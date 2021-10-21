«Тимоти очень серьезно настроен». Ангелина Семенова о поединке Емельяненко и Джонсона

– Грядет бой Федора Емельяненко против Тимоти Джонсона. Конечно, я как патриот за Федора, за «Последнего императора». Но в таком возрасте драться? Это очень отважно. И он сам признает, что он уже не такой как раньше.

Меня сильно опечалили его слова. Что-то он не совсем настроен на победу то ли предчувствует что? Это будет крутое событие , первый раз Bellator в Москве. Очень надеюсь, что перед своими земляками Федор не упадет в грязь лицом, но шансы, к сожалению, не утешительные.

Источник фото: Instagram Тимоти Джонсона

Тимоти очень серьезно настроен. Все его интервью наполнены кровожадными словами, он просто горит и готов рвать и метать. В любом случае, с Божьей помощью, Федор выходил и не из таких ситуаций, каким-то чудом, но выигрывал. Очень надеюсь, что и в этот раз он нас порадует.

23 октября на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоится дебютный турнир Bellator в России. В рамках этого турнира свой очередной бой проведет Федор Емельяненко. Соперником легендарного спортсмена станет американец Тимоти Джонсон.