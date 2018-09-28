30 сентября рано утром по московскому времени состоится первый четвертьфинальный поединок Гран-при Bellator в полусреднем весе.

В «клетке» американской лиги встретятся два бывших чемпиона дивизиона: россиянин Андрей Корешков и бразилец Дуглас Лима. Эти парни ранее уже дважды встречались в рамках Bellator.

В июле 2015 года ученик Александра Шлеменко победил Лиму единогласным решением судей в пятираундовом поединке и стал чемпионом организации.

В ноябре 2016 года состоялся реванш. Корешков выигрывал бой по очкам, но в третьем раунде пропустил удар и был нокаутирован. Лима вернул себе чемпионский пояс.

А в январе 2018 года обладателем трофея в этом весе стал Рори Макдональд, который одолел бразильца единогласным решением судей.

Руководство Bellator осталось довольно тем, как проходит Гран-при в тяжелом весе. И именно поэтому организация решила провести турнир-восьмерку с лучшими своими бойцами в полусреднем весе.

Помимо боя Корешков — Лима в будущем мы увидим схватки между Нейманом Грейси и Эдом Рутом, Рори Макдональдом и Джоном Фитчем. Еще одному участнику турнира Полу Дейли еще не подобрали соперника. Также есть запасные участники: Лоренц Ларкин и Ярослав Амосов.

Корешков — Лима. Кто фаворит?

Андрей Корешков является одним из самых ярких представителей полусреднего дивизиона. По сути, он ударник мирового класса. Борется он тоже неплохо, но проявляет свои навыки в этом компоненте довольно редко. Андрей за свою карьеру одержал 21 победу, 12 — нокаутами.

Лима более разносторонний боец, он умеет как нокаутировать соперников, так и побеждать сабмишенами. Однако, бразилец менее подвижный, чем Корешков. Андрей берет свое за счет характера и давления на соперника. По мнению букмекеров, россиянин является фаворитом этого противостояния.

Кто фаворит всего турнира?

Действующий чемпион Рори Макдональд на бумаге выглядит предпочтительнее остальных. Но и у него есть немало слабых мест. В 2016 году он покинул UFCпосле двух поражения кряду. Тогда он уступил Робби Лоулеру и Стивену Томпсону. После этого он перебрался в Bellator, где одолел Пола Дейли и Дугласа Лиму.

30 сентября его ждет поединок против чемпиона Bellator в среднем весе Гегарда Мусаси. Рори может стать чемпионом в двух весовых категориях, но в Гран-приBellator он примет участие.

Когда состоится финальный поединок?

Скорее всего, финальный бой Гран-при пройдет осенью 2019 года. У Андрея Корешкова есть все шансы, чтобы стать участником этого события. Было бы неплохо увидеть его поединок против Рори Макдональда.