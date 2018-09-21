В США состоялась пресс-конференция участников главного поединка турнира UFC 229 россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора.

Как и предполагалось, Конор очень много говорил, а Хабиб больше молчал. Ирландец вновь сделал шоу из пресс-конференции, которая могла бы быть скучнейшей на свете, если бы соперником Хабиба был не Макгрегор. Стиляга в модном дизайнерском костюме вышел к представителям СМИ с двумя чемпионскими поясами и бутылкой виски собственного производства.

В ходе мероприятия он не раз рекламировал алкогольный напиток, даже предлагал Нурмагомедову. Хабиб вел себя просто и иногда испепелял взглядом своего соперника. Вопросы журналистов не были оригинальными. В основном их беспокоили два вопроса: почему Макгрегор вернулся в MMA, и как он будет бороться с Хабибом. В любом случае, представителей СМИ слышно не было, так как Макгрегор каждый раз перебивал их своими высказываниями, перемешанными с нецензурными выражениями (а таких было очень много).

- Давайте начнем уже эту войну, - начал Макгрегор. - Я вернулся в UFC, чтобы опрокинуть эту маленькую крысу. Он смешон. Он в автобусе прятался за девушками. Он просто ничтожество. Он затрусил и не вышел, когда я был на улице. Я его звал. А он прятался.

- Послушайте, - продолжил Конор. - У меня есть прекрасный виски, лучший на свете. Дайте мне стаканы, давайте выпьем.

Макгрегору принесли несколько стаканов, он налил себе и главе UFC Дане Уайту. Они выпили. Ирландец предложил попробовать Хабибу, но россиянин наотрез отказался. «Я никогда не пью. Я не пью это дерьмо», - ответил Хабиб.

- Ты просто тупое животное, - говорит Конор.

Conor McGregor is now in the whiskey business and downed a shot with Dana White at the #UFC229 presser today. 🤣 pic.twitter.com/991Q0FI6pn — Stadium (@WatchStadium) 20 сентября 2018 г.

Вопрос Конору: Как вы готовились к этому поединку?

- У меня в лагере были военные действия. Я готовился к войне. Мы бились, ломали друг другу ноги, выбивали зубы. (Дальше Конор обращается к Хабибу). Это будет длинная ночь. Приготовься к ней. Ты просто обделаешься. Тебя ждет самый сложный бой в карьере. С кем ты вообще дрался? Тебе не стыдно ходить с поддельным поясом? Я тебя разорву в прямом эфире на весь мир. Мне вообще пофиг, что ты будет делать. Ты любитель, новичок.

Вопрос Хабибу: Тебе легко выдерживать весь этот натиск?

Х.Н: Я полностью расслаблен. Все решится 6 октября.

К.М: Да ты остался в автобусе.

Х.Н. Пусть Всевышний сохранит твою душу. Пусть он тебя пожалеет.

К.М: Да ты просто умрешь во время боя. Пошел ты. Ты обидел моего друга. Ты дал ему пощечину.

Х.Н: Да никто его не трогал (речь идет об Артеме Лобове — прим.ред.). Ты его спроси, почему он тогда повел себя, как лох. Почему он ничего не ответил? Если бы мы заранее знали, что ты приведешь 40 человек, чтобы разгромить автобус, то мы бы с пацанами приехали на своем автобусе с 40 пацанами.

К.М: Заткнись уже, хватит выпендриваться.

Х.Н: У тебя нет никакой борьбы. Ты можешь драться только с бойцами, которые в разы меньше тебя.

К.М: Я изобью тебя, я первым же ударом сломаю тебе орбитальную кость. От тебя ужасно воняет. Расскажи, откуда взялись деньги у твоего спонсора. Расскажи это всем. Ты просто подделка.

Х.Н: Зачем ты сюда пришел?

К.М: Я получаю удовольствие. Гарантирую тебе, что ты на своей родине станешь неудачником. Ты как всегда снимешься с боя. В себе я уверен.

Х.Н: Я заставлю тебя сдаться. Ты устанешь и сдашься.

К.М: Ты сдался уже в автобусе. Я твоей головой сделаю дырку в канвасе. Твоя голова будет прыгать по октагону. У тебя стекляная челюсть. Мне сказали, что в Дагестане челюсти, как у куриц. Мои удары похожы на выстрелы из винтовки. Я настоящий ветеран спорта. Я прошел через многое.

После всей этой базарной словесной перепалки по традиции состоялась дуэль взглядов. Макгрегор пытался развести Хабиба га какие-нибудь эмоции, но Нурмагомедов был преклонен.