Антироссийские санкции

В отличие от UFC, где российская колония расширяется и процветает, Bellator не испытывает большой любви к нашим соотечественникам. В лиге выступают либо давно сделавшие себе имя бойцы, либо одноклубники Федора Емельяненко, которых компания Скотта Кокера вынуждена продвигать по условиям контракта с Последним императором. Достаточно примеров, как чемпиону Виталию Минакову не предложили достойных условий и лишили пояса, а Александра Шлеменко также подталкивают к уходу из организации. Последней подлянкой стала организация боя двух русских Шлеменко и Анатолия Токова. Не стал исключением и Андрей Корешков, которого с первого раунда Гран-при бросили под танки, поставив против самого неудобного соперника Дугласа Лимы. В их противостоянии счет был 1:1, а этот бой должен был расставить все точки.

Прочитал и задушил

Корешков и его лагерь не придумали ничего нового, кроме как повторить свою тактику на первый бой с проходами в ноги. Однако Лима к борьбе оказался готов и, переждав натиск в первом раунде, стал перебивать россиянина лоу-киками и мощными ударами по корпусу. Попытки пройти в ноги Корешкова читались как открытая книга и с каждым раундом становились все более вялыми. На дистанции он ничего не мог сделать с бразильцем, а фирменные вертушки авторской школы "Шторм" сегодня не работали. В итоге очередной авантюрный проход в пятом раунде позволил Лиме перехватить инициативу в партере и задушить Корешкова до отключки. Уснуть, но не сдаваться - это тоже фирменная фишка Шлеменко и его учеников.

Но при всей бойцовской зрелищности и духовитости и Шлеменко, и его ученики в очередной раз не блеснули тактической выучкой. То, что Лима бьет как конь копытом, Корешков знал хорошо, а бой с Рори Макдональдом показал, что он только отточил этот навык. Но в рукаве у Андрея не оказалось козырей против этой простоватой тактики, а борцовская подготовка оказалась недостаточно хороша, чтобы во второй раз удивить бразильца. В клинче Корешков даже когда контролировал ситуацию, получал удары коленом. Все это и привело к закономерному результату.

По пути учителя

Теперь Корешков надолго лишается шансов побороться за некогда принадлежавший ему пояс Bellator. Возможно, лучшим вариантом продолжения карьеры было бы отработать контракт до конца и попытаться трудоустроиться в UFC. Как зрелищному бойцу, ему будет сделать это проще, чем тому же Бену Аскрену. Что же касается Лимы, то ему теперь открыт путь к реваншу с Рори Макдональдом в финале Гран-при. В следующем бою его соперником станет победитель британского дерби Майкл Пейдж - Пол Дейли, а значит бразилец покажет еще одну яркую битву в стойке.

Ветераны взорвали остатки пороха

Еще одна фишка Bellator, помимо Гран-при - это бои из серии "негаснущие звезды". Лига целенаправленно скупает всех именитых бойцов кому за 40 и кто уже не очень нужен UFC. Квинтон Джексон и Вандерлей Силва в первых трех боях на пике карьеры устраивали фейерверки достойные звания боев года. Впрочем, чего бы им гаснуть и сейчас, если Bellator предлагает 40-летним легендам миллион за бой (эти цифры озвучил Силва, а Джексон получил как минимум не меньше). Правда, последняя четвертая глава их истории запомнилась уже не фейерверком, а тлением огоньков с отдельными искрами. В моменты редких вспышек, которые напоминали о былых колхозных зарубах Ремпейдж попадал явно мощнее и окончательно нашел ключ к давно трещащей по швам челюсти бразильца в конце второго раунда, сравняв счет в противостоянии — 2:2.



С Макдональда сбили корону

Действующий чемпион Bellator Рори Макдональд свой дебютный бой в Гран-при с Джоном Фичем отложил ради шанса объединить два титула в одних руках и сразиться с чемпионом в среднем весе Гегардом Мусаси. Это был действительно поединок топовых бойцов, которые и в UFC не затерялись бы в пятерке лучших своего дивизиона. Хотя в таких супербоях, нередко берет верх более легкий боец, Мусаси сразу показал, кто здесь хозяин. С дистанции он перебивал канадца, а от его джеба голова красного короля отскакивала как теннисный мячик от стенки. Во втором раунде Макдональд предпринял авантюрную и роковую для себя попытку тейкдауна. Мусаси занял позицию сверху, прошел в маунт и сделал из Красного короля отбивную.

Макдональд теперь вернется в Гран-при на щите, а Мусаси доказал, что по праву стал чемпионом в среднем весе, несмотря на неоднозначную победу над Шлеменко в дебютном бою. Тут бы логичным продолжением стал реванш, но его вряд ли предложат Шторму даже в случае победы с Анатолием Токовым. А потому вместо продолжения противостояния с россиянином Мусаси ждет бой еще с одной стареющей легендой Лиото Мачидой или с односторонним грепплером Рафаэлем Ловато.