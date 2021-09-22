Amediateka покажет бой Энтони Джошуа и Александра Усика в прямом эфире

25 сентября в 20:00 (по московскому времени) в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» состоится боксерский поединок за три титула чемпиона мира в тяжелом весе. Онлайн-кинотеатр Amediateka покажет бой в прямом эфире.

Ведущими онлайн-трансляции выступят комментаторы Игорь Рязанцев (ведущий подкаста SportHUB о единоборствах) и Роман Мазуров («Матч ТВ»).

В основном бою обладатель поясов по версиям WBA, WBC и IBF Энтони Джошуа (Великобритания) будет защищать свои титулы в поединке против бывшего абсолютного чемпиона в первом тяжелом весе и обязательного претендента WBO в тяжелом весе Александра Усика (Украина).

Поединок имеет огромное значение для тяжелого дивизиона. Он состоится за две недели до третьего боя между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером, и его победитель, скорее всего, встретится с победителем противостояния Фьюри/Уайлдер. Бой обещает стать самым крупным и «богатым» поединком 2022 года.

Джошуа готовился к жесткой защите под руководством Роберта Маккракена в Шеффилде. Поиск низкорослых спарринг-партнеров-левшей в тяжелом весе – сложная работа. Усик воссоединился с Анатолием Ломаченко, отцом и тренером Василия Ломаченко, что говорит о том, что он может рассчитывать на большое количество движений.

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, олимпийский чемпион (2012) в весе до 91 кг Александр Усик одержал 18 побед на профессиональном ринге. У олимпийского чемпиона (2012) в весе свыше 91 кг Энтони Джошуа на счету 24 победы и одно поражение от американца Энди Руиса.

Помимо главного боя состоится еще четыре поединка:

● Лоуренс Околи – Дилан Прасович

● Кэмпбелл Хаттон – Сонни Мартинес

● Флориан Марку – Продан Максим

● Каллум Смит – Ленин Кастильо

Сразу после прямого эфира все бои будут доступны в записи в онлайн-кинотеатре Amediateka.