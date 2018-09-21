«Я оторву тебе голову». Выпивший Макгрегор посмотрел в глаза Хабибу (видео)
В США состоялась пресс-конференция участников главного поединка турнира UFC 229 россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора.
Как и предполагалось, Конор очень много говорил, а Хабиб больше молчал. Ирландец вновь сделал шоу из пресс-конференции, которая могла бы быть скучнейшей на свете, если бы соперником Хабиба был не Макгрегор. Стиляга в модном дизайнерском костюме вышел к представителям СМИ с двумя чемпионскими поясами и бутылкой виски собственного производства.
В ходе мероприятия он не раз рекламировал алкогольный напиток, даже предлагал Нурмагомедову. Хабиб вел себя просто и иногда испепелял взглядом своего соперника. Вопросы журналистов не были оригинальными. В основном их беспокоили два вопроса: почему Макгрегор вернулся в MMA, и как он будет бороться с Хабибом. В любом случае, представителей СМИ слышно не было, так как Макгрегор каждый раз перебивал их своими высказываниями, перемешанными с нецензурными выражениями (а таких было очень много).
The champ champ #UFC229 pic.twitter.com/SjpbkKWBB6— George Lacey (@GeorgeLacey_) 20 сентября 2018 г.
- Давайте начнем уже эту войну, - начал Макгрегор. - Я вернулся в UFC, чтобы опрокинуть эту маленькую крысу. Он смешон. Он в автобусе прятался за девушками. Он просто ничтожество. Он затрусил и не вышел, когда я был на улице. Я его звал. А он прятался.
- Послушайте, - продолжил Конор. - У меня есть прекрасный виски, лучший на свете. Дайте мне стаканы, давайте выпьем.
Макгрегору принесли несколько стаканов, он налил себе и главе UFC Дане Уайту. Они выпили. Ирландец предложил попробовать Хабибу, но россиянин наотрез отказался. «Я никогда не пью. Я не пью это дерьмо», - ответил Хабиб.
- Ты просто тупое животное, - говорит Конор.
Proper No. Twelve (@ProperWhiskey) was the true star of this press conference. #UFC229 pic.twitter.com/AE8lAeuflH— Kyle Johnson (@Maldobabo) 20 сентября 2018 г.
Conor McGregor is now in the whiskey business and downed a shot with Dana White at the #UFC229 presser today. 🤣 pic.twitter.com/991Q0FI6pn— Stadium (@WatchStadium) 20 сентября 2018 г.
Вопрос Конору: Как вы готовились к этому поединку?
- У меня в лагере были военные действия. Я готовился к войне. Мы бились, ломали друг другу ноги, выбивали зубы. (Дальше Конор обращается к Хабибу). Это будет длинная ночь. Приготовься к ней. Ты просто обделаешься. Тебя ждет самый сложный бой в карьере. С кем ты вообще дрался? Тебе не стыдно ходить с поддельным поясом? Я тебя разорву в прямом эфире на весь мир. Мне вообще пофиг, что ты будет делать. Ты любитель, новичок.
Вопрос Хабибу: Тебе легко выдерживать весь этот натиск?
Х.Н: Я полностью расслаблен. Все решится 6 октября.
К.М: Да ты остался в автобусе.
Х.Н. Пусть Всевышний сохранит твою душу. Пусть он тебя пожалеет.
К.М: Да ты просто умрешь во время боя. Пошел ты. Ты обидел моего друга. Ты дал ему пощечину.
Who do you got??? @TheNotoriousMMA or @TeamKhabib 👀 @ufc #UFC229 #UFC #conormcgregor pic.twitter.com/Q0BtnKYTME— Eric Grant (@theeantidotemma) 20 сентября 2018 г.
Х.Н: Да никто его не трогал (речь идет об Артеме Лобове — прим.ред.). Ты его спроси, почему он тогда повел себя, как лох. Почему он ничего не ответил? Если бы мы заранее знали, что ты приведешь 40 человек, чтобы разгромить автобус, то мы бы с пацанами приехали на своем автобусе с 40 пацанами.
К.М: Заткнись уже, хватит выпендриваться.
Х.Н: У тебя нет никакой борьбы. Ты можешь драться только с бойцами, которые в разы меньше тебя.
К.М: Я изобью тебя, я первым же ударом сломаю тебе орбитальную кость. От тебя ужасно воняет. Расскажи, откуда взялись деньги у твоего спонсора. Расскажи это всем. Ты просто подделка.
Х.Н: Зачем ты сюда пришел?
К.М: Я получаю удовольствие. Гарантирую тебе, что ты на своей родине станешь неудачником. Ты как всегда снимешься с боя. В себе я уверен.
Х.Н: Я заставлю тебя сдаться. Ты устанешь и сдашься.
К.М: Ты сдался уже в автобусе. Я твоей головой сделаю дырку в канвасе. Твоя голова будет прыгать по октагону. У тебя стекляная челюсть. Мне сказали, что в Дагестане челюсти, как у куриц. Мои удары похожы на выстрелы из винтовки. Я настоящий ветеран спорта. Я прошел через многое.
После всей этой базарной словесной перепалки по традиции состоялась дуэль взглядов. Макгрегор пытался развести Хабиба га какие-нибудь эмоции, но Нурмагомедов был преклонен.
#UFC229— The People's MMA 🦈 (@ThePeoplesMMA) 20 сентября 2018 г.
🇮🇪🔥😱🔥🇷🇺https://t.co/OwmpGaVgTy#UFC #WMMA #TeamMMA4LIFE #PeoplesMMA#MMA #ConorMcGregor #KhabibNurmagomedov pic.twitter.com/hpEeLaPwpR