Winline разыгрывает билеты на бой Федора Емельяненко

В рамках турнира очередной бой проведет Федор Емельяненко. Соперником легендарного спортсмена станет американец Тимоти Джонсон.

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Федор Емельяненко в последнем поединке победил нокаутом американца Куинтона Джексоном в декабре 2019 года в рамках турнира Bellator 237. В послужном списке Емельяненко 39 побед и 6 поражений, а один бой признан несостоявшимся.

Тимоти Джонсон в последнем поединке уступил россиянину Валентину Молдавскому единогласным решением судей. В активе американца 15 побед и 7 поражений