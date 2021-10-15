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Гамзатов, Дайнеко, Дудиева, Алексеева и Рамазанов ставят на Магу
15 октября 09:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: AMC FIGHT NIGHTS

Гамзатов, Дайнеко, Дудиева, Алексеева и Рамазанов ставят на Магу

Топовые российские бойцы о реванше Минеева с Исмаиловым.

Владимир Дайнеко (претендент на пояс Eagle FC в тяжелом весе):

“В этом поединке Мага будет драться умнее. Не будет слишком кидаться в борьбу. Я думаю, что Исмаилов победит во втором раунде. Это будет остановка боя в результате добивания”.

Шамиль Гамзатов (боец UFC):

“Думаю, что Магомед провел работу над ошибками. Мага будет “контрить” в стойке, а потом сразу переводить в партер. Исмаилов будет делать все аккуратно, экономить свои силы. Его борьба сделает свое дело. Отдаю ему преимущество. Минеев, скорее всего, будет работать по схеме первого поединка. Работа вторым номером. Владимир будет пытаться встречать и ждать удачного попадания, надеяться, что Магомед устанет в поздних раундах. 60 на 40 в пользу Исмаилова. Минеев очень сильный ударник и хороший соперник, но думаю, что борьбу Маги не “вывезет”. Будем смотреть”.

Мурад Рамазанов (боец ONE FC):

“Магомед Исмаилов проведет бой очень аккуратно, экономя силы. Начнет со стойки, будет комбинировать с борьбой. Исмаилов уверенно разберет Минеева”.

Ирина Алексеева (боец Bellator):

“Есть вероятность, что мы снова увидим ничью. Мага Исмаилов может дожать в борьбе, но не факт. Тут трудно судить. Минеев очень чувствительный боец, от своей природы. Драться с ним очень нелегко”.

Милана Дудиева (боец Invicta FC):

«Мне не терпится увидеть этот бой. Я надеюсь, что он состоится. Ничего не случится, они не травмируются. Пару лет длится эта стычка, пора уже снова подраться. Главное, чтобы они подошли в оптимальной форме и без травм. Я считаю, что Магомед Исмаилов, ни в коем случае, не упустит своего. Мага очень развит физически. Ибрагим Тибилов — мой друг. Он дрался с Исмаиловым в рамках PRO FC. Он очень сильный и техничный спортсмен, но он говорил, что Мага контролировал его как “бетон”, такие были ощущения. Представьте, сколько нужно сил, чтобы удержать Александра Емельяненко? А Мага это сделал довольно легко. Думаю, что Исмаилов заберет бой. 99 процентов, что так и будет».

Магомед Исмаилов крайний раз дрался в декабре 2020 года на турнире ACA 115. Единогласным решением судей он победил Ивана Штыркова.

Владимир Минеев последний раз дрался в сентябре 2020 года в рамках FNG и GFC. Он победил Даурена Ермекова техническим нокаутом в третьем раунде.

источник: «Советский спорт»
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