Тысячи спортсменов должны покупать экипировку только у компании жены Федора Емельяненко — иначе их не допустят до соревнований.

Успешная спортивная карьера сделала Федора Емельяненко легендой смешанных единоборств. В течение десяти лет он был непобежденным бойцом, с его именем долгое время ассоциировались абсолютно все успехи российского ММА. С 2012 года Емельяненко продолжил продвигать российские смешанные единоборства уже как президент Союза ММА России. На этом посту он добился от Минспорта признания: смешанные единоборства стали отдельным видом спорта, его Союз ММА России – официальной спортивной федерацией.

Аккредитация Минспорта дала массу возможностей Федору Емельяненко – его организация стала проводить все общероссийские соревнования, получать взносы с региональных отделений, привлекать спонсорские и рекламные средства. Но только этим финансовый потенциал организации Федора Емельяненко не ограничился. Как выяснил «Советский спорт», он построил семейную монополию при Союзе: решением Емельяненко абсолютно все бойцы обязаны выходить на соревнования в специальной экипировке, купить которую можно только у одной фирмы – компании его жены Оксаны Емельяненко.

«СВОЙ БИЗНЕС Я НАЧИНАЛ С ПРОДАЖИ СВИТЕРА»

«Великий Свитер Абсолютной Победы» – так болельщики назвали бежевый пуловер Емельяненко, который он носил на протяжении семи лет. К моменту боя с Мэттом Митрионом в июле 2017 года свитер Емельяненко уже превратился в культовый артефакт – фанаты по всему миру искали, где его можно купить.

«Не хочу показаться ублюдком, но этот свитер уже может более ценен, чем пояс чемпиона Bellator в тяжелом весе», – заявлял известный журналист ММА Ариэль Хельвани. Оппонент Емельяненко по поеднинку Мэтт Митрион сказал: «Я согласился на бой с Емельяненко, чтобы находиться рядом с этим свитером и, может быть, выиграть его в поединке».

Вместе с ростом интереса к бежевому пуловеру в полоску, рос и спрос на него – на одном из бойцовских вечеров Bellator копии свитеров Емельяненко продавали по 50 долларов, причем только по предзаказу. Глава Bellator Скотт Кокер заявил, что оригинал свитера продадут на аукционе – вырученные деньги направят на благотворительность.

Для самого Федора Емельяненко ажиотаж вокруг старого свитера стал, по всей видимости, неожиданностью. Но не исключено, что именно этот случай подсказал ему бизнес-идею: буквально спустя полгода Союз ММА выпустил распоряжение: «К официальным соревнованиям Союза ММА России допускаются спортсмены, имеющие утвержденную Союзом ММА России экипировку». Единственная компания, которая утверждена Союзом ММА России – ООО «ММА Юниформ». Ее единоличный владелец – Оксана Емельяненко, жена Федора.







ФЕДОР «ПОСЛЕДНИЙ ЭКИПИРОВЩИК» ЕМЕЛЬЯНЕНКО

Оксана Емельяненко – первая и третья жена Федора Емельяненко c перерывом в семь лет. Они поженились в 1999 году, в 2006 году развелись, затем вновь поженились уже в 2013-м.

В мае 2015 года Оксана Емельяненко учредила фирму ООО «ММА Юниформ». В том же году промоутер Вадим Финкельштейн назвал ее личным менеджером Федора.

Фирма жены Емельяненко начинала с продажей одежды под брендами «Fedor Team» и «The Last Emperor» (прозвище Федора, «Последний Император»). В настоящее время за компанией числится несколько интернет-доменов (адреса сайтов). Первый – thelastemperor.ru, зарегистрирован на фирму «ММА Юниформ», второй – thelastemperor.net – лично на Оксану Емельяненко. В данных о владельце домена Оксана Емельяненко указала личный адрес – квартиру в 128 кв. м. в Санкт-Петербурге. Это подтверждает выписка из Росреестра.





Идея продаж одежды под брендами Федора Емельяненко оказалась успешной. Уже первый полноценный финансовый год, 2016-й, фирма закончила с прибылью в 6,3 млн рублей. Но амбиции оказались выше. Чтобы нарастить финпоказатели Федор Емельяненко связал бизнес своей жены с Союзом ММА России. С середины 2017 года он выпустил целый список положений для всех региональных отделений – по этим документам абсолютно все участники соревнования обязаны покупать экипировку только у компании его жены «ММА Юниформ».













Возможно, именно для того, чтобы имя жены Емельяненко не фигурировало в официальных документах, гендиректора в компании сменили – им стал некто Владимир Дудниченко. Сама смена гендиректора произошла спустя две недели после публикации решения Союза ММА России по экипировке. При этом жена Емельяненко была и остается единоличным владельцем компании.

СХЕМА ЗАРАБОТКА НА ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ

Набор экипировки, которую обязан купить каждый спортсмен-участник соревнований – это шорты и рашгарды. В «ММА Юниформ» детские шорты стоят – 2400 рублей, взрослые – 3450 рублей. Рашгарды – 2400 рублей и 3150 рублей соответственно. Таким образом, минимальная розничная стоимость набора для подростков – 4800 рублей, для взрослых – 6600 рублей.







Согласно документам Союза ММА России, только в 2018 году планируемое число участников межрегиональных и всероссийских соревнованиях превысит три тысячи человек. Помимо межрегиональных проходят и внутренние соревнования субъектов России. Учитывая количество потребителей, Федор Емельяненко обеспечил компанию своей жены заказами на десятки миллионов рублей.

Полный текст «Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по смешанному боевому единоборству (ММА) на 2018 год»

Решение Емельяненко обязать всех спортсменов покупать экипировку у единственной компании могло стать поводом для обсуждения в Минспорте. В самом Союзе ММА России в течение двух дней не отвечали на телефонные звонки, на письменный запрос «Советского спорта» также не ответили.

Серьезной причины для Федора Емельяненко создать непрозрачную схему семейного заработка в своем Союзе ММА не было. Он и его семья уже давно не испытывает каких-либо финансовых сложностей, на протяжение последних трех лет Емельяненко стабильно входит в список знаменитостей Forbes. В 2018 году его доход журнал оценил в 1,5 млн долларов, из бойцов ММА больше только у Хабиба Нурмагомедова, который заработал 1,7 млн долларов.

Кроме того в ближайшее время состояние Емельяненко вырастет – на 13 октября запланирован его поединок с американцем Чейлом Сонненом. Гонорар Емельяненко за этот бой составит примерно 2 млн долларов, сам поединок будет проходить в рамках полуфинала Гран-при Bellator. Если Емельяненко победит – его ждет финал и еще один миллионный гонорар. Но пока он не уверен, будет ли биться в финале – для этого он должен посоветоваться со своей семьей.