«Макгрегор скорее сядет в тюрьму, чем выйдет против Махачева». Мнение Али Абдель-Азиза

Через две недели в Абу-Даби (ОАЭ) на острове Яс пройдет турнир UFC 267. Главными боями вечера станут титульные поединки россиянина Петра Яна и американца Кори Сэндхагена (легчайший вес, и тут на кону - звание временного чемпиона, поскольку Алджэмейн Стерлинг отказался от поединка из-за травмы), а также поляка Яна Блаховчиа и бразильца Гловера Тейшейры (полутяжелая категория). Третьим по интересу поединком турнира станет встреча Ислама Махачева и Дэна Хукера - соответственно пятого и шестого номеров рейтинга в легком весе.
В случае победы россиянин войдет в Топ-3 рейтинга в своей категории. Пока первая десятка в легком весе выглядит следующим образом:
Чемпион - Чарльз Оливейра (Бразилия)
1. Дастин Порье (США)
2. Джастин Гейджи (США)
3. Бенэил Дариуш (Иран/США)
4. Майкл Чендлер (США)
5. Ислам Махачев (Россия)
6. Дэн Хукер (Новая Зеландия)
7. Тони Фергюсон (США)
8. Рафаэль Дос Аньос (Бразилия)
9. Конор МакГрегор (Ирландия)
10. Грегор Гиллеспи (США)
В случае победы в ближайшем поединке и учитывая резкий рост Махачева в рейтинге, в ближайшее время может стать актуальной встреча Ислама с Конором Макгрегором. Этот бой будет легко продать: друг и спарринг-партнер Хабиба против его принципиального соперника.
Однако менеджер Хабиба и Ислама Али Абдель-Азиз считает, что вероятность этого поединка крайне невелика. В интервью MMA Junkie он заявил: «Если Конор Макгрегор хочет, чтобы дагесатнская мафия еще раз надрала ему задницу, то мы можем ему это устроить. Ведь он все еще несет вздор, оскорбляет людей. Время от времени его арестовывают. Но думаю, он предпочел бы, чтобы его закрыли в тюрьме, чем закрыли в клетке с Исламом Махачевым».