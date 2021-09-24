Арман Царукян: Мне нужен пояс UFC!

Запомните это имя, если еще не запомнили два года назад. Именно тогда Арман вышел на свой дебютный бой, и не с кем-нибудь, а с опасным Исламом Махачевым. Царукян тогда уступил противнику решением судей, но действительно дал бой более опытному и именитому бойцу.

Теперь - заслуженная и быстрая победа над американцем Кристосом Ягосом. Арману понадобилось всего две минуты и 21 удар в голову противника. Правда, и цена у победы есть - два сломанных ребра в поединке. Бой был признан «выступлением вечера», а сам Царукян оказался в топ-15 легкого дивизиона UFC.

«Советский спорт» поинтересовался у восходящей звезды ММА его нынешним состоянием:

- Ваш бой с Кристосом Ягосом принес Вам не только бонус за лучший бой вечера, но и попадание в топ-15 лучших легковесов UFC. Теперь Вы занимаете 13-ю строчку, сместив оттуда Рафаэля Физиева. Получается, Вы сейчас самой молодой легковес в этом рейтинге?

- Верно. Самый молодой и самый горячий (смеется).

- Есть еще ощущение эйфории после этого боя или уже успокоились?

- Конечно, успокоился. Сейчас сосредоточен на своем восстановлении. До конца недели еще останусь в Америке, посмотрю, как дерется Дэн Хукер (бой Хукера и Хакпараста состоится 25 сентября на UFC 266 в Лас-Вегасе - Прим. ред.). Скорее всего, я с этой парой буду драться, так что удачно, что смогу увидеть этот поединок вживую, а затем вернусь в России уже с анализом боя.

- Сразу после победы над Ягосом, можно сказать, практически в ринге, Вы бросили вызов Хукеру. И также не забыли и о Тони Фергюсоне. Не передумали пока?

- Абсолютно нет. Честно говоря, мне все равно с кем из них драться - главное, взять свое. Наверное, интереснее было бы подраться с Хукером. Хотя этот бой не будет для меня таким уж и тяжелым. С другой стороны, если на этих выходных в Вегасе Дэн проиграет, то тогда лучше было бы подраться с Фергюсоном.

- Но, Хукер, я так понимаю, предпочтительнее как соперник?

- Только в том плане, что он тоже горит желанием встретиться со мной в октагоне. У нас с ним сейчас словесная перепалка.

- То есть с Хукером обратная связь есть...

- Он уже соглашался на бой со мной, но уже после того, как я подписал контракт с моим предыдущим соперником.

- То есть дело за малым, бой реален?

- Думаю, в декабре мы могли бы подраться.

- Вы совершенно нескромно называете себя лучшим на данный момент легковесом в UFC...

- Да, я действительно так считаю, и я реально оцениваю свои возможности. Если бы я не был таким самоуверенным, какой был бы смысл драться дальше? Тогда я оставил бы ММА и отошел в сторону. Я бы не хотел выходить на бой с ощущением, что я могу кому-то проиграть.

- Тогда где же вызов на реванш Исламу Махачеву?

- Проведу следующий бой и обязательно вызову. У Ислама будет бой в конце октября (поединок Махачев против Рафаэля дос Аньоса состоится 30 октября в Абу-Даби - Прим. ред.), у меня в декабре. По графикам пока не совпадаем. Так что, в марте, думаю, обязательно подеремся. А может, и в апреле. 20 апреля - было бы идеально. Как раз пройдет ровно три года с нашего первого поединка.

- А Махачев готов встретиться с Вами?

- Ислам сказал, что если я буду хорошо идти и мы будем где-то рядом в номерах, то ему тоже будет интересен бой со мной.

- Вы первый раз уехали тренироваться в Америку? Нравится ли Вам там заниматься подготовкой?

- В Америке я уже не в первый раз, но бой провел тут впервые. А тренироваться мне больше нравится в России, там я лучше подхожу к своей оптимальной форме. Во-первых, в России у меня здоровая домашняя еда. Во-вторых, в России лучше условия для тренировок, они идеальны - есть горы, лучшая в мире школа вольной борьбы, очень сильный бокс, много хороших специалистов по разным направлениям. Я чувствую, что расту только в России. Конечно, первый этап подготовки всегда будет проходить в России, а второй - в Америке. Без этого никак. Все громкие бои проходят здесь.

- По возращении в Россию какие планы?

- Самое главное - побыть с семьей, потому что я два месяца провел в Америке. 11 октября отмечу свой день рождения. А 30 октября поеду на свадьбу к брату. Так что ближайший месяц проведу в более расслабленном режиме, а вот с 1 ноября опять вернусь к активным тренировкам. Я, надеюсь, что следующий бой мне дадут уже в конце декабря, так что через три недели надо будет начинать усиленно тренироваться.

- Кто Ваш тренер сейчас? И как выглядит Ваш тренировочный день?

- У меня много тренеров, так как это ММА. Но в России мой наставник - Сергей Таросян. Он универсал - и в ударке, и в борьбе понимает. А тренировки у меня 24 часа в сутки: утром - борьба, вечером - спарринги. Мне все это очень нравится, напрягает только весогонка. Да и организм от этого изнашивается даже больше, чем от боев.

- Вы дебютировали в UFC всего два года назад, и вот теперь такая яркая победа. Как считаете, совокупность каких факторов помогла Вам этого добиться? И какой процент удачи во всем этом?

- Удача тут ни при чем. Я в нее не верю. Я для себя сразу решил, что нокаутирую соперника в первом же раунде. Поставил перед собой такую задачу. И сделал это. Кроме того, я заготавливал левый боковой удар, работал над ним очень много. Все ждали от меня борьбу, но я решил бить боковым. Я чувствовал, что этот удар у меня сильный и я могу им ронять людей. Кроме того, UFC поставили передо мной цель закончить бой досрочно. Я, конечно, хотел провести в октагоне все 15 минут, но это уже зависело не от меня.

- Почему Вам не нравится досрочная победа?

- Ты не получаешь большого опыта от такого боя. Я молодой спортсмен, и мне лучше проводить 15-минутные бои, чтобы проверить, например, в каких аспектах я могу быть слаб, что надо подтянуть. А когда бой короткий - две минуты, скажем - там много не проанализируешь.

- Ваша основная цель теперь - пояс UFC. Сколько Вы даете себе на это времени?

- Я думаю, что через три боя, что займет где-то полтора года, я буду драться за титул. Так что, через два года я должен стать чемпионом UFC.

- После попадания в топ-15 UFC уже стали выходить на Вас по каким-то рекламным контрактам? Может, есть предложения стать лицом определенного бренда?

- Именно как с брендом я сейчас сотрудничаю только с Parimatch. Но, думаю, через полгода-год придут и другие большие компании. И будут умолять меня, чтобы я с ними подписал контракт (смеется). Так что, всему свое время. Главное - не спешить!

- Сейчас много говорят о предстоящем бое нашего легендарного бойца Федора Емельяненко против Тимоти Джонсона (поединок состоится 23 октября в Москве на ВТБ Арене - Прим. ред.). Как Вы оцениваете шансы Федора, и не кажется ли вам, что в 44 года выходить в ринг уже опасно?

- Для тяжеловеса 44 года - это нормальный возраст. Если, скажем, я решил бы подраться в 44 года на 70 килограмм, то это было бы опасно. Марат Балаев в 45 еще дерется. Так что Федор себя еще покажет!

- Есть мнение, что Емельяненко согласился на этот бой ради денег...

- Я не думаю, что Федор пошел на это ради денег. С деньгами у него вообще проблем нет. Мне кажется, дело здесь в спортивном интересе. Когда ты всю жизнь проводишь в спорте, а потом завязываешь с карьерой, тебе становится скучно, появляется апатия. Тем более, если ты еще чувствуешь запал и силы в себе и тебе все равно хочется драться. Думаю, эта история как раз про Федора.

- Ваш главный конкурент на сегодняшний день?

- Ислам Махачев.

- Пора ли ММА на Олимпиаду?

- Я думаю, это было бы очень хорошо, если смешанные единоборства попадут в олимпийскую программу. Это станет большой возможностью для любителей, приходящих в ММА, дополнительным стимулом. Повысится и конкуренция, и зрелищность в нашем виде спорта. Да и смотреть ММА гораздо интереснее, чем многие другие виды спорта, представленные сейчас на Олимпиаде.

- Для Вас было бы важнее стать олимпийским чемпионом или чемпионом UFC?

- Думаю, ответ очевиден - мне нужен пояс UFC.