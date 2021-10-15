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Winline разыгрывает билеты на бой Федора Емельяненко
15 октября 14:08

Winline разыгрывает билеты на бой Федора Емельяненко

23 октября на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоится дебютный турнир Bellator в России.

В рамках турнира очередной бой проведет Федор Емельяненко. Соперником легендарного спортсмена станет американец Тимоти Джонсон.

Поединок «Последнего Императора» ждут фанаты ММА по всему миру. Букмекерская компания Winline проводит розыгрыш билетов на поединок Емельяненко и Джонсона.

Условия розыгрыша следующие:

- Регистрируйся на Winline с промокодом FEDOR
- Если уже зареган, то сделай ставку на бой Емельяненко-Джонсон на сумму ровно 2310 рублей
- Победители будут выбраны случайным образом, результаты будут опубликованы в инстаграм-аккаунте Winline 22 октября

Федор Емельяненко в последнем поединке победил нокаутом американца Куинтона Джексоном в декабре 2019 года в рамках турнира Bellator 237. В послужном списке Емельяненко 39 побед и 6 поражений, а один бой признан несостоявшимся.

Тимоти Джонсон в последнем поединке уступил россиянину Валентину Молдавскому единогласным решением судей. В активе американца 15 побед и 7 поражений

источник: «Советский спорт»
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