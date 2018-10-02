Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов в преддверии турнира UFC 229, где он подерется с ирландцем Конором Макгрегором, дал интервью американскому журналисту Ариэлю Хельвани.

«КОНОР ОТВЕТИТ ЗА ВСЕ СПОЛНА»

— У тебя есть ощущение, что этот поединок какой-то особенный? Ты провел много поединков в ММА, но сейчас тебе не кажется, что это личное дело?

— Да, я согласен, что это больше, чем просто титульный бой. Это больше, чем главное событие большого бойцовского шоу. Я хочу заставить этого парня заплатить сполна за все, что он сказал в мой адрес. В день боя я буду очень счастлив. Я не недооцениваю Макгрегора. У него хороший тайминг, неплохая ударная техника. Но он не выдерживает всю дистанцию поединка, его грэпплинг очень слаб. Когда в октагоне кто-то начинает ломать его, он сдается. Если уж так получилось, что ты устал в клетке, выдохся, ты должен с честью выйти из этой ситуации, должен все выдержать. Конор же сразу сдается, когда соперник оказывается в партере на нем. В свои тридцать лет он уже несколько раз постучал. И сейчас он вновь постучит.

Да, у него полно виски, может быть, даже прекрасный виски, как он сам говорит. Я вымотаю его, а потом заставлю сдаться.

— Глава UFC назвал вашу пресс-конференцию самой мрачной. Конор переходил на личности, затронул политику и твоего менеджера. Он перешел линию? Было ли тебе некомфортно?

— Я не политик, а профессиональный атлет. Если у него проблемы с моим менеджером, то пускай с ним и разговаривает. Пусть он проведет бой с менеджером. Но Конор и тут проиграет, Али Абдель-Азиз имеет черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Он его задушит. Макгрегор пытается залезть ко мне в голову, но это ему не по зубам. Она слишком большая для него и ничего не чувствует. Если на это будет воля Всевышнего, я разорву Конора. Тогда моя мечта воплотится в жизнь.

«В UFC МНОГИЕ ХОТЯТ, ЧТОБЫ ПОБЕДИЛ КОНОР»

— Что для тебя изменилось после пресс-конференции?

— Я не очень понимаю, что этот парень будет делать в клетке и как будет драться со мной 25 минут. Он принимает кокаин, пьет свой гребаный виски. Он не спортсмен, он шоумен. Он тщательно готовился к пресс-конференции, но ведь в ММА это не самое важное. Главное — быть на пике формы к поединку. Он расссылал многим нашим общим знакомым сообщения с просьбой, чтобы они нашли на меня компромат. Это смешно. Он даже деньги обещал за это, десять тысяч долларов. У меня даже есть скриншот подобного сообщения.

— Ты считаешь, что в UFC хотят, чтобы победил Конор?



— Конечно. Моя победа их тоже устроит, так как мое имя сейчас на слуху, у меня большая база фанатов. Но многие в UFC горят желанием, чтобы Макгрегор меня победил. С ним организация может сделать большие деньги. Я не переживаю по этому поводу.

— Ты сказал, что ты не нервничаешь. А не думал ли ты о том, что нервы могут подвести во время схватки?

— Нужно оставаться расслабленным и не показывать своих эмоций. Совсем скоро мы увидим, кто настоящий чемпион, кто Кинг, а кто — Бургер Кинг.

— Ответь раз и навсегда: почему ты не вышел из автобуса, когда Макгрегор со своей бандой на него напал?

— Ты можешь задать этот вопрос всем бойцам, который находились в автомобиле. Спросите их, как меня удерживали, когда я собирался вырваться наружу. И вообще, интересный случай. Перед отправкой на медиа-день, мне сказали идти туда одному. Всегда я ходил со своими парнями, а тут говорят — иди один. Ну и вы видели, что произошло. Это вызывает у меня вопросы.