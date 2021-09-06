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«У меня тяжелая работа, а ты будешь меня уважать». Селесте ответила Хабибу
06 сентября 12:49
автор: Степан Охотников
автор фото: super.ru

«У меня тяжелая работа, а ты будешь меня уважать». Селесте ответила Хабибу

Ранее Хабиб заявлял о том, что ринг-герлз не нужны на бойцовских соревнования.

Одна из самых известных ринг-герлз в UFC Арианни Селесте жестко ответила на слова Хабиба о бесполезности девушек ее профессии.

Напомню, что на днях во время пресс-конференции Нурмагомедов назвал ринг-герлз «самыми ненужными людьми в ММА».

- Какую функцию они несут? Что они делают? – задался вопросом боец. - Включите на экране, какой раунд идет! Так исторически сложилось? В истории есть много моментов, которые были неправильными. И вот история говорит, что это ненужные люди. Никому не навязываю свое мнение, но мы развиваем спорт в первую очередь. Люди хотят шоу, но смешивать всё в одну кучу считаю неправильным. Я ни в коем случае не против женщин. Женщина создана для мужчины. Просто во всем есть свои рамки.

Первым на слова Хабиба отреагировал главный хайпожор смешанных единоборств Конор Макгрегор. В своем аккаунте в инстаграме он опубликовал картинку из «Симпсонов». На рисунке изображен один из персонажей – Вэйлон Смитерс, которого пытаются соблазнить две полуголые девушки, а Смитерс при этом закрывает глаза руками. На фигуре Вэйлона Конор написал «Хабиб», а двух девушек подписал именами самых звездных ринг-герлз – Арианни Селесте и Бриттни Палмер. Кстати, Смитерс в сериале – человек нетрадиционной сексуальной ориентации.

Палмер тут же отреагировала на неоднозначную шутку Конора, репостнув его сообщение с подписью: «Ха-ха, ну и умора».

Прокомментировал пост и звезда UFC Нэйт Диас. «Бу-га-га, вот ублюдок», - написал американец, видимо, имея в виду Макгрегора, с которым он дважды встречался в октагоне (бойцы обменялись победами).

Дальше всех пошла еще одна девушка с картинки – Арианне Селесте. В своем длинном сообщении в инстаграме она, правда, свалила все в одну кучу (даже в этом не послушала Хабиба): и интервью с бойцами, и свою недвижимость, и любовь фанатов. Вот что она написала:

«Я проработала в этой индустрии более 15 лет и поняла, что проще не обращать внимания на такие высказывания. В течение этих 15 лет мы были больше, чем просто девушками в октагоне: мы занимались продвижением UFC, дарили свою любовь фанатам. Сейчас мир изменился, но я по-прежнему чувствую их энергию и ответные чувства на каждом шоу.

Мне потребовалось 15 лет, чтобы добиться того, что я сейчас имею:

- я независимая и богатая женщина,

- я инвестирую в недвижимость и владею не одним, а тремя домами, один из которых – в Лос-Анджелесе, что трындец как дорого,

- я не боюсь рисковать и сама строить свое будущее.

Ты можешь называть нас бесполезными, но для таких людей, как я, которые так много и тяжело работают, это ничего не значит. Моя жизнь слишком хороша, чтобы быть несчастной.

Я не обязана тебе нравиться, но ты будешь меня уважать.

И последнее, но не менее важное: скажи, пожалуйста, неужели тебе не о чем больше говорить с журналистами, только о ринг-герлз? Должны же быть более интересные темы для обсуждения!»

Запасаемся попкорном и ждем развития событий. Кто еще выскажет свое мнение по столь животрепещущему вопросу?

источник: «Советский спорт»
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