Amediateka покажет бой Энтони Джошуа и Александра Усика в прямом эфире

25 сентября в 20:00 (по московскому времени) в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» состоится боксерский поединок за три титула чемпиона мира в тяжелом весе. Онлайн-кинотеатр Amediateka покажет бой в прямом эфире.
Ведущими онлайн-трансляции выступят комментаторы Игорь Рязанцев (ведущий подкаста SportHUB о единоборствах) и Роман Мазуров («Матч ТВ»).
В основном бою обладатель поясов по версиям WBA, WBC и IBF Энтони Джошуа (Великобритания) будет защищать свои титулы в поединке против бывшего абсолютного чемпиона в первом тяжелом весе и обязательного претендента WBO в тяжелом весе Александра Усика (Украина).
Поединок имеет огромное значение для тяжелого дивизиона. Он состоится за две недели до третьего боя между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером, и его победитель, скорее всего, встретится с победителем противостояния Фьюри/Уайлдер. Бой обещает стать самым крупным и «богатым» поединком 2022 года.
Джошуа готовился к жесткой защите под руководством Роберта Маккракена в Шеффилде. Поиск низкорослых спарринг-партнеров-левшей в тяжелом весе – сложная работа. Усик воссоединился с Анатолием Ломаченко, отцом и тренером Василия Ломаченко, что говорит о том, что он может рассчитывать на большое количество движений.
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, олимпийский чемпион (2012) в весе до 91 кг Александр Усик одержал 18 побед на профессиональном ринге. У олимпийского чемпиона (2012) в весе свыше 91 кг Энтони Джошуа на счету 24 победы и одно поражение от американца Энди Руиса.
Помимо главного боя состоится еще четыре поединка:
● Лоуренс Околи – Дилан Прасович
● Кэмпбелл Хаттон – Сонни Мартинес
● Флориан Марку – Продан Максим
● Каллум Смит – Ленин Кастильо
Сразу после прямого эфира все бои будут доступны в записи в онлайн-кинотеатре Amediateka.