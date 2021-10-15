«Артур Гусейнов опасен на первых минутах». Олег Борисов о главных поединках выходных

Оба мероприятия пройдут в Сочи. Боец АСА Олег «Домкрат» Борисов делится с «Советским спортом» своим прогнозом.

ИСМАИЛОВ ПРОТИВ МИНЕЕВА

– Первый бой завершился вничью, Мой прогноз – 50 на 50. Интрига растет, этот бой очень интересен. У обоих бойцов есть свои козыри. Вообще, казалось бы, что Исмаилов должен уверенно побеждать, но Владимир Минеев очень неудобный для него оппонент.

Источник фото: AMC FIGHT NIGHTS

ШЛЕМЕНКО ПРОТИВ ГУСЕЙНОВА

– 70 на 30 в пользу Александра Шлеменко. Артур Гусейнов опасен на первых минутах боя, а Александр Шлеменко уверенно чувствует себя на протяжении всей дистанции. наращивает темп по ходу поединка.