«Макгрегор скорее сядет в тюрьму, чем выйдет против Махачева». Мнение Али Абдель-Азиза

Через две недели в Абу-Даби (ОАЭ) на острове Яс пройдет турнир UFC 267. Главными боями вечера станут титульные поединки россиянина Петра Яна и американца Кори Сэндхагена (легчайший вес, и тут на кону - звание временного чемпиона, поскольку Алджэмейн Стерлинг отказался от поединка из-за травмы), а также поляка Яна Блаховчиа и бразильца Гловера Тейшейры (полутяжелая категория). Третьим по интересу поединком турнира станет встреча Ислама Махачева и Дэна Хукера - соответственно пятого и шестого номеров рейтинга в легком весе.

В случае победы россиянин войдет в Топ-3 рейтинга в своей категории. Пока первая десятка в легком весе выглядит следующим образом:

Чемпион - Чарльз Оливейра (Бразилия)

1. Дастин Порье (США)

2. Джастин Гейджи (США)