В Сочи ожидается «Шторм» и «Торнадо». Где смотреть поединок Александр Шлеменко и Артура Гусейнова

Турнир Eagle FC 42 состоится в Сочи на WOW-арене. Организаторы сообщают, что все билеты уже куплены, Сочи находится в предвкушении знаменательного события.

Eagle FC – это промоушен Хабиба Нурмагомедова, который активно набирает обороты. Бой Шлеменко и Гусейнова настоящий подарок для любителей единоборств. Оба бойца являются первопроходцами отечественного ММА, а еще они любят драться в стойке, всегда заряжены на нокаут. Нас ожидает бескомпромиссное противостояние.

Прямую трансляцию турнира покажет телеканал «Матч! Боец» (начало трансляции в 18:00 по московскому времени). «Матч ТВ» проведет прямой эфир поединков основного карда бойцовского вечера (начало трансляции в 19:30 по московскому времени).

View this post on Instagram Публикация от EAGLE FIGHTING CHAMPIONSHIP (@eaglefcmma)

Турнир будет транслироваться на медиа-сервисе Megogo, который вещает на страны Восточной Европы. В Казахстане турнир покажет телеканал “Хабар”, а в Узбекистане телеканал Sport TV.

ПРОГНОЗ НА БОЙ

Шлеменко и Гусейнов решили не выяснять отношения за пределами клетки, а все вопросы закрыть в поединке. Фаворитом является Александр Шлеменко, у него больше опыта, он дрался с более именитыми противниками. Артур Гусейнов — крепкий ударник, он может создать неприятности для Александра. Мы ожидаем поединок в стойке, с большим количеством попаданий и разменов. Есть большая вероятность, что бой завершится нокаутом.

АРТУР ГУСЕЙНОВ

«У Шлеменко неплохая техника в стойке — наработанное все. Но и у меня она не хуже, я бы сказал, что даже лучше. Результат будет зависеть только от того, кто и как будет готов. Он ветеран, и я ветеран — интересный бой будет».

ТИТУЛЬНЫЙ ПОЕДИНОК

В рамках Eagle FC 42 чемпион организации в легчайшем весе Ренат Дасталов сразится с бразильцем Де Соузой. На турнире выступит любимец сочинской публики Жора Айвазян.