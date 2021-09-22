ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Amediateka покажет бой Энтони Джошуа и Александра Усика в прямом эфире
22 сентября 15:00
автор: Сергей Иванов
автор фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Amediateka

Amediateka покажет бой Энтони Джошуа и Александра Усика в прямом эфире

В ночь с 25 на 26 сентября онлайн-кинотеатр Amediateka эксклюзивно проведет онлайн-трансляцию боя в тяжелом весе, в котором столкнутся украинский боксер Александр Усик и британец Энтони Джошуа.

25 сентября в 20:00 (по московскому времени) в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» состоится боксерский поединок за три титула чемпиона мира в тяжелом весе. Онлайн-кинотеатр Amediateka покажет бой в прямом эфире.

Ведущими онлайн-трансляции выступят комментаторы Игорь Рязанцев (ведущий подкаста SportHUB о единоборствах) и Роман Мазуров («Матч ТВ»).

В основном бою обладатель поясов по версиям WBA, WBC и IBF Энтони Джошуа (Великобритания) будет защищать свои титулы в поединке против бывшего абсолютного чемпиона в первом тяжелом весе и обязательного претендента WBO в тяжелом весе Александра Усика (Украина).

Поединок имеет огромное значение для тяжелого дивизиона. Он состоится за две недели до третьего боя между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером, и его победитель, скорее всего, встретится с победителем противостояния Фьюри/Уайлдер. Бой обещает стать самым крупным и «богатым» поединком 2022 года.

Джошуа готовился к жесткой защите под руководством Роберта Маккракена в Шеффилде. Поиск низкорослых спарринг-партнеров-левшей в тяжелом весе – сложная работа. Усик воссоединился с Анатолием Ломаченко, отцом и тренером Василия Ломаченко, что говорит о том, что он может рассчитывать на большое количество движений.

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, олимпийский чемпион (2012) в весе до 91 кг Александр Усик одержал 18 побед на профессиональном ринге. У олимпийского чемпиона (2012) в весе свыше 91 кг Энтони Джошуа на счету 24 победы и одно поражение от американца Энди Руиса.

Помимо главного боя состоится еще четыре поединка:

● Лоуренс Околи – Дилан Прасович
● Кэмпбелл Хаттон Сонни Мартинес
● Флориан Марку Продан Максим
● Каллум Смит Ленин Кастильо

Сразу после прямого эфира все бои будут доступны в записи в онлайн-кинотеатре Amediateka.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Северсталь" прервала победную серию "Салавата Юлаева"Российские футболистки разгромили Черногорию в отборе к ЧМ-2023Последние новости футбольного мира: от Месси до шага от вылета ЮвентусаВот почему Дзюба отказался играть за сборную: правда раскрыта!Мгновенная реакция Карпина на отказ Дзюбы о сборной РоссииПавлюченко — об отказе Дзюбы от вызова в сборную
Капризов счастлив, «Миннесота» тоже. Как наша новая суперзвезда НХЛ заключила пятилетний контракт с «дикарями»
Эпопея с подписанием нового соглашения лучшего новичка НХЛ-2020/21 Кирилла Капризова с клубом «Миннесота Уайлд» благополучно завершена.
Рейтинг цифровых сервисов для занятия спортом. Итоги опроса москвичей
Департамент спорта Москвы провел социологическое исследование для оценки перспектив развития цифровых сервисов среди столичных спортсменов-любителей.
«Контракт с НХЛ — это тоже поддержка российского хоккея». Дмитрий Маневич — о начале партнерства «Лиги Ставок» с ведущей хоккейной лигой мира
Директор департамента маркетинга «Лиги Ставок» Дмитрий Маневич прокомментировал «Плеймейкеру» подписание трехлетнего контракта с Национальной хоккейной лигой, которая получила в лице ведущей отечественной букмекерской компании первого в истории эксклюзивного партнера в России и странах СНГ.
У НХЛ появился первый эксклюзивный партнер в России и СНГ! Это букмекерская компания «Лига Ставок»
БК «Лига Ставок» и Национальная хоккейная лига объявили о старте партнерства.
От героя до изгоя. Почему Дзюбе надо навсегда закрыть дорогу в сборную
Отказ недавнего капитана национальной команды ехать на сбор перед отборочными матчами ЧМ-2022 со Словакией и Словенией может иметь для него катастрофические последствия.
«Это не предательство, на месте Артема мог бы поступить так же». Мостовой — об отказе Дзюбы приезжать в сборную
Бывший лидер сборной России Александр Мостовой прокомментировал «Плеймейкеру» решение нападающего «Зенита» Артема Дзюбы отказаться от приглашения Валерия Карпина в национальную команду на октябрьские матчи.
Венгр не прижился — поможет ли португалец? Что за Перейра будет рулить российскими футбольными судьями
У российских арбитров будет новый руководитель: 64-летний португалец Витор Мелу Перейра сменит на посту руководителя департамента судейства РФС венгра Виктора Кашшаи.
Пора менять музыканта? Роман «Спартака» с Виторией не сложился, и дальше будет только хуже
После поражения в дерби от ЦСКА (0:1) главный тренер «Спартака» Руй Витория сетует на случайность результата. Но статистика его выступлений говорит об обратном.
Заболотный стал героем дерби, но Дзюба — вне конкуренции. Похоже, у Карпина теперь нет выбора
20 сентября стал днем Артема Дзюбы. Опальный форвард, которого новый главный тренер сборной России Валерий Карпин отцепил от сентябрьских матчей отбора к ЧМ-2022, наконец-то снова оказался в центре внимания.
Не главное дерби страны… Как ЦСКА вырвал шальную победу у «Спартака» в ужасном по качеству матче
Очередная серия противостояния ЦСКА и «Спартака» не поразила воображение качественным футболом, а решил все единственный гол Антона Заболотного в концовке.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика