Вспоминаем самые резонансные противостояния в истории ММА.

7 октября в Лас-Вегасе состоится самый ожидаемый бой в ММА последних лет. Российский непобежденный чемпион Хабиб Нурмагомедов будет защищать свой титул против самого известного бойца современности, великого и ужасного Конора Макгрегора. Это событие привлечет внимание не только фанатов ММА, но и людей далеких от спорта, а победитель схватки станет творцом истории.

7 апреля 1995. UFC 5. Ройс Грейси - Кен Шемрок

Бой первых легенд UFC и будущих членов зала славы стал первым в истории событием, которого ждали фанаты со всего мира. Тогда ММА действительно можно было называть боями без правил, поединки шли без перчаток, перерывов и судейских оценок. Их первая встреча прошла на UFC 1, где в полуфинале турнира восьмерки Грейси неожиданно задушил соперника с помощью кимоно (это тоже было разрешено), а ожидаемый бой в финале UFC 3 не состоялся из-за травм соперников. Ради долгожданного реванша организаторы не включили бойцов в состав Гран-при, а организовали первый в истории супербой. Однако ожидания фанатов так и не оправдались. Наискучнейший поединок, в котором Шемрок просто лежал на своем более легком сопернике и не хотел ничего делать, чтобы не попасться на прием прошел все 30 отведенных минут и шестиминутный овертайм. Спустя 20 лет 50-летние ветераны встретились снова и верх взял Грейси, отправивший Шемрока в нокаут ударом в пах.

11 октября 1997. PRIDE 1. Риксон Грейси - Нобухико Такада

Старший из клана Грейси Риксон так и остался одной из самых загадочных личностей в мире ММА. Легендарный бразилец никогда не проигрывал в официальных поединках по ММА и джиу-джитсу, но при этом не дрался с лучшими бойцами своего времени. На дебютном турнире японской организации он сразился с легендой японского рестлинга. Исход боя предопределил будущее PRIDE. Победа настоящего бойца смешанного стиля над адептом выставочных поединков склонила чашу весов фанатов в сторону ММА, а благодаря этому PRIDE запомнился невероятными по красоте жесткими битвами, которые фанаты с придыханием пересматривают до сих пор. Ровно через год соперники сразились снова, но Грейси и во второй раз выиграл болевым на руку.

2 апреля 2004. UFC 47. Чак Лидделл - Тито Ортис

Любимец фанатов середины нулевых Лидделл стал первым успешным ударником, сломавшим гегемонию борцов в UFC. После кратковременной командировки в PRIDE и участии в Гран-при Лидделл вернулся в октагон для боя с другой звездой того времени, первым по-настоящему плохим парнем, в совершенстве освоившим искусство троллинга оппонентов Тито Ортисом. Бывший на тот момент фаворитом Ортис впервые в карьере оказался в глубоком нокауте в начале второго раунда, а Лидделл на ближайшие пару лет воцарился в дивизионе. Конец эпохи его правления пришелся на реванш с Ортисом в конце 2006. Победа в этом бою стала последним ярким выступлением в карьере Ледяного Человека. В конце этого года ветераны решили сдуть пыль с перчаток и скрестить их в третий раз на дебютном ММА-шоу Оскара де ла Хойи.

28 августа 2005. PRIDE Final Conflict 2005. Федор Емельяненко - Мирко Филипович

В карьере Емельяненко было достаточно эпохальных боев, но противостояние с Крокопом фанаты до сих пор ставят особняком и мечтают о реванше. Лучший боец ММА и чемпион PRIDE встречался с самым грозным ударником того времени, который жестоко нокаутировал его брата. Этот бой называют пиком карьеры обоих соперников. Ради подготовки к нему Федор впервые поехал в Голландию изучать муай-тай и не проиграл хорвату в размене ударами и подавил его своим невероятным напором и выносливостью. Этот бой ожидаемо был признан боем года и даже боем десятилетия, а о Емельяненко после этого стали говорить как о лучшем тяжеловесе в истории.

18 ноября 2006. UFC 65. Мэтт Хьюз - Жорж Сен-Пьер

Второй бой лучших полусредневесов в истории ознаменовал собой смену эпох. Царивший в октагоне пять лет американец Мэтт Хьюз за два года до этого успешно отразил покушение на свой титул молодого канадца, но с тех пор будущая легенда Жорж Сен-Пьер год от года становился только сильнее. Во втором раунде после пропущенного удара ногой в голову Хьюз оказался на земле и был жестко добит новым чемпионом, воцарившемся на троне почти на десятилетие. Через год их реванш закончился с тем же исходом с разницей лишь в том, что Сен-Пьер выиграл болевым и подвел жирную черту под эпохой Хьюза.

1 марта 2008. UFC 82. Андерсон Силва - Дэн Хендерсон

Развал PRIDE в 2007 году и скупка его хозяевами UFC привели к тому, что почти все лучшие бойцы мира оказались в октагоне. Экс-чемпионы PRIDE получили приоритетное право на бои за объединение титулов. Титан среднего веса Дэн Хендерсон, впоследствии известный тем, что первым нокаутировал Емельяненко, попытался прервать гегемонию бразильского Паука в самом начале. После неплохого первого раунда Хендерсон поверил в свои борцовские навыки и перевел бой на землю, однако недооценил Силву и был задушен в конце второй пятиминутки. Эта победа и еще пять лет на троне сделали Силву одним из величайших бойцов в истории ММА.

15 августа 2009. Strikeforce: Carano vs. Cyborg. Кристиана Сантос - Джина Карано

Самый культовый бой в истории женских ММА, после которого смешанные единоборства перестали называть чисто мужским видом спорта. Еще его называли "Красавица и чудовище". Девушку с обложки и будущую кинозвезду Джина Карано тщательно вели и аккуратно подбирали соперниц, что позволило ей хорошо раскрутиться. Бразильянка по прозвищу Киборг была ее полным антиподом. Угловатые черты лица, огромные мускулы и мужская фигура не добавляли ей фанатов, однако в отличие от Карано она умела жестко бить. Первый раунд превратился в адское избиение красавицы и завершился остановкой рефери на последней секунде. Карана с тех пор дралась лишь в сценах блокбастеров, а Кристиана, вернувшая себе девичью фамилию Жустино, до сих пор чемпионит в UFC.