Ирландский боец Конор Макгрегор дал интервью американскому журналисту Ариэлю Хельвани в преддверии турнира UFC 229, на котором подерется с Хабибом Нурмагомедовым за пояс чемпиона в легком весе.

- Хабиб сказал, что это для него не просто бой, а что-то личное. Что эта схватка означает для тебя?

- Любой поединок между спортсменами — это личное дело. Я ветеран этого спорта. Дрался почти в каждой весовой категории. Выступал во всех видах спорта на различных уровнях. Выйду в клетку и уничтожу этого человека.

- Откуда взялась эта вся вражда с Нурмагомедовым? Откуда истоки? Неужели все началось из-за Артема Лобова?

- Если бы со мной не было рядом Артема, я бы никогда не стал таким, какой я есть сейчас. Его поддержка очень много для меня значит. То, что случилось между Хабибом и Лобовым в преддверии турнира UFC 223 в отеле - это очень подло. В конечном итоге, Хабиб — лживая крыса, как и его менеджер. Каждый из них получит свое. Наша вражда не закончится после этого боя. Она не закончится никогда.

- На пресс-конференции ты затронул Дагестан, Чечню и отца Хабиба. Тебе не показалось, что Хабиб был очень зол на тебя?

- Я не стремился что-то сделать, чтобы он был злым. Мои кулаки все сделают в октагоне. Вот тогда он и затрясется. А на пресс-конференции я просто озвучивал факты. Я детально изучил ситуацию.

- Многие эксперты уверены, что если поединок продлится более одного раунда, то Хабиб выйдет победителем.

- Я уже все испытал на себе в этом чертовом октагоне. У меня богатейший опыт. Посмотрим, что Нурмагомедов скажет, когда пропустит пару ударов. После моих ударов люди слабеют. Наблюдаю это каждый день.

- Ты не думал о том, что Хабиб может не выйти на поединок?

- Думаю, что в этот раз он справится со своей весогонкой. Надеюсь на это. Ну, а если не справится, то дело в его характере.