийский чемпион по борьбе Хенри Сехудо дал несколько советов Хабибу Нурмагомедову накануне его боя с Конором Макгрегором и рассказал, как потерял свой чемпионский пояс.

«В России публика разбирается в боях»

– Как вам теперь живется в роли чемпиона?

– Отлично. Я больше не хочу никогда проигрывать (смеется). Мне очень это нравится. Мне понравилось в России, где люди настолько уважают драку и борьбу. Я это сразу почувствовал. Эти люди подбадривают и вдохновляют тебя. Они разбираются в боях и знают бойцов. Это удивительно. Еще в те времена, когда я был борцом, я чувствовал, как в России мной восхищались.

– А что для вас значит сама победа над Деметриусом Джонсоном в титульном бою. Например, в сравнении с завоеванием золотой олимпийской медали?

– И то и другое наследие и вещь, которую не продашь и не купишь. Я высоко оцениваю победу над Деметриусом Джонсоном, который был величайшим бойцом вне зависимости от веса, а теперь он закрепил мое наследие навсегда в истории ММА. Он был первым и единственным чемпионом, и такое произошло с ним впервые.

– Все хотят знать, что ждет вас дальше. Может быть бой с Ти-Джеем Диллашоу за пояс в легчайшем весе? Не томите, дайте нам знать.

– Я верю, что он хочет подраться со мной, судя по тому, что он говорит в прессе. И я хочу этот бой, и UFC хочет этот бой. Сейчас лишь время переговоров и мы увидим, в какой весовой категории нам лучше это сделать. Для меня не имеет значения подеремся мы в 57 или 61 кг. Я хочу этот супербой. В 57 кг я его нокаутирую. Если он решит спуститься вниз, то его ждет нокаут. В 61 кг мне будет посложнее и там бой будет сопряжен с риском, но зато я смогу забрать его пояс. У меня не будет преимущества в 61 кг, но я верю, что смогу выиграть и там.

– А вам не кажется, что за все прошлые заслуги Деметриус Джонсон заслуживает реванша с вами?

– Безусловно. Деметриус Джонсон заслуживает реванша, за все, что он сделал. Но я знаю, что сейчас у него какие-то травмы и ему нужно сначала их залечить. Если Ти-Джей готов драться, я хочу его следующим. Главная причина, по которой я хочу с ним драться это то, что это супербой – чемпион против чемпиона. Нам не нужно договариваться для того чтобы подраться год или полтора, чтобы это произошло. Я вижу, что мы можем сделать это прямо сейчас. Я чувствовал, что они не ожидали моей победы и хотели всегда сделать бой Ти-Джея с Ди-Джеем (имеется ввиду Деметриус Джонсон, – прим. ред.). Но теперь-то я выиграл, так что дайте этот бой мне. Я чувствую, что заслужил это, а Деметриус Джонсон пусть поправляется и я подерусь с ним после этого.

– Если вы побьете Диллашоу в своем весе, пойдете за его поясом в 61 кг?

– Конечно, я хочу второй пояс, поэтому предпочел бы подняться к нему, но многое будет зависеть от плана UFC. Я уважаю то, что сделал Ти-Джей и просто хочу подраться с ним не важно в каком весе, и он хочет подраться со мной. Я могу побить его в любом весе.

– Когда может состояться этот бой?

– В декабре перед новым годом или в январе или в феврале.

«Кто подберет более умный план на бой Хабиб или Конор, тот и победит»

– Мы слышали, что ваш серебряный пояс потерялся на пути в Москву. Как это произошло?

– (смеется) Я летел первым классом, а мой багаж потерялся по пути. Пояс был в багаже. Теперь пояс значит для меня больше, чем золотая медаль. Но я думаю, он найдется. Они уже сейчас ищут багаж.

– Вы сильно за него беспокоитесь?

– Все материальное уходит и приходит, а память и наследие остаются на всегда вместе со званием чемпиона. Я собираюсь вернуть себе этот пояс, но особым его делает не материал, а память, которая осталась от его завоевания.

– Что можете сказать о бое Макгрегора и Нурагомедова? Что делает его таким особенным, ведь вы разбираетесь в борьбе и вам легче понять Хабиба.

– Думаю, что многое будет зависеть от физической подготовки Хабиба и его внутренней подготовки. Он должен понимать откуда он пришел, зачем пришел и принести это с собой в клетку. Тогда он будет невероятно опасен. Это один из величайших боев. Если ему удастся сократить дистанцию с Конором Макгрегором и занянуть бой до пяти раундов, то он сможет наказать Конора.

– А какие бы советы вы дали Хабибу?

– Прежде всего я бы на его месте сохранял хладнокровие, оставался спокойным и находил бы правильный момент, чтобы застать Конора врасплох, пройти в ноги и свалить на землю. Но это очень тяжелый бой, в котором люди недооценивают Конора. Конор – мастер, обладающий огромной яростью.

– Помимо Джонсона кого вы видите своими возможными соперниками в наилегчайшем весе?

– Я хотел бы снова подраться с Деметриусом. Также в моих мыслях реванш с Джозефом Бенавидесом. Также очень опасен бразилец Фигейреду, который «убивает» людей. Этих трех парней я имею ввиду. Но в первую очередь в 57 кг я бы подрался с Деметриусом Джонсоном, а уже потом с кем-то из них. Я не хочу уклоняться от Джонсона любыми способами, но я хочу сначала супербой. Я хочу сделать деньги, парни. Я хочу бросить себе вызов и хочу, чтобы он помог мне заработать. Я это заслужил. Я чемпион в двух видах спорта, 10 лет в деле и я думаю, что добился немалого уже. Может быть я не смогу защитить свой пояс 11 или 12 раз. Но видит бог, что то, что я сделал, никто больше не сделал. Так поблагодарите меня за это. Дайте мне возможность принять этот бой без проблем.

– Ваш прогноз на бой Конора и Хабиба?

– Мне сложно сделать прогноз. Мне они оба нравятся, а вы постоянно спрашиваете, кто из них выиграет, а кто проиграет. Но я могу сказать, что бой выиграет тот, кто подберет на него более умный план. Хабибу нужно сокращать дистанцию. Конор наоборот должен держать комфортную дистанцию для себя и использовать руки, чтобы нокаутировать Хабиба.